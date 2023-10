Un JEU d’action ou vérité et une pile d’emballages de gâteaux au thé Tunnocks jetés étaient les indices bizarres qui ont permis de localiser un étudiant qui a assassiné sa grand-mère de 94 ans dans l’incendie d’une maison.

Tiernan Darnton, 21 ans, a failli tuer Mary Gregory après que les chefs des pompiers ont conclu qu’une cigarette tombée avait déclenché l’enfer mortel et qu’une enquête a jugé sa mort accidentelle.

Tiernan Darnton a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa belle-grand-mère Mary Gregory, 94 ans. Crédit : Cavendish

Il a presque réussi à tuer Mary après que les chefs des pompiers ont conclu qu’une cigarette tombée avait déclenché l’enfer mortel et qu’une enquête a jugé sa mort accidentelle. Crédit : PA

Darnton a laissé échapper des amis lors d’un jeu de confessions selon lequel il avait tué sa belle-grand-mère en 2018 Crédit : PA

Mais la vérité a éclaté après que Darnton ait laissé échapper à ses amis lors d’un jeu de confessions qu’il avait tué sa belle-grand-mère en 2018.

L’année suivante, il a parlé de son admission à un conseiller, insistant sur le fait qu’il y avait quelqu’un « qui pourrait m’envoyer en prison à cause de ce qu’il sait ».

Le thérapeute a alerté la police.

Ce n’est que lorsque l’affaire a été rouverte par la police en 2019 et que des photos de preuves – notamment des emballages de biscuits dans la poubelle – ont été revisitées, que la vérité choquante a émergé.

Heartless Darnton avait déclenché l’incendie de 2018 au bungalow de Mary à Heysham, Lancs.

Et trois ans plus tard, il a finalement été traduit en justice – bien qu’il ait déclaré aux détectives lors des entretiens qu’il avait fait de faux aveux motivés par une culpabilité déplacée.

Les amis que Darnton avait parlé du meurtre ne l’avaient pas dénoncé aux flics car ils pensaient qu’il plaisantait.

La soignante de Mary, Karolina Madejska – qui a été la dernière personne à l’avoir vue vivante – figurera désormais dans un nouveau documentaire de Channel 5, The Murder Of Mary Gregory.

Et la jeune femme de 27 ans, originaire de Morecambe, Lancs, parle aujourd’hui publiquement pour la première fois de la façon dont elle a aidé la police à résoudre l’affaire et à mettre Darnton – qui serait atteint d’autisme et de dépression – derrière les barreaux pendant au moins 15 ans.

La mère de l’un des enfants, qui a témoigné à charge, dit à propos du monstre : « Si la police n’avait pas rouvert le dossier, il pourrait encore se promener dans les rues en faisant Dieu sait quoi. Il aurait pu recommencer. »

Lors du procès de Darnton en 2021, le tribunal de la couronne de Preston a appris comment le démon obsédé par les tueurs en série avait dressé une « liste de victimes » d’autres personnes.

Karolina, qui a commencé à s’occuper de Mary en 2017, déclare : « Quand je l’ai rencontré, je pensais que c’était un homme doux et poli.

«Je pensais que c’était juste un adolescent normal. Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé qu’il puisse être un tueur.

« Y penser maintenant me donne la chair de poule. »

Le documentaire, diffusé mercredi, raconte comment Darnton était un solitaire à l’école qui possédait un uniforme SS impeccable et un poignard orné.

Ancien étudiant du Kendal College et du Lancaster & Morecambe College, il vivait avec son beau-père Chris Gregory, qui lui a ensuite fait l’école à domicile. Mais il était régulièrement chez Mary.

Karolina raconte : « Il y venait souvent deux ou trois fois par semaine. Il était toujours là le vendredi soir.

Elle admet qu’elle ne s’est jamais demandé pourquoi il ne sortait pas avec des amis, comme la plupart des garçons de son âge, ajoutant : « Je pensais juste qu’il voulait voir sa grand-mère. »

Mais le motif de Darnton pour se trouver dans la propriété était clairement plus sinistre, puisque la police a découvert plus tard un plan du logement de Mary – une partie de son complot de meurtre méticuleux.

Il avait également écrit « bonne cachette » et « sortie rapide », et fait référence à la nécessité d’un « bon alibi ».

Karolina, qui rendait visite à la femme âgée trois fois par jour, révèle que Mary était de plus en plus bouleversée par la présence de Dartnon.

Elle raconte : « Elle disait toujours : ‘Le garçon, il s’est servi de ma nourriture et a fait des dégâts.’ Il s’aide toujours. Elle était bouleversée parce qu’elle aimait avoir une cuisine belle et propre.

Karolina Madejska, la soignante de Mary, a déclaré : « Si la police n’avait pas rouvert le dossier, il pourrait encore marcher dans les rues en faisant Dieu sait quoi ». Crédit : Canal 5

« Nous essayions de l’aider à nettoyer. Lorsque les soignants arrivaient et constataient le désordre, nous savions que Darnton était dans la maison. »

Lors de la visite de Karolina le soir de l’incendie, Mary et son petit-fils se sont affrontés.

