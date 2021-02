Le rallye boursier fulgurant de GameStop a été mauvais pour les vendeurs à découvert. | Tayfun Coskun / Agence Anadolu via Getty Images

Les redditors ont nui aux hedge funds mais ont aidé Wall Street.

Les rédacteurs voulaient éliminer les vendeurs à découvert. Ils les ont certainement blessés.

Jusqu’à présent cette année, les investisseurs qui ont pris une position courte sur les actions meme, dont le rallye improbable a inondé Wall Street et terrorisé les fonds spéculatifs, ont perdu des milliards. Les vendeurs à découvert ont perdu près de 13 milliards de dollars sur GameStop jusqu’à présent cette année, selon la société d’analyse financière S3 Partners, qui a partagé des données jusqu’à la fermeture du marché lundi. Bien que ce soit certainement beaucoup, c’est en baisse par rapport aux 26 milliards de dollars qu’ils avaient baissés mercredi dernier, lorsque le cours de l’action a clôturé à un niveau record de 347 $.

D’autres actions couramment vendues à découvert, notamment Bed Bath & Beyond, AMC et BlackBerry, ont coûté aux vendeurs à découvert des centaines de millions de dollars, sur la base du cours de l’action lundi.

Ce que les vendeurs à découvert perdent peut changer rapidement, car les cours des actions de ces titres sont extrêmement volatils. Ihor Dusaniwsky, directeur général de l’analyse prédictive chez S3, l’a comparé au suivi de l’horloge de la dette nationale à Manhattan.

Les vendeurs à découvert, très décriés par les Redditors et les chefs d’entreprise, parient que le cours d’une action va baisser. Essentiellement, ils empruntent des actions à des courtiers, les vendent et, lorsque le cours des actions baisse, les achètent à un prix inférieur et les retournent au courtier, empochant la différence. Lorsque le cours de l’action augmente beaucoup, comme c’est le cas grâce aux efforts coordonnés des Redditors qui se rallient derrière les actions à découvert, c’est une mauvaise nouvelle pour les vendeurs à découvert. Un soi-disant short squeeze signifie que non seulement les vendeurs à découvert doivent acheter les actions à un prix plus élevé que celui auquel ils les ont empruntées et vendues, mais leur achat finit également par faire grimper le cours des actions.

La compression des stocks à découvert a nui à un certain nombre de vendeurs à découvert. Le hedge fund Melvin Capital a subi d’énormes pertes et a été contraint de clôturer sa position courte sur GameStop. Un autre vendeur à découvert GameStop, Citron Research, annoncé la semaine dernière qu’il cesserait complètement de publier des rapports sur les ventes à découvert. La frénésie a également conduit à moins de rupture de stock des stocks de meme dans l’ensemble. Au cours de la semaine dernière, les investisseurs ont vendu 35 millions d’actions de GameStop de moins qu’une semaine plus tôt, selon S3.

La vente à découvert, cependant, a une fonction importante sur le marché boursier: aider à garantir que les prix sont correctement évalués. L’une des critiques du rallye boursier meme est que le cours de l’action est complètement séparé de ses valeurs financières sous-jacentes. GameStop, par exemple, un magasin de jeux vidéo en difficulté dans un centre commercial, a enregistré deux exercices consécutifs avec des centaines de millions de dollars de pertes. Bien sûr, on pourrait soutenir que les vendeurs à découvert et les hedge funds ne basent pas toujours leurs transactions sur les fondamentaux non plus.

Et bien que les investisseurs particuliers de Reddit puissent contrarier les vendeurs à découvert, ils ont contribué à renforcer le reste de l’establishment de Wall Street. En effet, les teneurs de marché comme Citadel Securities, qui paie des courtiers comme Robinhood pour exécuter ses transactions de détail, gagnent de l’argent chaque fois que les gens négocient, quelle que soit leur position. Plus d’un demi-milliard d’actions de GameStop ont été échangées la semaine dernière, selon les données de Sentieo, ce qui équivaut à chaque action disponible échangée environ huit fois.

Ainsi, alors que les vendeurs à découvert sont sous le choc, Wall Street est très bien.