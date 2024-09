À quel point sommes-nous proches des cœurs artificiels ? De nouvelles avancées en matière de santé cardiaque

Cette histoire est tirée de The Pulse, un podcast hebdomadaire sur la santé et la science.

À Sian Hardingle cœur est une « merveille de construction ». Le professeur émérite de pharmacologie cardiaque de l’Imperial College de Londres ne cesse d’être émerveillé par cet organe et par sa fiabilité pour nous permettre de continuer.

« Vous avez trois milliards de battements de coeur dans une vie, 100 000 par jour, et vous n’en manquez que 240, et c’est tout », a-t-elle déclaré.

Dans son livre, « La machine exquise : la nouvelle science du cœur » Harding explore la science derrière les soins cardiaques et décompose les bases de l’anatomie physique du cœur, jusqu’à nos cellules.

Harding s’émerveille de la façon dont si vous séparez les cardiomyocytes, les cellules individuelles du muscle cardiaque, « chacun d’entre eux battra comme un petit cœur, magnifiquement en rythme ».

Cependant, il arrive parfois que le cœur ne fasse pas ce qu’il est censé faire et que la parfaite coordination des cellules se désynchronise. C’est ce qu’on appelle la fibrillation ventriculaire, qui empêche le cœur de pomper le sang. Harding discute des progrès technologiques réalisés par les chercheurs en réponse à de telles conditions avec des dispositifs comme un défibrillateur automatique implantable. Cet appareil est conçu pour les patients qui ont déjà souffert de rythmes cardiaques dangereux ou de « mort cardiaque subite » et a la capacité de détecter des rythmes cardiaques irréguliers et de délivrer des chocs internes au cœur.

Harding s’est entretenu avec l’hôte de Pulse, Maiken Scott, à propos de certaines des recherches les plus avancées sur l’augmentation du cœur grâce à des dispositifs implantables, des cœurs artificiels et la culture d’un cœur à partir de cellules souches.

Sur le défi du développement d’un cœur artificiel

En termes de remplacement du cœur, des cœurs artificiels entiers [have] été vraiment assez difficile à définir en termes d’ingénierie. La course au cœur artificiel complet a débuté en même temps que la course à l’espace dans les années 1960. Et vous pouvez voir ce que nous avons fait avec la course à l’espace, mais les cœurs artificiels entiers sont encore difficiles.

Les cœurs artificiels partiels, qui remplacent seulement une partie de la partie inférieure du cœur, ont connu plus de succès. Il y a des gens qui se promènent avec ça. Ils ont commencé comme une passerelle vers le moment où vous pourriez obtenir une greffe.

Sur la quantité d’énergie nécessaire pour alimenter le cœur

Le problème c’est que c’est l’énergie nécessaire au coeur, la molécule ATP qui vous donne votre énergie pour le cœur et pour tout, en fait, est fabriqué à partir de glucose. Maintenant, la quantité d’énergie nécessaire pour maintenir votre cœur en marche pendant une journée, si cet ATP n’était pas reconstitué tout le temps… serait la moitié de votre poids corporel en ATP dont vous auriez besoin pour cela.

C’est donc tout simplement incroyable la quantité d’énergie cinétique dont vous avez besoin pour le cœur. Vous avez donc besoin d’une alimentation en batterie en dehors du corps. Vous ne pouvez pas obtenir une batterie suffisamment petite pour l’entretenir.

Vous devez donc avoir une ligne à travers votre peau. Vous devez emporter une batterie avec vous et vous devez évidemment vous assurer qu’elle est chargée. Si vous pensez que c’est mauvais pour votre téléphone, vous ne voulez évidemment pas que votre cœur s’effondre. Nous examinons donc ici : pouvons-nous faire quelque chose en termes de technologie de batterie ? Et il y a l’idée que vous pourriez pouvoir recharger tout comme vous posez votre téléphone sur un chargeur sans le connecter. Vous pourrez peut-être l’avoir de l’extérieur. Vous pourrez donc peut-être charger votre appareil depuis l’extérieur de votre corps. Prenez-en un gros et allongez-vous dessus, en fait.