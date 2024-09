À quel point un homard aux couleurs rares est-il rare ? Les scientifiques affirment que la réponse pourrait se trouver sous la carapace

BIDDEFORD, Maine (AP) — Orange, bleu, calicot, bicolore et… couleur barbe à papa ?

Ce sont toutes les teintes de homards qui sont apparues dans les casiers des pêcheurs, les aquariums de fruits de mer des supermarchés et les laboratoires des scientifiques au cours de l’année dernière. Les crustacés aux couleurs funky inspirer des gros titres qui claironnent leur rareté, avec des bébés créatures teintées de bleu particulièrement rares, décrites par certains comme « couleur barbe à papa », souvent estimées à 1 sur 100 millions.

Une récente vague de ces curieux homards colorés dans le Maine, New York, le Colorado et au-delà a amené les scientifiques à se demander à quel point ces arthropodes décolorés sont vraiment atypiques. Comme c’est souvent le cas en science, c’est compliqué.

La couleur des homards peut varier en fonction de différences génétiques et alimentaires, et les estimations sur la rareté de certaines couleurs doivent être prises avec des pincettes, a déclaré Andrew Goode, responsable scientifique administratif de l’American Lobster Settlement Index à l’Université du Maine. Il n’existe pas non plus de source définitive sur l’occurrence d’anomalies de coloration des homards, ont déclaré les scientifiques.

« D’après les anecdotes, leur goût n’est pas différent non plus », a déclaré Goode.

Dans la nature, les homards ont généralement une apparence marron tachetée et deviennent rouge orangé après avoir été bouillis pour être consommés. Les homards peuvent présenter des anomalies de couleur dues à une mutation de gènes qui affectent les protéines qui se lient aux pigments de leur carapace, a expliqué Goode.

Les meilleures estimations disponibles sur les anomalies de coloration des homards sont basées sur données provenant de sources de pêchea déclaré Markus Frederich, professeur de sciences marines à l’Université de Nouvelle-Angleterre dans le Maine. Cependant, a-t-il ajouté, « personne ne les suit vraiment ».

Selon Frederich et d’autres scientifiques, les estimations courantes, comme 1 sur 1 million pour les homards bleus et 1 sur 30 millions pour les homards oranges, ne devraient pas être considérées comme des chiffres irréfutables. Cependant, lui et ses étudiants s’efforcent de changer cette situation.

Frederich travaille sur des méthodes non invasives pour extraire des échantillons génétiques de homards afin de mieux comprendre la base moléculaire de la coloration rare de la carapace. Frederich conserve une collection de homards aux couleurs étranges dans les laboratoires de l’université et a documenté les progrès de la progéniture d’un homard orange nommé Peaches qui est hébergé à l’université.

Les pêches ont donné naissance à des milliers de petits cette année, ce qui est typique des homards. Environ la moitié étaient orange, ce qui n’est pas le cas, a déclaré Frederich. Parmi les bébés homards qui ont survécu, une légère majorité étaient de couleur normale, a déclaré Frederich.

L’étude de l’ADN des homards aux couleurs atypiques permettra aux scientifiques de mieux comprendre leur génétique sous-jacente, a déclaré Frederich.

« Les homards sont des animaux emblématiques du Maine, et je les trouve magnifiques. Surtout quand on voit ces spécimens rares, qui sont tout simplement spectaculaires. Et puis le scientifique en moi se dit simplement : « Je veux savoir comment cela fonctionne. Quel est le mécanisme ? » a déclaré Frederich.

Il mange du homard, mais « jamais de ceux colorés », dit-il.

L’un des homards de Frederich, Tamarind, a la couleur typique d’un côté et l’orange de l’autre. C’est parce que deux œufs de homard ont fusionné et se sont développés comme un seul animal, a expliqué Frederich. Il a ajouté que ce cas est considéré comme aussi rare que 1 sur 50 millions.

Les homards rares ont fait l’actualité ces derniers temps, avec un homard orange apparu dans un Stop & Shop de Long Island, New York, le mois dernier, et un autre apparaissant dans un envoi livré à un Red Lobster dans le Colorado en juillet.

Les homards à l’aspect étrange continueront probablement à venir sur les côtes en raison de la taille de la pêche au homard aux États-Unis, a déclaré Richard Wahle, chercheur de longue date sur le homard à l’Université du Maine, aujourd’hui à la retraite. Les pêcheurs américains ont ramené plus de 90 millions de livres (40 820 tonnes métriques) de homards sur les quais chaque année depuis 2009, après avoir atteint ce volume seulement deux fois auparavant, selon les registres fédéraux remontant à 1950.

« Dans une pêche annuelle composée de centaines de millions de homards, il ne devrait pas être surprenant que nous en voyions quelques-uns chaque année, même s’ils sont 1 sur un million ou 1 sur 30 millions », a déclaré Wahle.

