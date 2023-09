À quel point les Cowboys sont-ils bons ? Tracy Wolfson de CBS a vu par elle-même : Media Circus

Cela ne se limite pas simplement à la semaine 1 : chaque lundi dans la NFL est le « lundi de réaction excessive ».

On ajoutera donc volontiers à cela ce constat : les Cowboys ressemblent à une équipe de football de février. Ils ont une fiche de 2-0 et ont dominé leurs adversaires 70-10. L’émission CBS dimanche a noté vers la fin d’une défaite 30-10 des Jets que les Cowboys sont l’une des trois seules équipes de l’histoire de la NFL à marquer plus de 70 points et à accorder 10 points ou moins au cours des deux premières semaines de la saison. À quoi ressemble Dallas sur le terrain ?

« Même lors de nos réunions avec eux, vous ressentez la confiance de l’équipe de haut en bas », a déclaré la journaliste de CBS Tracy Wolfson alors qu’elle quittait le stade AT&T dimanche soir. « J’ai toujours l’impression qu’en étant derrière les bancs, on peut savoir quand une équipe a « ça ». C’est généralement lorsque l’offensive, la défense et les équipes spéciales (sont) toutes complémentaires et qu’elles sont vraiment heureuses l’une pour l’autre. Vous pouvez le sentir chez les Cowboys. De mon point de vue, ils sont des prétendants au Super Bowl.

Wolfson n’est apparu devant la caméra qu’à quelques reprises dimanche, ces reportages étant axés sur les blessures ou les réflexions des entraîneurs. Le nombre de fois qu’un journaliste secondaire apparaît à l’écran n’a rien à voir avec le reportage qu’il apporte à la production. Le jeu dicte souvent l’heure de la caméra, et les journalistes secondaires transmettent des informations au stand et au camion de production tout au long du jeu, tout en gardant les yeux sur le terrain.

« Je dis ceci à tous les jeunes journalistes : il ne s’agit pas du nombre de vues (de caméra) que vous obtenez, mais de ce que vous faites et de la transmission de ce que vous faites », a déclaré Wolfson. « Je pensais que l’une des meilleures choses que nous ayons faites était une séquence impliquant (le secondeur des Cowboys) Micah Parsons où (les annonceurs) Jim (Nantz) et Tony (Romo) parlaient de lui, j’ai fait un module complémentaire, puis Micah a été limogé. . C’est à ce moment-là que la télévision fonctionne à merveille.

Wolfson a déclaré qu’elle était principalement sur la touche des Jets lors du match de dimanche, surveillant de près le quart-arrière Zach Wilson à son premier départ après la blessure d’Aaron Rodgers. Elle a eu un rapport effrayant au troisième quart lorsqu’elle a informé le public que l’entraîneur adjoint de la ligne défensive des Cowboys, Sharrif Floyd, s’était évanoui sur la touche. (Il a pu se rendre seul au vestiaire pour une évaluation plus approfondie.) Wolfson a déclaré qu’elle avait pu l’obtenir avec l’aide de son producteur secondaire, Kyle Fisher, qui était principalement affecté à la ligne secondaire de Dallas.

« Nous communiquons dans les deux sens pour ne rien manquer », a déclaré Wolfson. « Il m’a prévenu parce que vous ne voulez rien manquer. De plus, la journaliste radio des Cowboys, Kristi Scales, est une très bonne amie et est excellente. Elle m’a également donné cette information. Ensuite, nous avons reçu l’annonce officielle et je l’ai vu sortir de la tente bleue de mes propres yeux. Vous travaillez tous ensemble là-bas.

Cette équipe de CBS reverra les Cowboys à Thanksgiving (23 novembre) lorsque Dallas accueillera les Commanders pour la semaine 12. Wolfson a déclaré que le stade AT&T est l’une des meilleures installations dans lesquelles elle travaille compte tenu des conditions (pas de problèmes météorologiques), d’un système de sécurité familier. garde (Ed Martin) et le niveau de confort qu’elle ressent. Le stade dispose d’une salle verte spéciale pour les journalistes secondaires avec des photos de Wolfson, Erin Andrews, Lisa Salters, Pam Oliver et Michele Tafoya à l’intérieur de cette salle.

« C’est tellement cool qu’un stade fasse tout son possible pour faire ça pour vous, et j’aime y aller », a déclaré Wolfson en riant. « Le stade tout entier n’est qu’une scène. Tout est plus grand au Texas, et c’est à cela que ressemble le fait d’être à l’écart.

L’annonceur play-by-play de CBS NFL, Ian Eagle, ne manque jamais un battement. Des éclairs sur ses pieds.

