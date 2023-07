À quel point votre ville sera-t-elle chaude et humide à l’avenir ?

L’humidex est une façon unique au Canada de calculer la sensation de chaleur ressentie lorsque la température de l’air est combinée à l’humidité. Un humidex supérieur à 35 est considéré comme élevé pour l’adulte moyen en bonne santé, selon Environnement et Changement climatique Canada. C’est alors qu’il est généralement recommandé de modérer l’activité physique à l’extérieur pour éviter les coups de chaleur. L’humidité rend la chaleur particulièrement dangereuse à un point appelé bulbe humide température. Les humains se refroidissent en transpirant, dégageant de la chaleur par évaporation. Lorsque l’air est saturé d’humidité, ce processus ne fonctionne pas aussi bien. Dans certaines grandes villes, comme Toronto et Montréal, vérifier l’humidex en été est aussi normal que vérifier le refroidissement éolien en hiver. Mais dans d’autres régions, en particulier dans certaines parties de l’Ouest canadien, les journées chaudes et humides sont rares ou pratiquement inexistantes. Cela pourrait changer. Sans réductions profondes et immédiates des émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique pourrait augmenter considérablement l’humidex moyen. Pour le dire simplement : le changement climatique signifie plus de jours avec des températures élevées, et à mesure que l’air se réchauffe, il peut retenir plus d’humidité, ce qui le rend plus humide.

Combien de jours pourraient être plus chauds que 35 °C ?

Dans tout le Canada, le sud-ouest de l’Ontario est susceptible de connaître le plus grand nombre de jours par an avec un humidex supérieur à 35. Prenez Windsor, en Ontario, par exemple : même dans un scénario à faibles émissions, le nombre de jours où il fait plus chaud que 35 C pourrait passer d’environ 26 par an historiquement (1981-2010) à environ 57 par an d’ici la fin de l’année. siècle. Dans un scénario à fortes émissions, cela pourrait passer à environ 102 jours par an. Edmonton, en revanche, pourrait voir des journées plus chaudes que 35 °C passer d’environ une par an historiquement (1981-2010) à environ quatre jours par an d’ici la fin du siècle dans un scénario à faibles émissions. Dans un scénario à fortes émissions, cela pourrait atteindre jusqu’à 31 jours par an. Alors que certaines régions du pays, comme le sud-ouest de l’Ontario, sont susceptibles d’être mieux adaptées à un humidex élevé parce que les gens y sont déjà habitués, les régions moins familières avec la chaleur humide pourraient ne pas être prêtes pour ce qui est à venir. « Les régions qui ne sont pas habituées à connaître des valeurs d’humidex élevées peuvent être encore plus vulnérables », a déclaré Kenneth Chow, climatologue à Environnement et Changement climatique Canada. La plupart des maisons à Toronto ou à Montréal, par exemple, ont une certaine forme de climatisation, mais la plupart des maisons à Edmonton et à Calgary n’en ont pas. Chow a déclaré que le temps chaud et humide est si rare dans certaines parties de l’Ouest canadien que certaines personnes là-bas n’ont même jamais entendu le terme «humidex» auparavant.

Comment fonctionne l’humidex ? Jouez avec cette calculatrice pour voir l’impact de la température et de l’humidité sur l’humidex. Quand la température est de 25 °C et l’humidité de 60 %, on a l’impression :30celsius Quand l’humidex devient-il dangereux ? Il s’agit des seuils d’Environnement et Changement climatique Canada à partir desquels l’humidex devient inconfortable ou dangereux pour un adulte moyen en bonne santé. Un grand inconfort est ressenti lorsque l’humidex est de 40 et plus. Les activités de plein air sont dangereuses lorsque l’humidex atteint 46. Humidité (%) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Température (°C) 43 47 52 57 61 66 71 76 81 85 42 46 50 55 59 64 68 73 77 82 41 44 48 53 57 61 66 70 74 79 40 43 47 51 55 59 63 67 71 75 39 41 45 49 53 57 61 64 68 72 38 40 43 47 51 54 58 62 65 69 37 38 42 45 49 52 56 59 63 66 36 37 40 44 47 50 53 57 60 63 35 36 39 42 45 48 51 54 57 61 34 37 40 43 46 49 52 55 58 33 36 39 41 44 47 50 53 55 32 34 37 40 42 45 48 50 53 31 33 35 38 40 43 45 48 50 30 31 34 36 39 41 43 46 48 29 30 32 35 37 39 41 43 46 28 29 31 33 35 37 39 41 43 27 29 31 33 35 37 39 41 26 28 30 32 33 35 37 39 25 26 28 30 32 33 35 37 24 25 27 28 30 32 33 35 23 24 25 27 28 30 31 33 22 24 25 27 28 30 31 21 22 24 25 26 28 29

L’un des épisodes de chaleur les plus meurtriers au Canada – le dôme thermique de l’Ouest de 2021 – a vu les températures grimper à près de 50 ° C à certains endroits, entraînant 619 décès en Colombie-Britannique et environ 66 décès en Alberta. Mais cet incident s’est produit dans des conditions chaudes et sèches. Lorsque l’humidité s’y ajoute, la chaleur peut être mortelle à des températures beaucoup plus basses. Selon Environnement et Changement Canada, un humidex entre le milieu et la trentaine est le moment où la personne moyenne en bonne santé devrait être plus prudente. Plus de 40 ans est considéré comme extrêmement élevé et toute activité physique inutile doit être évitée. Glen Kenny, directeur de l’Unité de recherche en physiologie humaine et environnementale de l’Université d’Ottawa, ajoute une mise en garde à ces lignes directrices générales. Il a dit que ce qui est une plage de sécurité pour une personne pourrait être supérieur à la limite pour quelqu’un d’autre. « L’humidex, essentiellement, est un côté de l’équation », a-t-il déclaré. D’autres composantes de l’équation de la chaleur comprennent l’environnement, l’activité physique et les vêtements. Par exemple, un jeune adulte en bonne santé vivant au Texas et habitué à travailler dans des conditions chaudes et humides tolérerait un humidex élevé différemment d’une personne de Victoria, en Colombie-Britannique ou d’Iqaluit. Kenny a déclaré que les personnes âgées ont généralement plus de mal à tolérer la chaleur et que les corps féminins en général ne se refroidissent pas aussi facilement que les corps masculins. D’autres facteurs comme la privation de sommeil, plusieurs jours d’exposition à une chaleur élevée et des problèmes de santé comme le diabète peuvent également réduire la tolérance d’une personne. Kenny a déclaré que les projections peuvent aider les gens à comprendre comment ils pourraient avoir besoin de se préparer au changement climatique – en examinant tout, de la façon de rester au frais à la maison à l’augmentation du nombre de parcs et à la fourniture d’espaces communautaires pour aider à combattre la chaleur. Chow a déclaré que même dans les endroits habitués à une humidité élevée, la simple augmentation du nombre potentiel de jours d’humidex élevé dans les décennies à venir est une préoccupation, en particulier pour les populations les plus vulnérables. « Il faut absolument poursuivre les efforts pour renforcer la résilience », a déclaré Chow.