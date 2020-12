Avec un nombre record d’Américains qui meurent chaque jour de Covid-19, immuniser le public contre le virus est plus urgent que jamais. Mais des centaines de millions de Les Américains devront simplement attendre – probablement plusieurs mois – pour se faire vacciner.

Au lieu des 300 millions de doses que l’administration Trump avait initialement promis avant la fin de l’année, les deux développeurs de vaccins en première ligne pour l’approbation de la Food and Drug Administration – Pfizer / BioNTech et Moderna – devraient expédier de 35 à 40 millions de doses. total avant janvier. Étant donné que les deux vaccins sont censés être administrés à raison de deux injections par personne, c’est un approvisionnement suffisant pour pas plus de 20 millions de personnes.

Mais même atteindre autant de personnes prendra du temps. Le premier lot du vaccin Pfizer / BioNTech expédié depuis une usine de Kalamazoo, Michigan, dimanche, suite à l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA vendredi soir, et ne comprendra que 2,9 millions de doses. (Un comité scientifique qui conseille la FDA examinera s’il convient de recommander l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin de Moderna le 17 décembre.)

Les développeurs de vaccins affirment que les efforts pour atteindre leurs objectifs initiaux de fin d’année sont entravés par des pénuries d’ingrédients bruts. Et bien que Moderna et Pfizer / BioNTech se soient engagés à augmenter la production l’année prochaine, le montant exact qu’ils feront n’est toujours pas clair et les estimations continuent de changer. Moderna dit actuellement que 85 millions à 100 millions de doses seront prêtes pour les États-Unis au premier trimestre de 2021; Pfizer prévoit de fournir 50 millions de doses à la fin du deuxième trimestre et 50 millions supplémentaires au troisième trimestre, selon le Washington Post.

Ce ne sont pas seulement Pfizer / BioNTech et Moderna qui n’atteignent pas leurs objectifs d’origine: AstraZeneca et Oxford – une autre équipe de vaccination Covid-19 qui était censée fournir jusqu’à 300 millions de doses, soit 60% de l’approvisionnement en vaccins contre le coronavirus aux États-Unis – ont été en proie à des problèmes de sécurité et de transparence qui les ont amenés à prendre des semaines de retard sur la fin de leur essai de phase 3 aux États-Unis.

Pour être clair, l’effort d’identification, de test et de fabrication d’un vaccin Covid-19 s’est déroulé à une vitesse remarquable. D’ici le milieu de l’année prochaine, nous pourrions avoir le choix entre plusieurs vaccins efficaces. Mais si les vaccins offrent l’espoir de la fin de la pandémie, ils sont loin d’être une solution miracle. Dans un avenir prévisible, les doses seront rares – pas même suffisantes pour couvrir les groupes les plus à risque, comme les agents de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée. La stratégie d’allocation du gouvernement fédéral signifie également que certains États (comme le Wyoming) auront plus de fournitures pour les groupes prioritaires que d’autres (comme New York). Cette rareté oblige les responsables locaux de la santé et les administrateurs à travers le pays à prendre des décisions éthiquement éthiques sur les vies qui ont le plus besoin d’être protégées de Covid-19.

Qui est susceptible de commencer?

L’effort pour déterminer qui devrait se faire vacciner en premier revient finalement aux États, mais ils reçoivent des conseils du gouvernement fédéral, qui dispose de meilleures informations sur la sécurité et l’efficacité des vaccins et décide du nombre de doses que les États recevront.

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, un groupe d’experts qui formule des recommandations sur la politique de vaccination aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, place le personnel de santé, ainsi que le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée, au premier plan (phase 1a). En outre, deux autres organismes de santé influents ont pesé sur la question des groupes les plus prioritaires: l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine (NASEM) ont également placé les agents de santé au premier plan, et, dans le cas du NASEM, les premiers intervenants aussi. Encore une fois, cependant, les autorités sanitaires locales ont le pouvoir de décider à qui donner la priorité (bien que l’ACIP soit susceptible d’avoir le plus d’influence sur les décisions de rationnement des vaccins aux États-Unis).

«Parce que tout [ACIP] peut faire est de faire des recommandations, ces recommandations seront mises en œuvre de manières très différentes à travers le pays », a déclaré Lawrence Gostin, directeur de l’Institut O’Neill pour le droit de la santé nationale et mondiale à l’Université de Georgetown. « Et ceux [differences] il s’agit de savoir si vous êtes un État rouge ou un État bleu, un maire ou un gouverneur. »

Ce qui est déjà clair: même les groupes les plus prioritaires ne seront pas immédiatement vaccinés.

Operation Warp Speed, le groupe de travail chargé de la distribution nationale des vaccins, distribuera le lot initial de 2,9 millions de doses de vaccins Pfizer / BioNTech proportionnellement aux populations adultes des États. (Un deuxième lot de 2,9 millions de doses est réservé pour que le premier groupe de personnes à vacciner ait accès à leur deuxième injection trois semaines plus tard.)

L’expédition initiale de Pfizer ne couvrira que 12 pour cent des personnes dans la phase 1a de l’ACIP (là encore, les agents de santé et le personnel et les résidents des maisons de soins de longue durée), soit 0,9 pour cent de la population adulte du pays.

Cela signifie que «les États devront prendre des décisions de sous-priorisation parce que l’offre ne couvrira pas le plan proposé par l’ACIP», a déclaré Ruth Faden, la fondatrice du Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics.

