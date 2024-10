À quel point le marché du jeu vidéo est-il numérique en 2024 ?

La grande majorité de l’industrie du jeu est numérique. C’est le cas depuis un certain temps.

Globalement, si l’on prend en compte les téléchargements, les microtransactions, les DLC, les abonnements, les PC, les mobiles, etc., le marché du jeu physique ne représente qu’une très petite part de l’activité du jeu vidéo.

Cependant, lorsqu’il s’agit de vente de jeux vidéo flambant neufs, le commerce physique peut en réalité s’avérer être un moyen important de distribuer et de vendre des jeux vidéo.

Prenons 2023. Dans toute l’Europe, selon GSD (qui suit les ventes physiques et numériques), 72,4 millions de jeux vidéo ont été vendus via des détaillants physiques. Et si l’on regarde uniquement les jeux flambant neufs (donc les jeux sortis en 2023 uniquement), on constate que 42 % de tous les nouveaux jeux vendus en 2023 l’ont été via des magasins physiques. C’est toute une part de marché.

Mais comment cela a-t-il changé en 2024 ?

Les données de GSD sont très bonnes, mais elles ne sont pas complètes. Il suit les ventes au détail physiques dans tous les principaux pays européens, mais il ne suit pas tous les détaillants et il ne suit pas certains petits pays européens (comme la Grèce, par exemple).

De plus, alors que ses données numériques suivent les ventes de la plupart des grands éditeurs (donc Ubisoft, EA, Activision, Sega, Capcom, Microsoft, Sony, Plaion, Warner Bros, etc.), elles ne suivent pas les milliers de titres auto-publiés, et il lui manque quelques éditeurs – le plus important étant Nintendo. Pour cette analyse, nous avons dû écarter les jeux propriétaires de Nintendo du rapport.

Ainsi, lorsque je dis des affirmations telles que « 42 % des jeux vendus en 2023 l’ont été au détail en boîte », je parle principalement des jeux vidéo AA et AAA (à l’exception de ceux fabriqués par Nintendo).

Avec ces mises en garde à l’esprit, revenons à l’analyse.

Au cours des 40 premières semaines de 2024, nous avons assisté à un changement radical vers le numérique en ce qui concerne les ventes de nouveaux jeux. Dans toute l’Europe, 75 % des « nouveaux jeux » (jeux sortis cette année) ont été vendus sous forme de téléchargements numériques (25 % via des détaillants physiques). Il s’agit d’un écart de 12 points de pourcentage par rapport à la même période l’année dernière, lorsque seulement 63 % des jeux étaient vendus via des systèmes comme le PSN, le Xbox Live, Steam et l’eShop.

Attention : ces données concernent uniquement les 40 premières semaines de l’année. Le dernier trimestre de l’année est généralement un peu plus « physique » en raison des cadeaux offerts autour de Noël (ainsi que des événements de vente au détail comme le Black Friday). C’est pourquoi les 40 premières semaines de l’année dernière étaient à 63 % numériques, et ce chiffre est tombé à 58 % à la fin de l’année.

« La question de savoir si un développeur ou un éditeur de jeux devrait envisager une sortie physique dépendra largement du jeu, de la plateforme, du public et du territoire. »

Ce changement est en grande partie dû à une numérisation accrue sur PlayStation. Au cours des 40 premières semaines de 2023, 41 % des nouveaux jeux PS5 ont été vendus au détail, mais cette année, ce chiffre est tombé à 32 %. Pour la première fois, les ventes de nouveaux jeux physiques sur PlayStation sont tombées à moins d’un tiers du marché.

Nous avons également constaté une numérisation accrue sur Xbox. La Xbox a toujours été la console la plus numérique et cette année, seulement 19 % des nouveaux jeux Xbox Series S et X ont été vendus dans les magasins de détail. En 2023, 26 % des ventes de jeux Xbox étaient physiques.

