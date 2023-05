À quel point votre montre connectée est-elle proche d’un test de sommeil réel ?

Lorsque nous ne dormons pas aussi bien que nous le pourrions, nous nous tournons souvent vers la technologie pour nous aider à résoudre le problème. Il existe de nombreuses options pour le suivi et les tests de sommeil. De nombreux appareils se ressemblent même, ce qui entraîne une confusion quant à celui dans lequel vous devriez investir.

Les montres et les tests de sommeil à domicile sont souvent confondus car ils sont utilisés à la maison. C’est compréhensible mais potentiellement mauvais pour votre portefeuille. Plusieurs différences substantielles entre les deux détermineront lequel vous devriez acheter.

Qu’est-ce qu’un test de sommeil à domicile ?

Avant de comparer les deux appareils, définissons ce qu’est un test de sommeil à domicile. Les tests de sommeil à domicile sont des dispositifs médicaux faciles à utiliser prescrits par un médecin et utilisés pour diagnostiquer l’apnée du sommeil. Il existe plusieurs types sur le marché; certains sont de simples pinces à doigts, tandis que d’autres ont des sangles de poitrine ou des canules nasales. Les tests de sommeil à domicile sont une alternative plus abordable et accessible aux études de sommeil traditionnelles.

Cependant, ils ne sont pas utilisés pour diagnostiquer d’autres troubles du sommeil comme l’insomnie ou narcolepsie. Mais si votre médecin soupçonne que vous souffrez probablement d’apnée du sommeil et qu’il a juste besoin de le confirmer, un test de sommeil à domicile est une bonne option. Ils conviennent uniquement aux personnes présentant une forte probabilité d’apnée du sommeil et aucune autre condition médicale susceptible d’interférer avec les résultats.

Les tests de sommeil à domicile et les montres intelligentes sont différents

Les deux appareils ne sont pas la même chose, et ils ne sont pas destinés à l’être. Cependant, lorsque l’on compare tests de sommeil à domicile avec les smartwatches ou les trackers de sommeil, vous remarquerez beaucoup de chevauchement, notamment dans ce qu’ils mesurent pendant que vous les portez.

Les tests de sommeil à domicile et les trackers de sommeil mesurent tous les deux les éléments suivants :

Respiration – pauses et interruptions qui indiquent l’apnée du sommeil

Rythme cardiaque

Niveaux d’oxygène dans le sang

Les deux se traduiront également par une documentation à laquelle vous pourrez accéder pour voir les résultats de vos données de sommeil. Bien que l’utilisation de ces données soit une autre différence. Les tests de sommeil à domicile diagnostiquent l’apnée du sommeil, tandis que les montres intelligentes suivent votre sommeil. Voyons en quoi ils sont différents.

Les montres intelligentes mesurent plus que la respiration

Malgré leur nom, les tests de sommeil à domicile ne vous diront rien sur la façon dont vous dormez. Ils mesurent la respiration, pas la qualité ou le type de sommeil que vous obtenez. Ils ne sont vraiment utiles que pour déterminer si vous souffrez d’apnée du sommeil.

Si vous recherchez un appareil qui peut vous aider à suivre votre sommeil et à ajuster votre style de vie, alors vous êtes le mieux adapté pour un suivi du sommeil ou une montre intelligente.

Montres connectées et trackers de sommeil mesure:

La quantité de sommeil que vous obtenez

La qualité du sommeil que vous obtenez

Vos phases de sommeil

Combien de fois vous vous réveillez pendant la nuit

Les trackers de sommeil et les montres intelligentes ont également des applications pour surveiller vos données de sommeil. Par exemple, j’ai un Fitbit Luxe. Dans l’application Fitbit, je peux accéder à des graphiques qui indiquent la qualité de mon sommeil quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et annuellement. Il me dit aussi à quelle fréquence je suis éveillé et à quelle heure pendant mes cycles de sommeil. Ceci est essentiel pour m’assurer d’équilibrer la bonne quantité de sommeil à chaque étape. Et m’aide à faire le lien entre ce que je fais pendant la journée et son impact sur mon sommeil.

Les tests de sommeil à domicile contiennent également des données qu’un médecin vous aidera à interpréter, mais ce ne sont pas des appareils destinés à être portés à long terme. Vous n’aurez donc jamais le catalogue de données que vous auriez avec une montre.

carlofranco/Getty Images

Seuls les tests de sommeil à domicile peuvent diagnostiquer l’apnée du sommeil

La principale différence entre les deux appareils est que les tests de sommeil à domicile sont des appareils médicaux qui nécessitent que vous parliez à un médecin avant de les acheter et de les utiliser. En effet, l’objectif le plus important d’un test de sommeil à domicile est de diagnostiquer l’apnée du sommeil. Si vous n’avez pas le signes d’apnée du sommeil — respiration interrompue, ronflement et fatigue diurne excessive — alors vous ne devriez pas utiliser de test de sommeil à domicile.

Votre smartwatch ne diagnostiquera jamais l’apnée du sommeil. Le mieux qu’il puisse faire est de vous aider à surveiller vos troubles du sommeil et à évaluer combien de temps vous restez dans chaque phase de sommeil. Vous pouvez évaluer vos données et remarquer des thèmes qui pointent vers des troubles du sommeil, mais ce ne sont pas des dispositifs médicaux. Ils sont parfaits pour les personnes qui souhaitent surveiller la santé de leur sommeil et apporter des modifications si nécessaire.

Rien ne vaut une étude du sommeil en laboratoire

Les montres qui suivent votre sommeil sont le meilleur choix pour la personne de tous les jours. Cependant, si vous rencontrez des troubles du sommeil prolongés, une intervention médicale est nécessaire. Parfois, il s’agit d’un test de sommeil à domicile pour diagnostiquer l’apnée du sommeil. Mais en termes de performances, de suivi du plus grand nombre de facteurs et d’interprétation optimale, rien ne sera aussi bon que études de sommeil en laboratoire avec un médecin. Les tests de sommeil à domicile et les trackers de sommeil sont très limités en comparaison.

Il y a beaucoup de choses à considérer à propos des études en laboratoire sur le sommeil – elles sont coûteuses, souvent peu pratiques et peuvent prendre des mois pour être mises en place. Cependant, vous ne pouvez pas battre leur précision. Je ne recommanderais un test de sommeil en laboratoire que si vous avez besoin de diagnostiquer des troubles du sommeil et de demander de l’aide.

Trop long; n’a pas lu ?

Pour la personne moyenne qui ne cherche pas à diagnostiquer l’apnée du sommeil ou d’autres conditions médicales, votre montre intelligente ou votre suivi du sommeil est la meilleure option. Il vous offrira une tonne d’informations pour vous aider à surveiller votre sommeil et à ajuster votre style de vie au besoin.

Votre médecin vous recommandera des tests de sommeil à domicile si vous présentez des signes d’apnée du sommeil et avez besoin d’un diagnostic, ce que votre montre connectée ne peut pas faire. Il suit votre respiration et peut suggérer quelque chose qui doit être examiné, bien que des tests supplémentaires soient toujours nécessaires pour confirmer.