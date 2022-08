À quel point les produits chimiques contenus dans votre matelas sont-ils mauvais ?

Votre matelas est-il toxique ? C’est une question assez alarmante. Mais compte tenu de tous les produits chimiques pour matelas qui entrent en jeu dans de nombreux processus de fabrication modernes, c’est juste.

Vous avez peut-être fait l’expérience vous-même, surtout si vous avez acheté un matelas au cours des dernières années. Dans l’attente d’une bonne nuit de repos, vous déballez ou transportez votre matelas pour être accueilli par une odeur spécifique.

« Pourquoi mon matelas sent-il les produits chimiques ? » Si vous avez demandé cela, vous n’êtes pas seul.

La vraie question, cependant : devriez-vous vous inquiéter ? Explorons les produits chimiques souvent utilisés dans la production de matelas, les risques potentiels et comment les éviter ou les atténuer.

Qu’y a-t-il dans votre matelas ?

Beaucoup de matelas actuellement sur le marché utilisez de la mousse de polyuréthane (polyfoam en abrégé) comme matériau de remplissage. C’est parce que le polyfoam est bon marché à fabriquer, largement produit et qu’il est l’un des principaux matériaux de matelas depuis les années 1960. Cette mousse est cependant fabriquée à partir de pétrole, ce qui signifie des produits chimiques.

Mais attendezvous pensez peut-être, j’ai un matelas à ressorts. Le rembourrage en mousse autour des ressorts est probablement en polyfoam.

Il en va de même pour la mousse à mémoire de forme. Bien qu’il puisse sembler différent d’un matelas traditionnel, il y a de fortes chances que votre matelas à mémoire de forme est (vous l’avez deviné) polyfoam.

Polyfoam n’est malheureusement pas le seul responsable de l’introduction de produits chimiques pour matelas. Les matelas disponibles aujourd’hui, en particulier les matelas pour berceaux, peuvent incorporer du vinyle pour réduire l’absorption des fluides. Mais le vinyle est un autre produit à base de pétrole, ce qui signifie que des produits chimiques sont impliqués dans sa production.

Comme alternative au polyfoam, certains fabricants utilisent du latex. Alors que le latex naturel est sûr, le latex synthétique signifie plus de produits chimiques pour matelas.

Heureusement, les choses changent lentement car les gens exigent de plus en plus des options plus sûres et plus respectueuses de l’environnement, la production de matelas change. Les matelas biologiques utilisent souvent le latex naturel dont nous avons parlé, et il existe d’autres matériaux sûrs et fiables comme la laine ou le coton. Mais la grande majorité des matelas disponibles sur le marché américain aujourd’hui contiennent un certain nombre de produits chimiques.

Quels produits chimiques sont utilisés pour fabriquer des matelas?

Pannonie/E+/Getty Images



Cela dépend du type de matelas que vous choisissez. Regardez ce qui compose votre matelas pour identifier les produits chimiques qui pourraient être présents. Ensuite, reportez-vous à ces matériaux de matelas courants et aux produits chimiques potentiellement toxiques associés.

Polymousse

Ces mousses à base de pétrole contiennent généralement :

Oxyde de propylène

Diisocyanate de toluène (TDI)

Benzène

Diméthylformamide (DMF)

Polyols

Tous ces produits chimiques sont utilisés pour créer du polyfoam. Si vous avez un matelas en mousse de polyuréthane, faites vos recherches sur la façon dont cette mousse a été fabriquée. Les polyols peuvent provenir d’huile végétale, par exemple, ce qui les rend moins nocifs.

Retardateurs de flamme

De nombreux fabricants de matelas ajoutent un retardateur de flamme au matelas fini. Cela peut être une caractéristique de sécurité, mais le retardateur lui-même se compose généralement de :

Polybromodiphényléthers (PBDE)

Retardateurs de flamme halogène (HFR)

Latex synthétique

Le pétrole est de retour, mettant cette fois en jeu deux produits chimiques pour fabriquer ce latex synthétique :

Vinyle

Enfin, les matelas de berceau et autres qui offrent une résistance à l’humidité grâce au vinyle contiennent généralement :

Phtalates

Antimoine et autres métaux lourds

Au-delà de tout cela, les matelas peuvent contenir des produits chimiques comme :

Perfluorocarbures

Trichloroéthane

Formaldéhyde

Chlorofluorocarbures (CFC)

De toute évidence, les produits chimiques dans la production de matelas abondent. Mais est-ce que tout cela a de l’importance ? Oui, et c’est à cause de ce qu’on appelle le dégazage.

