À quel point Poutine désespéré s’est « peint dans un coin » avec des menaces nucléaires alors qu’il tente d’éviter un coup d’État

Les menaces dérangées de VLADIMIR Poutine de ramener l’Occident à l’âge de pierre sont “un dernier coup de dés” du président russe face à l’avancée militaire de l’Ukraine, ont affirmé des experts.

Le tyran fou a annoncé mercredi la mobilisation partielle de la Russie dans une escalade significative de sa guerre en Ukraine.

Mais un expert a affirmé que Vlad s’était peint dans un coin et manquait d’options pour sauver sa propre peau.

S’adressant à The Sun Online, Dmitri Alperovitch, président du Silverado Policy Accelerator, un institut politique bipartite américain à but non lucratif, a expliqué pourquoi Poutine ne lui restait qu’une poignée de choix en Ukraine – et aucun d’entre eux n’était bon.

“L’annonce de la mobilisation est le résultat direct de l’offensive très réussie de Kharkiv qui a choqué la Russie, libérant quelque 3 000 miles carrés de territoire en très peu de temps”, a-t-il déclaré.

“Ce fut une défaite humiliante pour l’armée russe.”

Il a déclaré que l’avancée ukrainienne a laissé à Poutine trois options : ne rien faire, désamorcer le conflit ou doubler. Il a choisi la troisième option.

Alperovitch a décrit le chiffre de 300 000 réservistes russes cité par le ministre de la Défense de Vlad, Sergueï Choïgou, comme « peu probable », car l’armée russe aura beaucoup de mal à les traiter tout au long du système.

Au lieu de cela, des réservistes non formés pourraient être envoyés en Ukraine presque immédiatement en petits groupes de 20 à 30 000 à la fois, car les besoins en première ligne sont si désespérés, a-t-il déclaré.

“Cela n’aura pas d’effet massif sur la guerre”, a-t-il ajouté. “Poutine aurait dû le faire en avril. Maintenant, il est trop tard.”

Cependant, il a averti que l’envoi de petits groupes d’hommes sur la ligne de front aurait pour effet de prolonger la guerre au moins jusqu’à l’année prochaine, permettant à l’armée russe de poursuivre ses assauts et de ralentir l’avancée ukrainienne.

L’annonce mercredi d’une mobilisation partielle a déclenché d’importantes manifestations en Russie avec plus de 1 300 arrestations effectuées à ce jour.

Alperovitch a déclaré qu’il pensait que Poutine pourrait utiliser ses armes nucléaires comme dernière option si l’Ukraine progressait dans la reprise de la Crimée, qui a été annexée par la Russie en 2014.

Cela vient après que Poutine ait affirmé dans son discours que toute menace à “l’intégrité territoriale” russe pouvait être combattue avec toutes les ressources à la disposition de la Russie, y compris les armes nucléaires.

Cependant, il a ajouté qu’il considérait les menaces de Vlad comme un bluff – pour l’instant.

“Poutine n’a plus beaucoup d’options”, a-t-il déclaré. “Il ne sera pas en mesure d’envoyer des chiffres décisifs au front. Ils retarderont la perte de territoire et ralentiront l’offensive ukrainienne, mais il est très peu probable qu’il puisse même prendre le Donbass.

La position de Poutine est de plus en plus précaire, il ne se laisse pas d’issue Dimitri Alperovitch

“Le défi, c’est qu’il s’est mis dans un coin en disant que son objectif militaire est de prendre le Donbass.

“S’il ne le fait pas, il ressemblera à un leader faible, et la Russie n’a pas une bonne histoire de ses dirigeants semblant faibles.

“Gorbatchev, Khrouchtchev et le tsar Nicolas II ont tous été expulsés après avoir perdu des guerres ou des affrontements militaires.

“La position de Poutine est de plus en plus précaire, il ne se laisse pas d’issue.”

S’adressant à The Sun Online, le Dr Colin Alexander, expert en communication politique à l’Université de Nottingham Trent, a déclaré que Poutine est probablement en train de redéfinir ses efforts de guerre, et les annonces des derniers jours sont un bluff ou une distraction pour détourner l’attention de la Avancée ukrainienne.

Les experts ont averti que Poutine pourrait intensifier les bombardements en tapis de grandes villes comme Kyiv

Il pourrait également déployer l’armée de l’air russe pour de plus grands raids sur l’Ukraine

De nouvelles attaques pourraient viser des infrastructures cruciales telles que les centrales nucléaires

La menace des armes nucléaires ne peut être complètement ignorée, ont averti les experts

“C’est de la propagande intérieure”, a-t-il dit. “Cela aide à convaincre les Russes que la guerre est justifiée, car nous aidons nos frères.

“C’est la même chose avec son annonce de réservistes. Poutine en a-t-il vraiment besoin, ou essaie-t-il d’impliquer davantage les Russes dans la guerre?”

Alperovitch a ajouté que Poutine avait encore quelques options devant lui avant de se tourner vers ses armes nucléaires.

Il a averti que Vlad pouvait intensifier son ciblage des infrastructures critiques de l’Ukraine telles que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia avec des missiles à guidage de précision.

Poutine pourrait également augmenter les bombardements aveugles de villes comme Kyiv afin de démoraliser le peuple ukrainien.

En outre, l’armée de l’air de Vlad, qui a connu relativement peu d’action dans la guerre jusqu’à présent en raison de la force des défenses aériennes de l’Ukraine, pourrait être pleinement déployée pour de nouveaux raids de bombardement.

“Aucune de ces options n’est bonne ou susceptible d’atteindre le résultat souhaité de prendre le contrôle de l’Ukraine”, a déclaré Alperovitch.

“Mais en termes d’escalade, il lui reste encore quelques mouvements à faire.”

L’annonce de mercredi d’une mobilisation partielle est intervenue un jour après que les autorités pro-russes de Louhansk et de Donetsk ont ​​annoncé que des référendums sur l’intégration de ces territoires à la Russie auront lieu dans les prochains jours.

Le Dr Alexander a déclaré que l’annonce de mercredi est – comme les référendums, un exemple de propagande pour tenter de consolider la position précaire de Poutine.

“Il s’agit d’une indication de faiblesse, plutôt que de cimenter l’autorité russe”, a-t-il déclaré.

Alors que le référendum de 2014 en Crimée est intervenu après une victoire décisive des groupes paramilitaires russes dans une région ukrainienne majoritairement russophone, le Dr Alexander a déclaré que la situation à Louhansk et à Donetsk était beaucoup plus fluide.

“Les référendums sont un moment de propagande”, a-t-il déclaré. “Ils fournissent aux pro-russes des munitions conversationnelles à utiliser pour légitimer la guerre.”