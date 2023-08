À quel point l’ouragan Idalia est-il dangereux ? 7 cartes expliquent le risque pour la Floride

L’ouragan Idalia se dirige maintenant vers la côte ouest de la Floride, où il devrait toucher terre mercredi matin en tant que tempête de catégorie 3. Les météorologues prévoient de graves impacts à Tampa et dans d’autres villes du nord-ouest de la Floride : des ondes de tempête pouvant atteindre 15 pieds, des vents atteignant 125 milles par heure, plusieurs centimètres de pluie et éventuellement des tornades. Le National Hurricane Center prévient qu’Idalia entraînera des « impacts catastrophiques » et des « vents destructeurs et potentiellement mortels ».

Les impacts potentiels d’Idalia sont certes effrayants, mais ils ne sont pas si surprenants. Cette région du monde possède tous les ingrédients pour un ouragan puissant, dangereux, coûteux et destructeur, depuis les températures océaniques extrêmement chaudes qui alimentent les tempêtes tropicales jusqu’aux populations côtières croissantes qui sont vulnérables aux ondes de tempête. Et malheureusement, certains de ces ingrédients deviennent plus puissants à mesure que les températures moyennes augmentent.

Voici ce qui pourrait faire d’Idalia l’une des tempêtes les plus dangereuses de l’année.

Idalia survole des eaux océaniques inhabituellement chaudes

S’il y a une chose dont un ouragan a besoin pour se développer, c’est bien l’eau chaude de l’océan. Et cet été, le golfe du Mexique et l’ensemble des Caraïbes ont été extrêmement et anormalement chauds. Fin juillet, une bouée au large des côtes de Floride a enregistré 101,1 degrés Fahrenheit, ce qui est à peu près aussi chaud que l’eau d’un spa.

Alors que l’ouragan Idalia se déplace vers le nord depuis Cuba vers Tampa et d’autres villes de la côte ouest de la Floride, il passera sur des eaux encore inhabituellement chaudes. Consultez le graphique ci-dessous, qui montre les anomalies de température à la surface de la mer, mesurées en Celsius. Un rouge plus foncé indique des régions plus chaudes que la moyenne.

Institut sur le changement climatique/Université du Maine

L’eau sur le trajet de la tempête est d’environ 1 à 3,5 degrés Fahrenheit plus chaude que les températures moyennes à cette période de l’année. Cela pourrait fournir le carburant dont Idalia a besoin pour passer par ce qu’on appelle une intensification rapide, c’est-à-dire lorsque la vitesse du vent d’une tempête augmente d’environ 35 mph ou plus en moins de 24 heures.

Le graphique ci-dessous montre plus simplement la chaleur dans l’Atlantique il y a quelques jours. Les eaux autour de Tampa, où la tempête devrait atteindre les terres, se situent actuellement dans les années 80, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Institut sur le changement climatique/Université du Maine

Un facteur qui complique la situation : le monde est dans une année El Niño, un phénomène climatique qui fait référence à la phase chaude du cycle de température de l’océan Pacifique.

D’une part, El Niño a tendance à faire augmenter les températures mondiales. D’un autre côté, cela augmente généralement le cisaillement du vent dans l’Atlantique Nord, ce qui peut empêcher la formation d’ouragans. Bien que ces forces s’opposent généralement dans une certaine mesure, ce qui donne lieu à une saison d’ouragans moyenne, cette année a été si chaude que la balance a penché en faveur d’un plus grand nombre de tempêtes. Plus tôt ce mois-ci, les prévisionnistes ont mis à jour leurs prévisions à « un niveau d’activité supérieur à la normale » pour les ouragans.

Idalia va pousser beaucoup d’eau vers l’intérieur des terres

Lorsqu’un ouragan frappe la côte, il pousse généralement l’eau vers l’intérieur des terres, provoquant ce qu’on appelle une onde de tempête. C’est souvent la partie la plus meurtrière des tempêtes tropicales.

C’est une préoccupation majeure chez Idalia. Même quelques mètres d’onde de tempête peuvent emporter des véhicules, mais les prévisions actuelles montrent que certaines parties de la côte du Golfe – en particulier dans la région de Big Bend, où Pan Handle rencontre la côte ouest – subissent une onde pouvant atteindre 15 pieds au-dessus du niveau du sol. Ce torrent d’eau peut détruire des infrastructures critiques, inonder les routes, propager des maladies et causer des blessures. Et dans les zones basses comme la côte du golfe de Floride, cette eau peut persister pendant des jours.

Ce qui aggrave la menace, c’est que l’arrivée prévue d’Idalia coïncide avec les marées les plus hautes du mois à Tampa Bay, ce qui signifie qu’encore plus d’eau pourrait déferler vers l’intérieur des terres.

La côte oubliée de Floride et Big Bend comptent parmi les régions les plus sujettes aux surtensions au monde. Le terrain est essentiellement plat à l’intérieur des terres, loin de la côte. Les cartes des ondes de tempête du NHC pour un ouragan de catégorie 4 montrent le potentiel d’une onde de tempête de plus de 6 à 9 pieds à 10 milles à l’intérieur des terres. #Idalia pic.twitter.com/eroXuswtfD –Clark Evans (@ClarkEvansWx) 29 août 2023

L’ouragan se dirige vers une zone qui se remet encore d’une autre tempête.

L’ouragan Ian, qui a frappé la Floride l’année dernière, est devenu la tempête la plus meurtrière dans l’État depuis 1935, tuant au moins 149 personnes. Il a atterri sur la côte du golfe de Floride avec une force de catégorie 4 et a provoqué une onde de tempête pouvant atteindre 18 pieds ; la poussée à elle seule a été imputée à 41 décès. La tempête a également déversé plus de 25 pouces de pluie dans certaines zones, ne faisant qu’ajouter aux inondations.

L’ouragan Ian a également été remarquablement destructeur, endommageant plus de 52 000 structures. Le coût de la tempête s’est finalement élevé à environ 109 milliards de dollars, ce qui en fait l’ouragan le plus coûteux de l’histoire de la Floride.

Les dégâts ont déplacé un certain nombre d’habitants qui ne sont toujours pas rentrés chez eux, et de nombreux Floridiens attendent toujours les indemnités de leur assurance. Pendant ce temps, certaines zones sont encore en train de déblayer les débris, tandis que d’autres sont remplies de bâtiments en attente d’être démolis.

Idalia se dirige désormais vers une région voisine. Les prévisions montrent actuellement que l’œil d’Idalia touchera probablement terre au nord de l’endroit où Ian a frappé. On ne sait pas encore à quel point Idalia sera dévastatrice, mais sa zone de destruction chevauchera celle d’Ian, aggravant les impacts de la tempête précédente.

La population de Floride est la plus élevée dans ses zones les plus vulnérables

Plus des trois quarts des habitants de Floride vivent le long de la côte. Les régions côtières affichent également certains des taux de croissance les plus rapides de l’État. Entre 2010 et 2020, le Tampa-St. La région de Petersburg a augmenté de plus de 365 000 habitants, selon le ministère des Transports de Floride.

Cela signifie qu’à mesure qu’Idalia touchera terre, davantage de personnes et de biens seront sur le point d’être détruits.