Dégazage chimique

Le dégazage chimique se produit lorsqu’un article libère des composés organiques volatils (COV) dans l’air. Vous avez peut-être déjà fait l’expérience d’un dégazage. Si vous avez ramené un nouveau matelas à la maison et que vous avez été frappé par une odeur de produit chimique, votre matelas dégageait probablement des gaz. Polyfoam, retardateurs de flamme et autres produits chimiques pour matelas, tous dégagent des gaz. Pour empirer les choses, recherche récente suggère que lorsque vous vous allongez sur votre matelas, la chaleur de votre corps déclenche un dégagement gazeux supplémentaire. Cela signifie que lorsque vous êtes le plus proche de votre matelas, il libère plus de ses produits chimiques toxiques internes qu’à tout autre moment.

Symptômes et risques potentiels

Revenons à notre question initiale : votre matelas est-il toxique ? Cela dépend du type de matelas que vous achetez. Vous pourrez peut-être repérer les problèmes potentiels en recherchant les symptômes que les produits chimiques pour matelas vous dérangent.

Mal de tête

Vous pouvez inhaler des COV lorsque votre matelas dégage des gaz ; le corps répond souvent par des maux de tête.

Portez une attention particulière à vos maux de tête si vous pensez que cela pourrait être dû à un matelas. Dans la plupart des cas où les personnes développer un mal de tête après une exposition chimique, la douleur disparaît peu de temps après qu’ils se retirent de la situation chimique. Si vous remarquez que vos maux de tête s’estompent lorsque vous quittez votre chambre et s’aggravent lorsque vous dormez, cela pourrait être un signe que les niveaux de produits chimiques du matelas ne sont pas sûrs.

Nausées et vertiges

Comme les maux de tête, ces symptômes indésirables peuvent indiquer que les produits chimiques de votre matelas dégagent des gaz à un rythme potentiellement dangereux. Encore une fois, faites attention à ce que vous ressentez dans votre chambre et après votre départ. Si vous vous sentez mieux plus vous êtes hors de votre chambre, votre matelas pourrait être le problème.

Problèmes de respiration

Comme les COV dans un matelas dégagent des gaz et que vous les respirez, ils peuvent affecter vos voies respiratoires. Vous pourriez avoir à faire face à des problèmes respiratoires, notamment de l’asthme, des allergies et une irritation nasale.

N’ignorez pas ces symptômes. Parlez à votre médecin de ce qui pourrait être à blâmer. Examinez attentivement votre matelas et son processus de production avant votre rendez-vous afin de déterminer si le matelas sur lequel vous dormez pourrait être à l’origine de vos symptômes.

Risques à long terme

Bien que personne ne veuille se sentir malade dans sa chambre, les risques liés aux produits chimiques toxiques d’un matelas vont bien au-delà des effets à court terme. En fait, un grand nombre des COV que dégagent les matelas sont des cancérigènes connus, ce qui signifie qu’ils augmentent votre risque de cancer. Au-delà de cela, les COV dégagés par de nombreux matériaux de matelas ont été liés à :

Problèmes de fertilité

Problèmes neurologiques

Problèmes avec les reins, le foie, la thyroïde, les poumons ou le cœur

Bien que la plupart des matelas ne libèrent pas suffisamment de COV pour vous donner une dose dangereuse pour la santé, vous voudrez peut-être explorer des alternatives pour protéger votre santé et celle de votre famille.

Matelas non toxiques, naturels et biologiques

marekuliasz/iStock/Getty Images



Si vous voulez éviter les produits chimiques pour matelas, vous disposez d’un nombre croissant d’options.

Tout d’abord, lorsque vous êtes achats de matelas, étudiez attentivement le processus de production. Ensuite, si vous choisissez un matelas traditionnel, laissez-le dégazer dans un endroit bien aéré pendant au moins quelques jours.

Pour éviter complètement les produits chimiques dans la production de matelas, choisissez un matelas biologique. Ces options utilisent des matériaux sûrs et sans produits chimiques tels que :

Coton

Laine

Des bobines d’acier

Latex naturel (essentiellement de la sève d’hévéa fouettée)

Notez que beaucoup de matelas organiques tombent du côté ferme car le latex naturel, bien qu’élastique, n’a pas beaucoup de souplesse. Heureusement, vous pouvez souvent trouver un surmatelas sûr (par exemple, un surmatelas en coton biologique) pour ajouter de la douceur si vous aimez une surface de couchage plus douce.

Notre premier choix pour un matelas bio est le matelas Vert Avocatmais nous avons recommandé plusieurs options.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.