« Kelce trouve un espace vide pour la partition. » Ian Eagle fait furtivement une référence dans cet appel de touché de Travis Kelce 👀 🎥 @NFLpic.twitter.com/pQNiqZdh88 – L’Athlétisme (@TheAthletic) 17 septembre 2023

La diffusion d’ouverture de la saison NFL « Thursday Night Football » d’Amazon Prime Video (Eagles – Vikings) a attiré en moyenne 15,1 millions de téléspectateurs, selon Nielsen, ce qui représente la plus grande audience du TNF depuis qu’Amazon a repris le package. Le match a augmenté de 16 pour cent par rapport au match d’ouverture des Chargers-Chiefs de l’année dernière (13 millions de téléspectateurs). Amazon publie également des numéros de première partie – qui sont internes et exclusifs à Amazon – et ceux-ci ont atteint 16,6 millions de téléspectateurs sur toutes ses plateformes médiatiques. Amazon a déclaré que l’âge médian de l’audience du TNF était de 47 ans, soit sept ans de moins que la moyenne de la NFL sur les réseaux linéaires pendant la première semaine de la saison.

La WNBA vient de terminer sa saison régulière la plus regardée depuis 21 ans. L’audience de ses partenaires de télévision nationaux – ABC, CBS, ESPN et ESPN2 – était en moyenne de 505 000 téléspectateurs, en hausse de 21 % par rapport à la saison 2022. La ligue a déclaré que la WNBA sur ABC comptait en moyenne 627 000 téléspectateurs, la saison régulière la plus regardée sur ABC en 11 ans.

Certains commentaires intéressants ont émergé du président d’ESPN, Jimmy Pitaro, et du président de NBCUniversal, Mark Lazarus, lors du premier sommet IMG à Londres la semaine dernière. Le modérateur était Mark Shapiro, président et directeur de l’exploitation d’Endeavour et de TKO, donc cela relèverait d’un questionnement amical, mais c’était quand même intéressant. Pitaro a qualifié la conclusion d’un accord avec la NBA de critique et a déclaré qu’il s’attendrait à une composante directe importante avec le consommateur dans tout accord.

Pitaro sur le secteur de la télévision linéaire : « Cela constitue une partie très importante de notre activité depuis de nombreuses décennies et continuera de l’être. Nous constatons une coupure du cordon de l’ordre de 6 à 7 pour cent, ce qui est en fait ce que nous avions prévu, peut-être un peu pire. À mesure que nous progressons, cela continuera à représenter une part importante de notre activité. Nous avons été très clairs sur une chose, à savoir cette idée de chemins parallèles. Nous investissons dans la vente directe au consommateur, et ESPN+ est bien en avance sur ce que nous pensions être à ce stade. Nous avons plus de 25 millions d’abonnés, ce qui est formidable.

« Dans le même temps, lorsque nous acquérons des droits, nous acquérons des droits pour plusieurs plates-formes, et la plupart de ces transactions sont toujours axées sur la composante linéaire. Si vous parlez à un commissaire, qu’il s’agisse d’une ligue professionnelle ou d’une conférence, il vous dira qu’il donne la priorité au linéaire en raison de l’exposition et de la portée. Regardez la Walt Disney Company et l’une des choses que nous apportons est multiplateforme, diffusée sur ABC, par câble sur tous nos réseaux ESPN, D2C dans ESPN+, et nous possédons la majorité de Hulu. Les ligues adorent la portée qu’elles obtiennent, mais elles sont dirigées par le linéaire. Je ne vois pas que cela change, du moins au cours des prochaines années.

Lazarus sur les dépenses de divertissement de NBC : « Le sport représente une part importante de notre portefeuille. Nous sommes en discussions avec Steve (Phelps) et son équipe chez NASCAR, vous êtes (Mark Shapiro) au courant des discussions avec votre équipe sur la WWE. Nous en avons d’autres qui vont travailler avec certains membres de votre équipe ici également sur des choses comme l’IndyCar. La NBA arrive. NBC et moi-même avons personnellement une longue histoire avec la NBA depuis mes années Turner. C’est un produit merveilleux aux États-Unis et dans le monde. C’est un produit vraiment précieux, il est culturellement pertinent comme certains autres sports ne le sont peut-être pas, il s’adresse à plusieurs générations.

« Cela nous intrigue donc, mais nous ne sommes pas un opérateur historique, et le processus va et vient au fur et à mesure. Nos priorités sont de conclure des accords avec ceux dont nous sommes titulaires. Nous avons des accords à long terme avec la NFL, le Big Ten, les Jeux olympiques et la Premier League. Nous avons fait beaucoup d’investissements et continuerons d’investir dans le sport.

Pitaro sur l’investissement d’ESPN dans le journalisme : « Un journalisme de qualité n’a jamais été aussi prioritaire chez ESPN. Je crois vraiment que nous sommes le lieu de référence. Quand quelque chose arrive dans l’industrie du sport, les gens se tournent vers ESPN. Nous devons bien faire les choses, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous aimons être les premiers, mais nous n’avons pas besoin d’être les premiers. Nous devons bien faire les choses. Nous effectuons régulièrement des recherches sur notre marque. Notre marque n’a jamais été aussi saine, surtout auprès des jeunes.

