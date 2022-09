À quel point votre collection de plantes domestiques est-elle verte ?

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Des figues à feuilles de violon luxuriantes et capricieuses aux plantes de serpent décontractées, les plantes d’intérieur d’intérieur sont devenues omniprésentes dans les maisons de nombreux millénaires et de la génération Z – en particulier depuis que leurs soins sont devenus un passe-temps apaisant et stimulant la sérotonine au début de la pandémie.

Les nouveaux parents de plantes (y compris cet écrivain) ont provoqué une augmentation des recherches sur Google pour la flore populaire telle que les pothos et les plantes de prière au début de 2020, tandis que les gardiens chevronnés ont offert des conseils aux débutants sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok – le hashtag #plantsoftiktok, par exemple, a amassé plus de 6 milliards de vues à ce jour. Créer des oasis Instagrammables à la maison est devenu rapide et facile, avec des sites de livraison à domicile tels que The Sill et Bloomscape offrant des alternatives aux magasins locaux.

Mais à quel point votre verdure est-elle verte ? Il semble logique que davantage de plantes soient bénéfiques pour l’environnement – après tout, elles produisent l’oxygène que nous respirons. Mais des recherches récentes ont montré que les plantes d’intérieur n’améliorent pas autant la qualité de l’air qu’on le croyait initialement. Et ils ont un impact sur la planète, démenti par leur apparence écologique.

Les plantes d’intérieur offrent des avantages thérapeutiques et de bien-être, mais leur industrie a un impact environnemental. Le crédit: Morsa Images/Vision numérique/Getty Images

Bien qu’il soit difficile de quantifier l’impact environnemental des plantes d’intérieur – le jardinage extérieur, les fleurs coupées et les fleurs en pot sont souvent regroupées avec les plantes d’intérieur dans les études sur l’horticulture – derrière votre magasin de plantes local ou votre e-commerçant se cachent plusieurs milliards -industrie à un dollar qui nécessite une quantité massive de ressources pour faire pousser et transporter de la verdure jusqu’à votre maison. Aux États-Unis seulement, il y a plus de 2 300 producteurs de plantes d’intérieur et les ventes s’élevaient à 691 millions de dollars en 2019, selon un rapport de recensement du Département de l’agriculture des États-Unis.

“La culture de plantes à feuillage d’intérieur est un processus très intensif”, a déclaré le Dr Loren R. Oki, spécialiste de l’horticulture environnementale à l’Université de Californie à Davis et codirectrice de la University of California Nursery and Floriculture Alliance. “Il y a des densités de plantes élevées, il y a des rotations rapides (entre la croissance et l’expédition des plantes). C’est un système vraiment complexe… Ils nécessitent beaucoup de ressources comme l’énergie, la main-d’œuvre, l’eau (et) les engrais”, ainsi que le terreau. .

Les frais cachés

L’entretien d’un jardin intérieur a des avantages thérapeutiques et de bien-être – le jardinage intérieur et extérieur peut atténuer le stress, aiguiser l’attention et aider à apporter un peu de vert dans les environnements urbains. Mais l’horticultrice Missy Bidwell, qui gère la serre du Cornell Botanic Gardens à New York, a également déclaré qu’il était important d’être conscient de toutes les ressources nécessaires pour faire pousser et entretenir vos plantes d’intérieur, et d’essayer de trouver un équilibre. “Lorsque vous vous arrêtez et pensez à toutes les entrées, vous devez (considérer) les sorties – ont-elles un plus grand avantage ? Ont-elles un plus grand impact sur votre vie ?”

Au cours des dernières années, l’industrie horticole a fait des progrès dans des domaines tels que les serres éconergétiques et l’amélioration des applications de l’eau, mais les impacts environnementaux collectifs et urgents demeurent.

Les plusieurs milliards de dollars derrière votre magasin de plantes local nécessitent de grandes quantités de ressources et produisent des déchets et de la pollution. Le crédit: Mansoreh Motamedi/Moment RF/Getty Images

L’utilisation de l’eau sollicite davantage les zones sujettes à la sécheresse, tandis que les nitrates des engrais ont contaminé la baie de Chesapeake, le plus grand estuaire des États-Unis, ainsi que l’eau potable de la Californie, selon un rapport de 2012 de l’UC Davis. L’oxyde nitreux est également émis par ces engrais – un gaz à effet de serre qui réchauffe l’atmosphère près de 300 fois plus que le dioxyde de carbone.

Les pesticides sont nécessaires dans l’industrie, souligne Oki, car “les plantes d’intérieur et autres produits de pépinière sont des produits esthétiques”, a-t-il déclaré. « Ils doivent être parfaits. Si la plante a une feuille brune, les gens ne l’achèteront pas. Il y a donc les pressions du consommateur auxquelles les producteurs doivent également faire face.

Ensuite, il y a le terreau dans lequel vos plantes poussent. Il est le plus souvent composé de mousse de tourbe grâce à sa capacité à retenir l’humidité et les nutriments. Mais, au-delà de la récolte, les tourbières du monde s’épuisent rapidement en raison des incendies et du développement, ce qui rend son utilisation en horticulture particulièrement lourde. La tourbe protège l’environnement grâce à sa prodigieuse capacité à absorber et à stocker le carbone – les tourbières endommagées font le contraire, émettant au moins 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an, selon Nature.

Et les déchets sont également un problème – comme dans de nombreuses industries, le secteur de l’horticulture a un sérieux problème de plastique à usage unique. “Les plastiques sont dans tout ce que nous faisons, des pots aux sacs de terre (aux) étiquettes en plastique, manchons en plastique”, a déclaré Bidwell.

