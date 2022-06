À quel point les germes sont-ils vraiment mauvais dans les toilettes publiques ?

Plus important que d’utiliser une couverture, de s’asseoir ou de planer, c’est la façon dont vous vous nettoyez les mains après être allé aux toilettes, a déclaré le Dr Donner. Grâce à l’effet de panache des toilettes et à l’utilisation de sèche-mains, qui, selon elle, peuvent propager les germes des mains mouillées ou des poubelles ouvertes à proximité jusqu’à 10 pieds, n’importe quelle surface dans les toilettes publiques – poignées affleurantes, loquets de décrochage, robinets d’évier et les portes de sortie, par exemple, peuvent être contaminées. Et la voie d’infection la plus courante est « la charmante » voie fécale-orale « , qui se produit lorsque des agents pathogènes provenant des matières fécales d’une personne infectée pénètrent dans votre bouche après avoir » touché des surfaces contaminées puis touché votre visage « , a déclaré le Dr Donner.

Pour que le lavage des mains soit efficace, les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de se mouiller les mains avec de l’eau propre, de les frotter avec du savon pendant au moins 20 secondes, de les rincer puis de les sécher. Mais la plupart des gens ne se lavent pas les mains assez longtemps et les toilettes publiques manquent souvent de savon et de serviettes en papier. Il est parfois aussi difficile de bien se laver, comme dans les toilettes des avions avec leurs minuscules éviers et leurs filets d’eau, et difficile d’éviter de toucher une surface par la suite, a déclaré le Dr Gerba. Après toutes les visites aux toilettes publiques, « la meilleure option est de se laver les mains, puis d’utiliser un désinfectant pour les mains en sortant », a-t-il déclaré.

Autres conseils à garder à l’esprit : si vous apportez un sac ou un sac à main dans des toilettes publiques, évitez de le poser sur le sol, qui est l’une des surfaces les plus sales d’une salle de bain, a déclaré le Dr Gerba. Gardez votre téléphone rangé pour éviter de le contaminer et essayez d’éviter autant que possible de toucher les surfaces, a recommandé le Dr Donner. Envisagez également de fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d’eau par mesure de santé publique et par gentillesse envers les autres ; cette étape réduit considérablement le panache des toilettes.

Une chose dont vous n’avez pas à vous soucier est de contracter une infection sexuellement transmissible dans les toilettes, a déclaré le Dr Park. « Je ne vais pas dire que c’est absolument impossible, mais c’est tellement peu probable », a-t-elle déclaré. Les agents pathogènes comme la gonorrhée et la chlamydia ne survivent pas longtemps sur les surfaces, et ils doivent pénétrer dans le pénis ou le vagin pour provoquer une infection, a-t-elle déclaré. « Là où nous sommes assis sur le siège des toilettes, ce n’est tout simplement pas dans le bon voisinage. »

Alice Callahan est une journaliste scientifique et de santé basée dans l’Oregon et une collaboratrice fréquente du New York Times.