Elle se souvient : « Mary était dans la véranda et Darnton était dans le salon. Mary était vraiment en colère.

« Il est entré et ils se disputaient devant moi. Je ne me souviens plus de quoi.

« J’essayais de la calmer et je lui ai préparé une tasse de thé. »

C’était la dernière fois que Karolina voyait Mary.

Darnton s’est rendu au domicile de la femme âgée au petit matin et a déclenché un incendie dans l’une des chambres en allumant le feu à un rideau avec un briquet.

Une voisine se souvient dans le documentaire comment elle s’est réveillée en entendant Mary marteler les murs.

Les pompiers ont retrouvé l’OAP dans la véranda, dont la sortie était bloquée.

Elle avait tellement inhalé la fumée que l’intérieur de sa bouche était noir et elle est décédée à l’hôpital quatre jours plus tard.

Karolina, originaire de Pologne, s’est d’abord reprochée l’incendie.

Elle raconte : « Je préparais à manger pour Mary et je me disais : « Et si j’avais laissé la cuisinière allumée ? ».

«Mais la police m’a dit que cela n’avait rien à voir avec moi. J’étais soulagé, mais en même temps triste.

Des officiers d’autres forces ont été enrôlés pour participer à l’enquête de deux ans sur la mort de Mary, connue sous le nom d’Opération Ellsworth.

S’exprimant dans le documentaire, l’inspecteur en chef Zoe Russo, enquêteur principal, a déclaré : « L’enquête était complexe.

Traditionnellement, nous nous appuyions sur la vidéosurveillance, les preuves téléphoniques et les témoignages. Une partie de cela n’était plus disponible.

Il n’y avait pas non plus de scène de crime puisque le bungalow de Mary avait été rénové et vendu après l’incendie.

Ce que la police avait cependant, c’était le téléphone et l’ordinateur portable de Darnton, saisis lors de son arrestation.

Ils ont découvert qu’un mois avant l’incendie, Darnton – qui avait 17 ans à l’époque – avait recherché « meurtre de moins de 18 ans », « je suis un meurtrier », « se sentir coupable après un meurtre » et « envie de tuer à nouveau ». , plus « Je veux causer le mal. »

Mais DCI Russo a déclaré aux cinéastes que les preuves étaient « circonstancielles » et « n’ont pas prouvé qu’il était responsable de la mort de Mary ».

Sans se laisser décourager, la police a minutieusement analysé les photographies prises par l’enquêteur sur les lieux du crime après l’incendie.

L’inspecteur-détective Jo Dent raconte à l’émission : « Nous avons dû passer les photos au peigne fin, à la recherche de tout ce qui pourrait être un indice sur ce qui s’était réellement passé cette nuit-là. »

Les photos montraient un coffre-fort ouvert sans clé à l’intérieur, le fil de la ligne fixe de Mary débranché et des détecteurs de fumée manquants au plafond.

Karolina dit qu’elle a également dit à la police que Mary n’avait jamais fumé dans la chambre, là où l’incendie s’était déclaré.

Mais c’est la photo d’un sac en plastique contenant une boîte d’emballages de gâteaux au thé Coca-Cola et Tunnocks, en haut de la poubelle de la cuisine, qui finirait par constituer une percée en 2020.

Karolina raconte : « J’ai dit à la police que Mary ne mangerait pas de gâteaux au thé Tunnocks et qu’elle n’avait jamais aimé le Coca-Cola. Elle préfère prendre une tasse de thé.

Le sac de transport provenait d’un garage local, où une recherche informatisée des ventes a amené Darnton sur les lieux au moment de l’incendie.

C’était la dernière pièce du puzzle qui a permis aux flics de l’inculper.

Karolina déclare : « Je n’arrive pas à comprendre ce qui lui passait réellement par la tête. Il a dit qu’il avait essayé de la sortir de sa misère, mais qu’il lui avait fait encore plus souffrir avec le feu.

« Pour qu’il l’admette, je ne sais pas s’il essayait de se montrer ou peut-être s’il était fier. »

Elle parle également de son chagrin suite à la perte de Mary et de la façon dont son meurtre a provoqué une rupture dans la famille.

Et elle ajoute à propos de Darnton qui a coupé court à la vie de Mary : « Rien n’allait pas chez elle. Elle souffrait de démence mais elle était heureuse et en bonne santé. Cela ne lui donnait aucun droit de faire ce qu’il a fait.

Action ou Vérité : Le meurtre de Mary Gregory est sur Channel 5 mercredi à 22 heures et sera disponible en streaming sur My5.

Des gâteaux au thé Tunnocks et une canette de Coca-Cola ont placé Darnton chez Mary au moment de l’incendie. Crédit : SWNS