« La qualité la plus importante que nous recherchons est la confiance. … Nous devons être là, nous devons être présents et nous devons avoir les faits. Le journalisme d’entreprise et les reportages d’investigation sont extrêmement importants pour nous. Nous avons une équipe fantastique qui fait l’actualité. On s’est toujours demandé à quel point il est important pour ESPN, en particulier avec ses relations avec les ligues, et à mesure que les frais de droits deviennent plus chers, est-il durable de diffuser des informations de dernière minute qui ne sont parfois pas flatteuses pour les partenaires ? Le journalisme d’investigation fait partie intégrante de notre ADN. Nous n’allons pas du tout reculer là-bas.

Bouts:

• Tout un coup pour le podcast « 48 Minutes » du Bleav Network (qui comprend l’ancien assistant de la NBA Ross Geiger, le producteur de télévision sportive de longue date Bruce Bernstein et le rédacteur principal de STAT Fact Michael Freer) pour débarquer la star des Bucks Giannis Antetokounmpo. L’émission a déclaré qu’Antetokounmpo n’avait jamais réalisé de podcast auparavant.

« Ross travaillait pour les Bucks en tant que coordinateur vidéo, et lorsque Giannis était une recrue, Ross l’a aidé à s’adapter à la vie et au travail dans un nouveau pays », a déclaré Bernstein. « Ils sont restés amis au fil des années, même après que Ross ait quitté les Bucks. Ross a demandé à Giannis s’il serait notre invité il y a quelques mois, et Giannis a dit qu’il ferait le spectacle à un moment donné dans le futur. La promesse de Giannis à un ami s’est tenue cette semaine.

• ESPN a réalisé un reportage sur les choix de couvre-chefs de Lee Corso, analyste de longue date du « College GameDay », alors qu’il célébrait son 400ème show samedi à Boulder.

Un article merveilleux sur l’histoire des choix de couvre-chefs de Lee Corso alors que Coach célèbre aujourd’hui le n°400 sur @CollegeGameDay. Bravo aux producteurs @kris_schwartz @snacksnolen @BenWebber23 et l’unité de fonctionnalités ESPN sur cette pièce. pic.twitter.com/yt3Vqyzae3 – Bill Hofheimer (@bhofheimer_espn) 16 septembre 2023

• L’Athlétisme L’écrivain Nick Baumgardner et l’ancien écrivain de longue date du Detroit Free Press Mark Snyder ont co-écrit un nouveau livre, «Mountaintop : l’histoire intérieure de l’ascension du titre national du Michigan en 1997», qui revit une des saisons les plus mémorables dans l’histoire du football du Michigan.

• Jim Lampley retournera au combat pour la première fois depuis que HBO a quitté la boxe il y a près de cinq ans. Il co-animera une discussion en direct sur la couverture par PPV.com de Canelo Alvarez contre Jermell Charlo le 30 septembre et fournira des commentaires pendant la semaine de combat.

Chaque semaine pendant la saison de football, nous interviewerons un diffuseur différent pour une lecture du week-end. L’objectif est que les lecteurs aient un aperçu de la façon dont les diffuseurs de la NFL et du football universitaire abordent ce qu’ils font, ainsi que quelques questions liées au jeu qui leur est assigné cette semaine-là. Notre deuxième sujet de questions-réponses était l’annonceur play-by-play d’Amazon Prime Video «Thursday Night Football», Al Michaels, qui appellera (aux côtés de son partenaire Kirk Herbstreit) les Giants de New York aux 49ers de San Francisco à 20 h 15 HE jeudi. La semaine précédente, Greg Olsen, analyste principal de Fox Sports dans la NFL.

Certaines choses que j’ai lues la semaine dernière et qui m’ont intéressé (Remarque : il y a beaucoup de paywalls ici) :

• Pourquoi le Twinkie vaut désormais des milliards. Par Jesse Newman et Ben Cohen du Wall Street Journal.

• Une famille de Maui dont la maison a brûlé lutte pour reconstruire sa vie. Par Anumita Kaur du Washington Post.

• Ce que Mitt Romney a vu au Sénat. Par McKay Coppins de The Atlantic.

• Comment l’extrême droite allemande s’est emparée de la scène des arts martiaux. Par Cate Edmondson du New York Times.

• Je ne l’ai jamais appelée maman. Par Jenisha Watts pour The Atlantic.

• Les dossiers de biogenèse. Par Mike Fish d’ESPN.com.

• Son père a assassiné sa mère. Maintenant, un prospect des Angels trouve la lumière. Par Sam Blum de L’Athlétisme.

• Quatorze destroyers américains ont dévalé la côte californienne dans un épais brouillard, jusqu’à ce qu’un mauvais virage conduise au plus grand désastre en temps de paix de l’histoire navale américaine. Par Robert Kolker de L’Ataviste.

• Les requins sur un terrain de golf ont créé une tombe aquatique pas comme les autres. Par Annie Roth du New York Times.

• La course pour attraper les derniers nazis. Par Tom Lamont de GQ.

(Photo : Richard Rodriguez/Getty Images)