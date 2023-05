À quel point l’offensive des Cowboys sera-t-elle différente avec Mike McCarthy qui appelle les jeux?

David Helmann Initié des Cowboys de Dallas

Cette période de l’année n’est jamais aussi excitante que les extraits vidéo le laissent croire.

Les médias sociaux présenteront les lancers au ralenti et le premier regard sur les nouveaux joueurs dans leurs nouveaux uniformes. Et bien qu’il soit amusant de se rappeler que le football est à l’horizon, la réalité est que les équipes de la NFL ne font qu’installer les plans qu’elles exécuteront pendant le camp d’entraînement.

À Frisco, au Texas, les Cowboys se déplaceront au printemps à des allures de marche et de jogging, gardant tout ce qui ressemble au football de compétition pour le camp. C’est un changement qui s’est sans doute produit parce que l’entraîneur-chef Mike McCarthy a reçu une amende de 150 000 $ au cours des deux dernières années pour avoir fait preuve de trop de physique lors de ses entraînements hors saison.

« Je suis content que vous trouviez de l’humour dans la somme d’argent que j’ai perdue, car ma femme et moi ne pensons pas vraiment que ce soit drôle », a déclaré McCarthy jeudi.

Le changement ne se prêtera pas à un contenu époustouflant, mais il souligne la partie importante de la charge de travail hors saison. Pour la première fois en quatre ans, les Cowboys peaufinent leur attaque, car le coordinateur offensif de longue date Kellen Moore est maintenant à Los Angeles, tandis que McCarthy doit trouver du temps dans la journée pour ajouter des tâches de playcalling à son emploi du temps pour la première fois depuis 2018.

« Ce n’est jamais assez. Je suis ici en ce moment, manquant la foutue réunion des quarts-arrière », a déclaré McCarthy lors de sa conférence de presse.

McCarthy fera de son mieux pour trouver du temps au cours des trois prochaines semaines. D’ici la fin du minicamp obligatoire des Cowboys le 8 juin, ils auront huit installations pour établir une couche de base de connaissances avant le camp d’entraînement. Et tandis que la défense de Dallas travaille vers une troisième saison consécutive avec le même personnel en place, McCarthy et le nouveau coordinateur offensif Brian Schottenheimer sont chargés de faire avancer l’offensive sans Moore.

Heureusement, ce n’est pas comme si une refonte était absolument nécessaire. Comme Dak Prescott lui-même l’a souligné, les Cowboys ont été parmi les meilleures attaques de la NFL pendant une grande partie des dernières années.

« Il y a quelques changements. Ce n’est pas comme si nous allions jeter notre livre de jeu et essayer de recommencer, quelque chose comme ça », a déclaré Prescott. « De toute évidence, nous avons eu du succès. Il y a du bon là-bas. »

Dans cet esprit, il semble judicieux de rendre la transition aussi facile que possible sur Prescott. Lorsque McCarthy a été embauché en 2020, il a noté l’importance de s’en remettre au niveau de confort du quart-arrière avec le langage du programme. Même sans Moore dans le bâtiment, il semble que cela ait été la même approche lors de la montée en puissance de ces installations.

« Nous sommes toujours dans la langue de Dak », a-t-il déclaré. « Je pense que l’évolution entre 21 et 22 est vraiment la direction sur laquelle nous voulons continuer à nous appuyer. Si vous regardez les statistiques de ces trois années d’infraction et la direction dans laquelle nous allons, nous continuerons dans cette direction. direction. »

Cowboys de Dallas WR Brandin Cooks : ‘[Dak Prescott’s] spécial’

Si tel est le cas, j’espère que la transition sera aussi douce que possible d’un point de vue mécanique. Et avec ces semaines à travailler ensemble, Prescott et McCarthy peuvent se concentrer sur l’élément humain. Prescott a plaisanté jeudi en disant qu’il était amusant d’entendre l’accent de Pittsburgh de son entraîneur-chef dans son casque après tant d’années de travail avec Moore.

Loin du terrain de jeu, McCarthy a également souligné l’importance de communiquer le moment et le but de chaque décision. « Nous avons une chose appelée PCP. Quel est le but de l’appel de jeu, le but de l’appel de jeu – PCP », a déclaré McCarthy. « C’est une chose d’apprendre le jeu et les subtilités du jeu, mais je pense que lorsqu’ils peuvent anticiper quand et où il va être appelé, je pense que c’est une communication et une connexion plus fortes que le quart-arrière et l’appelant doivent avoir. »

C’est la réalité banale des OTA en un mot. Mais si Prescott et McCarthy gèrent cette affaire dans les prochaines semaines, cela devrait conduire à de nombreux résultats amusants dans les mois à venir.

David Helman couvre les Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de « Dak Prescott: A Family Reunion » sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Cowboys de Dallas Dak Prescott