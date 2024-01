À quel point Wayne LaPierre est-il malade ? Le juge de la NRA chargé de la corruption demande aux médecins de prêter serment

Un différend sur la santé du leader de la NRA, Wayne LaPierre, s’est étendu lundi à son procès pour corruption à New York, lorsque le juge a demandé à ses médecins de fournir des déclarations sous serment attestant, comme le prétendent ses avocats, qu’il est trop malade pour supporter un témoignage d’une journée.

“Je pense qu’il devrait y avoir des affidavits”, a déclaré le juge de la Cour suprême de l’État, Joel Cohen, devant le tribunal, avant que le jury civil ne soit nommé pour la journée.

LaPierre a annoncé trois jours avant le début du procès, le 8 janvier, qu’après 30 ans à la tête du lobby des armes, il démissionnerait à la fin du mois pour des raisons de santé. Ses avocats ont révélé plus tard qu’il souffrait de la maladie de Lyme chronique.

LaPierre devrait témoigner avant la fin de la semaine lors du procès, au cours duquel le bureau du procureur général de New York affirme que les hauts dirigeants ont détourné des dizaines de millions de dollars de donateurs dans leurs propres poches et dans celles de fournisseurs privilégiés, et que l’organisation à but non lucratif a permis au la corruption.

La semaine dernière, les avocats de LaPierre a déposé une paire de lettres vieilles de trois semaines de ses médecins comme preuve qu’il “a beaucoup de mal à accomplir même les tâches les plus élémentaires”, comme l’a écrit un spécialiste des maladies infectieuses, et qu’il a subi “une perte importante de volume cérébral”, a écrit son interniste.

Les lettres, datées du 3 janvier et adressées par les médecins au président de la NRA, Charles Cotton, ont été présentées comme preuve que LaPierre est trop malade pour s’engager à témoigner toute la journée.

Wayne LaPierre arrive à son procès civil pour corruption à New York.

Brendan McDermid/Reuters





La défense a demandé que le leader du lobby des armes à feu ait la possibilité de commencer et d’arrêter son témoignage au fil des jours, en fonction de ce qu’il ressent.

Avocats du procureur général Letitia James contré dans un dossier dimanche que LaPierre demande « une réparation large et indéfinie qui pourrait être très perturbatrice » pour la cause de l’État.

LaPierre a assisté régulièrement au procès et a continué à exercer ses fonctions de directeur général de la NRA, indique le dossier de l’AG.

“De plus, M. LaPierre demande cette réparation sans fournir au tribunal et au plaignant des preuves satisfaisantes”, ni suffisamment d’avertissement pour planifier à l’avance la mise à disposition de témoins supplémentaires pour combler toute lacune dans le témoignage, ajoute le dossier de l’AG.

Le juge a reconnu lundi matin que, comme il l’a dit, “je ne suis pas terriblement impressionné par le timing” et qu'”aucune des notes des médecins n’est signée ou vérifiée”.

LaPierre a assisté presque tous les jours du procès de deux semaines, manquant seulement deux jours sur quatre de sélection du jury.

Après la discussion de lundi sur sa santé, le leader du lobby des armes à feu s’est assis au premier rang de la salle d’audience et a écouté le témoignage contre lui d’un ami devenu lanceur d’alerte, Oliver North, qui a été président de la NRA en 2018 et 2019.

Oliver North arrive au procès civil pour corruption de la NRA à New York.

Brendan McDermid/Reuters





LaPierre, 74 ans, surveillait de près, prenant des notes sur un petit bloc-notes jaune.

North, 80 ans, a déclaré au jury que lui et LaPierre étaient des « amis proches » et qu’il avait assisté au mariage du leader de la NRA en 1998.

LaPierre a accepté une rémunération massive pour North – 5 millions de dollars sur trois ans – sans obtenir l’approbation préalable du comité d’audit de la NRA, a déclaré North.

Mais lorsque North a commencé à poser des questions sur les dépenses effrénées, y compris des millions par an, à un seul cabinet d’avocats privilégié, Brewer, Attorneys & Counselors, LaPierre l’a chassé, a-t-il témoigné.

“Plusieurs fois, je disais à Wayne LaPierre” Les factures du brasseur sont astronomiques “”, a témoigné North. “Il disait des choses comme : ‘Brewer est la raison pour laquelle je ne passerai pas le reste de ma vie dans une combinaison orange.'”

North a comparé les luttes intestines concernant des irrégularités financières présumées à un « peloton d’exécution circulaire ».

“Je n’essayais pas de fomenter un coup d’État”, a déclaré North. “Je ne faisais rien pour faire virer M. LaPierre”, a-t-il déclaré.

En exigeant un audit externe des livres de la NRA début 2019, il voulait simplement « mettre fin à ce peloton d’exécution circulaire », a ajouté North. “Cela nous a été incroyablement préjudiciable.”

Oliver North arrive au procès civil pour corruption de la NRA à New York.

Brendan McDermid/Reuters





“Je ne voulais pas nuire à la NRA”, a déclaré North à la barre des témoins. À ce moment-là, LaPierre, toujours en train de prendre des notes, se met à écrire avec énergie, soulignant quelque chose trois ou quatre fois dans son bloc-notes pendant que son ancien ami parle.

“Ce que j’essayais de faire, c’est de protéger Wayne LaPierre”, a déclaré North.

Le juge n’a pas précisé quand il fixerait les règles de base du témoignage de LaPierre, qui pourrait commencer d’ici la fin de la semaine.