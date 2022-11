À quel point les Qataris sans cœur “arrachent et exterminent” les chiens et les chats de compagnie pour nettoyer les rues avant la Coupe du monde

Les autorités du QATARI arrachent dans la rue des chiens et des chats de compagnie considérés comme errants avant la Coupe du monde de ce mois-ci, a déclaré une organisation caritative de défense des droits des animaux.

Paws Rescue Qatar, une branche basée à Doha de l’organisation caritative britannique Paws Rescue UK, a lancé cet avertissement effrayant quelques jours seulement avant le coup d’envoi controversé de la Coupe du monde.

Un organisme de bienfaisance britannique a averti que des animaux de compagnie étaient arrachés des rues au Qatar Crédit : Facebook/@Paws Rescue Qatar

Cela survient quelques jours avant que le pays ne doive accueillir la Coupe du monde Crédit : Getty

Paws Rescue Qatar s’occupe des animaux errants dans le pays du Golfe Crédit : Facebook/@Paws Rescue Qatar

Il a partagé une photo d’un chien à l’air misérable dans une cage à l’arrière d’une camionnette, apparemment après avoir été arraché dans les rues de Doha.

Le groupe a affirmé que les entreprises de lutte antiparasitaire avaient été autorisées à rassembler les animaux et à les retirer des rues.

Il a averti que bien que le programme ne visait censément que les animaux errants, plusieurs propriétaires d’animaux s’étaient manifestés pour affirmer que leurs chats ou chiens bien-aimés avaient été pris.

L’organisme de bienfaisance a écrit sur son Facebook: “Annonce d’information publique. Nous avons reçu de nombreux messages inquiets de membres du public concernant des chiens ou des chats gérés dans les rues ou la disparition de leurs propres animaux de compagnie.

“Nous avons maintenant été informés que certaines entreprises de lutte antiparasitaire sont désormais autorisées à les rassembler dans le cadre d’un accord.

“Cela a été constaté à plusieurs reprises au Qatar par de nombreuses personnes.

“Malheureusement, nous et de nombreuses autres personnes impliquées ne sommes pas en mesure de vérifier où ils sont emmenés et quel plan est en place pour eux. Il s’agit de sensibiliser le public.

“On nous a dit que s’il vous manque un chien ou un chat et que vous essayez de les localiser, vous devez écrire dans le

voie officielle au directeur du département de l’élevage avec des détails afin qu’ils puissent étudier le cas.

“A ce stade, nous ne savons pas si quelqu’un a réussi.”

The Sun Online a contacté le département de l’élevage du ministère qatari des municipalités pour commentaires.

Un porte-parole de l’un des refuges gérés par le ministère au Qatar a catégoriquement nié que des animaux de compagnie aient été arrachés dans les rues.

Ils ont déclaré à The Sun Online : “Nous offrons un traitement médical et un endroit sûr pour garder les chiens errants et abandonnés.”

Le porte-parole a ajouté que le refuge gère des programmes dits TNR (piège, stérilisation, retour) à Doha “depuis de nombreuses années”.

Ils ont déclaré que Paws Rescue Qatar avait été invité “plusieurs fois à visiter et à faire du bénévolat” dans les programmes TNR, et ont insisté : “Nous ne poursuivons pas les animaux de compagnie des gens”.

Les entreprises de lutte antiparasitaire sont désormais autorisées à les rassembler dans le cadre d’un accord Paws Rescue Qatar

Le porte-parole a poursuivi: “Si nous recevons une plainte officielle concernant des chiens errants, nous allons d’abord aider la situation et voir si nous aurions besoin d’une aide médicale de la part des vétérinaires.

“Après les avoir attrapés, nous les scannons à la recherche d’une micropuce pour contacter les propriétaires.

“S’ils ne sont pas micropucés, nous les transférons à la clinique et nous les mettons dans la zone d’isolement médical pendant 15 jours.”

Le bilan lamentable du Qatar en matière de droits des animaux a récemment fait l’objet d’un examen minutieux, alors que les yeux du monde se préparent à se tourner vers la petite nation du Moyen-Orient pour le tournoi de football phare.

En juillet de cette année, l’indignation a éclaté après que 29 chiens ont été abattus dans un complexe industriel à Doha.

Le pays a un bilan catastrophique en matière de droits des animaux Crédit : Facebook/@Paws Rescue Qatar

Avec les yeux du monde sur le Qatar, les autorités cherchent désespérément à montrer une image positive Crédit : Getty

Les animaux ont été abattus par des hommes armés de fusils de chasse, qui ont menacé les gardiens de l’usine avant d’ouvrir le feu sur les animaux.

Parmi les chiens tués se trouvaient plusieurs chiots, ainsi que des femelles très gestantes.

Les autorités du Qatar ont déclaré que la police enquêtait sur les meurtres, qui ont suscité un tollé même de la sœur du dirigeant du pays, Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani.

Le motif du meurtre n’était pas immédiatement clair, bien que les militants affirment que les chiens sont souvent traités de manière épouvantable dans l’État du Golfe, où certains pensent que l’islam considère les chiens comme “impurs”.

Un militant a déclaré que les tueurs avaient dit aux agents de sécurité qu'”un chien avait mordu le fils de l’un des hommes”.

Cependant, le complexe aurait été bouclé par de hautes clôtures, ce qui signifie qu’aucun enfant n’aurait pu s’approcher.

Les militants ont déclaré que lorsque les hommes se sont présentés, les chiens ont couru vers eux en pensant qu'”ils allaient être nourris”.

Mais au lieu de cela, “les hommes ont commencé à tirer au hasard”, a ajouté le militant.

Les groupes de défense des animaux affirment qu’au cours des dernières années, de nombreux cas d’animaux tels que des chiens et des oiseaux, y compris des flamants roses, ont été utilisés comme cible par des hommes armés.

Paws Rescue Qatar a affirmé que les lois du Qatar interdisant la cruauté envers les animaux ne sont pas appliquées.

Une loi de 2004 criminalise les mauvais traitements, mais son application est incohérente, selon les sauveteurs.

L’année dernière, des groupes de défense des animaux ont averti qu’un nombre croissant de chiens errants entraînait une augmentation du nombre d’abus signalés.

Le pays a longtemps lutté contre l’abandon des errants par les expatriés retournant dans leur pays d’origine, mais la fin des restrictions de Covid aurait augmenté ce chiffre.

De plus, les sauveteurs ont averti en 2021 que les projets de construction avant la Coupe du monde forçaient de plus en plus de personnes errantes dans les zones résidentielles, où elles courent un plus grand risque d’abus.

Un sauveteur, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré avoir reçu des appels presque chaque semaine pour sauver des chiens qui ont été délibérément écrasés ou même abattus.

“La souffrance que nous voyons est terrible et elle s’aggrave”, ont-ils déclaré.