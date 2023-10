À quelle fréquence devez-vous laver votre jean ? Le PDG de Levi’s règle le débat

Bergh n’utilise toujours pas de machine à laver pour nettoyer son denim. « Les vrais passionnés de denim, les gens qui aiment vraiment leur denim, vous diront de ne jamais mettre votre denim dans une machine à laver. C’est donc ce que je fais. »

Les amateurs de denim disent souvent que laver les jeans aura un impact sur leur forme et leur couleur, tandis que les garder non lavés améliorera leur apparence en raison des plis et de l’exposition aux éléments. On dit également que ne pas les laver les fait durer plus longtemps, car cela empêchera les fibres du denim de s’user, ce qui pourrait entraîner des trous ou des déchirures.

Mais Bergh ne laisse pas non plus ses jeans se salir et se couvrir de saleté.

« Si je laisse tomber du curry sur mon jean, je vais le nettoyer. Mais je vais le nettoyer. Et s’ils deviennent vraiment dégoûtants, vous savez, si j’ai transpiré ou quelque chose comme ça et qu’ils deviennent vraiment dégoûtants, je Je vais les laver sous la douche », a-t-il déclaré.

Cela signifie garder un jean sous la douche et le couvrir de savon comme vous le feriez pour votre corps, a expliqué Bergh.