La plupart des États ont communiqué leurs estimations des doses attendues dans le premier envoi, selon les rapports d’État recueillis par Vox.

Combien d’agents de santé et de personnes des établissements de soins de longue durée seront couverts par la première expédition des vaccins?

Le premier lot de 2,9 millions de vaccins Pfizer / Biotech ne couvre qu’une fraction des 24 millions de travailleurs de la santé et de personnes dans les établissements de soins de longue durée à travers le pays, les groupes en phase 1a. La première commande couvre en moyenne 12% de cette population à travers le pays. Certains États seraient en mesure d’immuniser davantage, d’autres moins.



Youyou Zhou pour Vox



Jusqu’à présent, il semble que certains États avec une proportion plus élevée d’agents de santé et de résidents des foyers de soins de longue durée vont être particulièrement à court de vaccins. Par exemple, des endroits comme Washington, DC, New York et Ohio – où la population de ceux de la phase 1a représente plus de 10 pour cent de la population adulte de l’État, par rapport à la moyenne nationale d’environ 7,5 pour cent – sera désavantagée. DC ne recevra des vaccins que pour couvrir environ un dixième des personnels de santé, c’est pourquoi les responsables demandent au gouvernement fédéral de ne pas lier la part des vaccins à sa population.

À l’autre bout du spectre, le gouverneur de l’Oregon a déclaré au public que les premières doses étaient «suffisantes pour fournir des vaccins aux agents de santé – infirmières, médecins et autres personnels de soutien» – avant la fin décembre. Les 35 100 doses de l’Alaska, quant à elles, couvriront 81% de ses agents de santé et de ses résidents dans les foyers de soins, soit environ 5% de la population de l’État. En effet, il reçoit sa commande totale du mois en un seul envoi afin de minimiser les défis logistiques dans l’état tentaculaire.





Ainsi, la distribution des vaccins par la population adulte de l’État signifie qu’un jeune adulte en bonne santé pourrait être en mesure de se faire vacciner dans certaines parties du pays plus tôt que d’autres si l’État a une population à haut risque relativement petite, y compris un plus petit nombre d’agents de santé.

Qui va ensuite?

Les États ont soumis leurs plans de distribution initiaux aux CDC il y a des mois en supposant que 300 millions de doses de vaccin seraient disponibles d’ici la fin de l’année. Maintenant, face à une offre beaucoup plus limitée, ces plans évoluent et, vendredi, de nombreux États ne savaient toujours pas pour sûr combien de doses ils allaient recevoir cette année.

Pourtant, il y a quelques choses auxquelles nous pouvons nous attendre. Dans tout le pays, une fois la phase 1a terminée, les États continueront de passer par leurs groupes prioritaires. Et c’est là que les choses deviennent plus sombres et les autorités sanitaires locales peuvent diverger considérablement dans leurs plans de distribution.

Dans la phase 1b, l’OMS donne la priorité aux adultes plus âgés, tandis que NASEM place ensuite les personnes de tous âges souffrant de comorbidités et les personnes âgées vivant dans des environnements rassemblés ou surpeuplés, tels que les maisons de retraite. L’ACIP a seulement finalisé son avis pour la phase 1a, mais le comité a déjà signalé qu’il se concentrera sur les travailleurs essentiels pour la phase 1b, atteignant uniquement les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités en phase 1c.

La population américaine à vacciner en phase 1, selon l’ACIP



Youyou Zhou pour Vox



En plaçant les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités avant les travailleurs essentiels, l’OMS et le NASEM accordent la plus grande importance à la prévention des décès (puisque ces groupes sont les plus à risque de décès par Covid-19). Si l’ACIP va de l’avant avec ses projets de plans, ce serait «un échange entre les infections évitées et les décès évités», a déclaré Saad Omer, directeur du Yale Institute for Global Health. Pour les États, ces décisions de rationnement seront encore plus délicates si les pénuries d’approvisionnement persistent, en particulier dans les zones où de grands groupes de travailleurs de première ligne et des populations de soins de longue durée doivent passer en premier.

Nous en apprendrons plus sur la réalité de la distribution des vaccins au niveau des États cette semaine. Les vaccins atterriront dans 145 centres de distribution à travers le pays lundi, 425 centres mardi et les 66 derniers mercredi, selon l’Associated Press. Et avec l’effort de vaccination historique actuellement en cours, les autorités sanitaires locales devront également gérer une multitude d’obstacles logistiques – s’assurer que les vaccins sont stockés correctement, qu’il y a suffisamment de glace sèche pour les garder au froid et que les gens reviennent pour leur deuxième injection. . Contrairement au vaccin antigrippal, qui se présente sous forme de seringues préremplies, chaque flacon de vaccin Pfizer / BioNTech délivre cinq doses, ce qui signifie que les travailleurs de la santé auront le défi supplémentaire d’éviter la contamination.

Donc, même avec un vaccin efficace déjà en cours de déploiement, il reste encore une longue bataille à faire. C’est pourquoi le chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed, Gustave Perna, a comparé l’effort d’inoculation de masse des États-Unis au jour J, l’opération militaire qui a abouti à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

«Le jour J était le début de la fin», a déclaré Perna lors d’un point de presse. «Et c’est là où nous en sommes aujourd’hui.»