À quel point la presse est-elle libre en Grèce ?

En réponse, plusieurs petites organisations de presse indépendantes – telles que Reporters United, Inside Story et Solomon – ont commencé à fonctionner en Grèce ces dernières années, financées par des subventions, des abonnements, des contributions de lecteurs et des partenariats afin d’assurer des reportages plus indépendants.

Les menaces contre une presse grecque libre sont si graves que les membres du Parlement de l’Union européenne ont récemment convoqué une table ronde à Athènes pour, entre autres, faire la lumière sur les allégations de surveillance. Comme l’a dit Stefanos Loukopoulos de Vouliwatch, un organisme gouvernemental à but non lucratif de surveillance et de surveillance de la transparence, l’état des médias traditionnels en Grèce menace également l’état de la démocratie dans le pays.

“Ce qui s’est passé avec les grands médias grecs, c’est la capture de la presse par les entreprises et le gouvernement”, a-t-il déclaré. Le Premier ministre, a-t-il ajouté, a placé le radiodiffuseur national ERT sous son contrôle direct lors de sa prise de fonction en 2019.

M. Oikonomou, le porte-parole du gouvernement, réfute cette critique, écrivant dans un communiqué : « La Grèce a des médias dynamiques, diversifiés et ouverts », ajoutant : « un coup d’œil rapide à n’importe quel kiosque à journaux en Grèce montre une grande pluralité de titres, dont beaucoup qui obligent le gouvernement et les agents publics à rendre des comptes au quotidien, et dans les termes les plus fermes possibles. »

Et pourtant, l’année dernière, le gouvernement de la Nouvelle Démocratie a adopté une loi rendant encore plus facile l’arrestation des journalistes. Ciblant ostensiblement les “fausses nouvelles”, cette loi menace d’une peine de prison “quiconque publiquement ou via Internet diffuse ou diffuse de quelque manière que ce soit de fausses nouvelles susceptibles de susciter l’inquiétude ou la peur du public ou de briser la confiance du public dans l’économie nationale, le la capacité de défense du pays ou la santé publique. Selon Human Rights Watch, le langage général de cette loi signifie que les journalistes pourraient encourir des peines de prison pour avoir même semblé critiquer le gouvernement.

Cela n’arrange pas les choses que les journalistes grecs travaillent également dans un paysage de méfiance massive du public – qui réduit également les revenus publicitaires et les chiffres de diffusion, déstabilisant davantage l’industrie. Selon un récent rapport de l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme, seuls 27 % des Grecs ont déclaré qu’ils pensaient pouvoir faire confiance aux informations en général.