Les choses diffèrent avec la Nintendo Switch. Maintenant, je dois souligner qu’il nous manque beaucoup de données sur Switch car Nintendo ne partage pas les ventes numériques de première partie avec GSD. Cela signifie que cela est uniquement basé sur les ventes de jeux tiers, qui ne constituent pas une composante importante du marché des logiciels Nintendo Switch.

Sur Switch, 65% des nouveaux jeux tiers vendus sur la plateforme (dans toute l’Europe pendant les 40 premières semaines de l’année) ont été vendus physiquement. C’est vrai, la Switch reste une plateforme majoritairement physique pour ce segment de marché. Pour la même période l’année dernière, 67 % des ventes de Switch étaient physiques. Il y a donc eu un léger changement, mais pas significatif.

Alors, quelle est la cause de ce virage radical en 2024 vers le numérique, notamment sur PlayStation et Xbox ?

Eh bien, le changement n’est peut-être pas aussi important qu’il y paraît à première vue. La répartition numérique/physique pour les nouveaux jeux peut varier considérablement d’un titre à l’autre. Si vous regardez les jeux de tir multijoueurs récents, par exemple, vous constaterez que plus de 90 % des jeux vendus le sont via des magasins numériques. Mais regardez un jeu comme Astro Bot sur PS5, et en réalité, ce jeu a (jusqu’à présent) principalement été vendu via des détaillants physiques. En d’autres termes, le degré de numérisation d’une année dépend fortement du calendrier de sortie.

2023 a été une année à succès pour les nouveaux jeux vidéo, avec en tête d’affiche Poudlard Legacy. Le jeu se déroulant dans l’univers de Harry Potter était une grande version grand public qui a largement séduit, et ces jeux fonctionnent généralement mieux physiquement que les versions plus hardcore. Et en effet, ce fut le cas pour Poudlard Legacy. Le jeu Warner Bros était également très populaire sur Nintendo Switch qui, comme nous l’avons établi, est une plateforme majoritairement physique. En revanche, nous n’avons pas eu de très gros jeu Switch tiers cette année (les deux plus gros ont été EA Sports FC 25 et Prince of Persia : The Lost Crown).

Ce n’était pas seulement Poudlard. Les jeux narratifs solo font aussi souvent mieux physiquement que les titres multijoueurs, et nous en avons eu quelques-uns en 2023, comme Star Wars Jedi : Survivor et le remake de Resident Evil 4. La liste des sorties de l’année dernière était donc assez physique.

En revanche, 2024 n’a pas eu ces jeux. Les nouveautés les plus importantes ont été des choses comme Helldivers 2 et Warhammer 40,000 : Space Marine 2, qui s’appuient davantage sur le numérique.

« Avec 32 millions de jeux physiques vendus à travers l’Europe au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché des jeux en boîte reste une opportunité viable pour les sociétés de jeux du monde entier. »

Cela dit, il y a eu un mouvement naturel vers les ventes numériques, et nous pouvons en conclure en examinant les versions annuelles. Surtout les jeux de sport.

En regardant des titres sportifs tels que EA Sports FC 25, NBA 2K25, F1 2024 et WWE 2K24, nous pouvons constater une numérisation accrue. Pour certains jeux, il s’agit d’une augmentation numérique de 1 à 2 %, alors que pour d’autres, elle tourne autour de 5 %. Il y a donc eu une transition accrue vers le numérique, mais pas tout à fait les chiffres que nous rapportions plus haut dans l’article.

En conclusion, la décision d’un développeur ou d’un éditeur de jeux d’envisager une sortie physique dépendra largement du jeu, de la plateforme, du public et du territoire. Êtes-vous en train de créer un jeu de plateforme d’action AAA pour Switch ? Vous devriez regarder un titre physique. Est-ce un survival horror solo pour PlayStation ? Le physique pourrait être intéressant à considérer. Un jeu de tir multijoueur pour Xbox et PC ? Peut-être pas.

Et avec 32 millions de jeux physiques vendus à travers l’Europe au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché des jeux en boîte reste une opportunité viable pour les sociétés de jeux du monde entier.