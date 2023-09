À quelle distance les Chiefs, DT Chris Jones, ont-ils un nouveau contrat ? Nick Wright rapporte la différence

Les Chiefs de Kansas City disputeront jeudi le match d’ouverture de leur saison.

Et pour le moment, les champions en titre du Super Bowl sont privés de leur meilleur joueur défensif : le joueur de ligne All-Pro Chris Jones.

Jones, qui entame la dernière année de son contrat de quatre ans d’une valeur de 80 millions de dollars, est à la recherche d’un nouveau contrat et a clairement indiqué qu’il n’était pas disposé à jouer pour moins que ce qu’il estime mériter. Alors qu’est-ce que c’est exactement ?

Nick Wright a rendu compte des chiffres lundi.

« Je peux rapporter certaines choses que je sais être vraies », a-t-il déclaré dans « First Things First ». « Je sais que Chris n’est pas là à ce stade est très surprenant pour Kansas City. Je sais qu’à l’heure actuelle, la différence est de 9,5 millions de dollars sur deux ans.

« Chris a sur la table une prolongation de deux ans entièrement garantie, soit 27,25 millions de dollars par an. Donc deux ans, pour 54,5 millions de dollars, qui seraient ajoutés à la fin de cet accord. Chris veut deux ans, 64 millions de dollars, soit 32 dollars. millions par an. Aaron Donald gagne évidemment 31,7 millions de dollars par an – il a établi la nouvelle norme.

Cela laisse Kansas City face à un dilemme : creuser et tenir bon, ou céder aux demandes de Jones.

« Je ne dis pas que ce n’est pas juste », a poursuivi Wright. « Les Chiefs estiment que ce n’est pas un exemple où nous demandons un accord favorable à l’équipe, ou un rabais ou quelque chose comme ça, parce que le marché est Jeffrey Simmons à 23,5 millions de dollars, Quinnen Williams vient de décrocher son nouveau contrat à 24 millions de dollars, et ils offrent plus de 27 millions de dollars. … L’accord d’Aaron Donald est une valeur aberrante, et Chris a le sentiment que « je suis le meilleur de la ligue, alors je veux cet accord ». À ce stade, on ne sait pas exactement où nous allons. … Je pense que cela a surpris les gens. »

L’ancien receveur du Pro Bowl, Greg Jennings, peut voir d’où vient Jones.

« Les joueurs ne voient pas les valeurs aberrantes. Soit vous avez l’impression d’être le meilleur et vous devriez être payé en conséquence, soit vous tombez dans la case dans laquelle vous vous trouvez. Point final, à bout portant. Et en ce moment, Chris Jones se sent qu’il est le meilleur, et il l’est.

« Quand je regarde cette situation, et que je suis les Chiefs de Kansas City, la dernière chose que je veux, c’est que quelqu’un qui n’est pas présent devienne une distraction. Parce que leur objectif… n’est pas seulement de gagner la soirée d’ouverture, c’est long- C’est-à-dire : « Avons-nous le talent et le personnel pour répéter ? Nous n’avons pas vu de répétition… depuis près de 20 ans. »

Kansas City a certainement des objectifs ambitieux, mais Jones joue un rôle énorme pour eux. Cela soulève la question : l’équipe est-elle prête à voir à quoi elle ressemble sans Jones dans le giron ?