“Ce morceau de nature est enveloppé dans l’un des matériaux les plus toxiques pour la nature”, a déclaré le propriétaire du magasin de plantes Andreas Szankay à propos des pots en plastique dans lesquels les plantes sont cultivées. Lui et son partenaire utilisent des pots biodégradables comme alternative. Le crédit: Roosevelt Nguyên

Prenez les pots en plastique à base de pétrole dans lesquels vos plantes d’intérieur arrivent. Selon l’USDA, les grands producteurs et pépinières utilisent des dizaines de millions de pots en plastique en une seule saison. Ils ne sont pas recyclables dans de nombreux endroits et 98 % finissent dans des décharges. En 2009, l’USDA a calculé que l’industrie des cultures en conteneurs avait produit 4 milliards d’unités, soit 1,66 milliard de livres de plastique.

“Ce morceau de nature est enveloppé dans l’un des matériaux les plus toxiques pour la nature”, a déclaré Andreas Szankay, propriétaire d’un magasin de plantes à Brooklyn. “Ce n’est pas vraiment obligé d’être comme ça.”

L’alternative est les pots biodégradables, que Szankay et sa femme Stephanie visent à populariser avec leur boutique, Pollyn. Ils replantent toutes leurs plantes de pépinière dans des bio-pots, qui sont faits de matériaux tels que la fibre de coco, le fumier de vache et la pâte à papier.

Les bio-pots gardent les plantes en meilleure santé car “ils permettent un meilleur échange d’air et d’eau”, a expliqué Andreas, et peuvent aider à fertiliser les racines d’une plante, selon le matériau. On les trouve facilement sur Amazon ou Home Depot, et Szankay espère que les pépinières qui fournissent les plantes commenceront à les utiliser, car elles arrivent déjà dans des magasins en pot.

Changements conscients

Dans l’ordre des choses, votre collection de plantes d’intérieur a probablement beaucoup moins d’impact sur l’environnement que ce qui se trouve dans votre placard ou votre réfrigérateur. Et, comme dans les industries de l’alimentation et de la mode, on peut avoir l’impression qu’un individu adoptant des pratiques durables résout à peine un problème beaucoup plus vaste qui nécessite que les plus grands acteurs montrent la voie. Mais il y a des décisions que vous pouvez prendre si vous voulez un jardin intérieur plus durable.

Selon Bidwell, la première chose que vous pouvez faire est de tenir compte de vos propres « milles végétaux » lorsque vous ajoutez de nouveaux ajouts à votre collection.

La propagation des coupures de plantes dans l’eau ou le sol pour en faire pousser de nouvelles est la façon la plus écologique de faire pousser une collection. Le crédit: Wachirawit Iemlerkchai/Moment RF/Getty Images

Acheter localement aide, “afin que vous n’utilisiez pas les émissions de carburant et des choses comme ça pour vous procurer vos plantes”, a-t-elle déclaré. Mais vous pouvez également utiliser des coupures pour créer de nouvelles plantes – un processus appelé propagation – avec un peu d’aide d’Internet. “Pouvez-vous faire des échanges de plantes et pouvez-vous partager avec des voisins”, a suggéré Bidwell, “en particulier avec certaines des plantes d’intérieur qui sont super faciles à propager?”

Si vous faites des achats en ligne, faites vos recherches pour savoir d’où viennent les plantes. Des entreprises comme Bloomscape à Detroit et Rooted à New York, par exemple, expédient directement de la serre, réduisant ainsi le voyage de votre plante en supprimant le magasin.

Pour éviter d’utiliser de la tourbe, les utilisateurs de TikTok recommandent des alternatives telles que la fibre de coco fibreuse et le résidu de cendre de carbone connu sous le nom de biochar – qui ont tous deux été étudiés comme des alternatives viables.

Mais la meilleure chose à faire est de faire attention aux plantes que vous possédez. Recherchez si vous avez ou non les conditions (et la motivation) pour garder les plantes capricieuses heureuses, et optez pour un résident moins exigeant si ce n’est pas le cas. Selon un récent rapport de Business Insider, les Américains tuent près de la moitié des plantes d’intérieur qu’ils ramènent chez eux, et les décès de plantes dans les chaînes d’approvisionnement et les magasins ont été exacerbés par la demande récente. Les tendances des médias sociaux ont également rendu les plantes rares telles que les monsteras panachés blancs ou les princesses philodendron roses très convoitées, mais ce n’est pas parce que vous pouvez trouver une plante sur Etsy que vous devez l’acheter par impulsion. Se concentrer sur des plantes économes en eau et à faible luminosité facilitera l’entretien de votre propre collection et créera moins de demande de la part des producteurs pour fournir des variétés nécessitant beaucoup d’entretien.

Tout le monde n’est pas un parent de plante parfait (encore une fois, comme cet écrivain), mais il est sage de rapatrier ceux dont vous ne pouvez pas vous occuper, et il existe des options si une plante semble être décolorée, flétrie et obstinément déterminée à mourir. Les vidéos YouTube et TikTok fournissent un nombre infini de tutoriels sur la façon de sauver votre collection des parasites ou de l’arrosage excessif – dans une vidéo virale, l’utilisateur de TikTok @the.plant.baddie donne des conseils utiles sur la pourriture des racines qui cause de l’anxiété, sur une bande sonore apaisante de rythmes lo-fi. Vous pouvez également apprendre quand et comment rempoter, ou comment propager des parures saines pour créer une plante entièrement nouvelle. (Assurez-vous simplement de composter tout ce que vous ne pouvez pas conserver.)

“Être un bon intendant de vos plantes est vraiment important”, a déclaré Bidwell. “Amener des êtres vivants (à la maison) est important, et vous devez en prendre soin.”