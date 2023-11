À quel point la guerre Israël-Gaza est-elle meurtrière pour les journalistes ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Au moins 39 journalistes ont été tués en un peu plus d’un mois de guerre israélienne contre Gaza – soit plus du double du nombre de morts en un an et demi de guerre entre la Russie et l’Ukraine – au cours de ce qui a été décrit comme « le mois le plus meurtrier pour les journalistes ». ».

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) affirme que 39 journalistes, dont 34 Palestiniens, ont été tués depuis le début du dernier conflit le 7 octobre. Au moins quatre Israéliens et un journaliste libanais comptent parmi ceux qui ont perdu la vie dans la guerre. L’organisme de défense de la liberté de la presse basé à Paris, Reporters sans frontières (RSF), évalue le bilan à 41 morts.

Israël a également été accusé de violer les lois de la guerre en raison de ses bombardements aveugles sur la bande de Gaza, tuant plus de 10 500 Palestiniens, en grande majorité des civils. L’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre a tué plus de 1 400 personnes.

Comment les décès de journalistes dans la guerre Israël-Gaza se comparent-ils à d’autres conflits ?



La guerre entre Israël et le Hamas a vu plus de journalistes tués au cours du premier mois du conflit que tout autre conflit depuis que le CPJ a commencé à rassembler des statistiques sur les journalistes couvrant le conflit en 1992.

Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, a qualifié ce bilan de « choquant », et ce chiffre risque de s’alourdir à mesure que l’organisme de surveillance des médias continue d’enquêter sur les informations faisant état de plusieurs autres journalistes blessés ou portés disparus.

Dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, 17 journalistes au total ont été tués depuis le début de la guerre en 2022, le dernier meurtre signalé étant celui du caméraman français Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en mai.

L’invasion de l’Irak menée par les États-Unis a déclenché une guerre particulièrement meurtrière pour les journalistes – et a marqué le début d’une tendance qui se poursuit. Selon le CPJ, 283 journalistes ont été tués en Irak depuis 2003. Parmi eux, 11 ont été tués au cours du premier mois de la guerre, entre mars et avril 2003.

La guerre en Syrie n’a fait aucune victime parmi les journalistes au cours de son premier mois de conflit en 2011, même si le bilan a depuis considérablement augmenté, entre 270 et 715, selon le Réseau syrien pour les droits de l’homme.

À titre de comparaison, 63 journalistes ont été tués pendant la guerre du Vietnam qui a duré deux décennies, et un total de 69 tués pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-45), la guerre la plus sanglante que le monde moderne ait connue.

Les journalistes sont-ils censés être protégés dans les zones de guerre ?

Oui. Cibler intentionnellement des journalistes et des civils est considéré comme un crime de guerre au regard du droit international humanitaire. Les journalistes doivent pouvoir bénéficier de la liberté et de la protection nécessaires pour accomplir leur travail sans ingérence indue.

Mais au cours des premières semaines de la guerre, l’armée israélienne a publié une déclaration aux agences de presse internationales, affirmant qu’elle ne pouvait pas garantir la sécurité de leurs journalistes opérant dans la bande de Gaza.

« Par leurs frappes aériennes arbitraires, les forces armées israéliennes éliminent les journalistes les uns après les autres sans retenue, tandis que leurs propos inacceptables trahissent un mépris flagrant du droit international humanitaire, déclare Jonathan Dagher, responsable du bureau Moyen-Orient de RSF. déclaration.

RSF a rapporté que 10 journalistes de la bande de Gaza ont été tués alors qu’ils travaillaient, et le CPJ a déclaré que 48 installations médiatiques à Gaza ont été touchées ou détruites. Au moins 10 autres personnes ont été tuées chez elles avec leurs familles. RSF enquête pour savoir s’ils ont été délibérément visés en raison de leur travail. Al Jazeera n’a pas pu recueillir de détails sur les circonstances dans lesquelles d’autres journalistes ont été tués.

RSF a déposé le 31 octobre une plainte auprès de la Cour pénale internationale (CPI), accusant Israël d’avoir perpétré des crimes de guerre contre des journalistes à Gaza.

« Ce taux d’attrition parmi les professionnels des médias a profondément choqué les journalistes du monde entier. Personne ne peut voir le nombre croissant de collègues tombés au combat sans faire monter l’horreur », a déclaré le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), Anthony Bellanger, dans un communiqué du 2 novembre.

Israël a déjà été accusé d’avoir « réduit au silence » les journalistes après avoir bombardé un bâtiment abritant les bureaux d’Al Jazeera et d’Associated Press en 2021.

Combien de journalistes et leurs familles ont été tués ?

Wael Dahdouh, chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza, a tragiquement perdu quatre membres de sa propre famille lors des frappes aériennes israéliennes. « Ils se vengent de nous à travers nos enfants », a-t-il déclaré après avoir retrouvé le corps sans vie de son fils.

Son épouse Amna, son fils Mahmoud, âgé de 15 ans, et sa fille Sham, âgée de sept ans, ont été tués, tout comme son petit-fils Adam, âgé de 18 mois, suite aux directives de quitter le nord de Gaza pour le sud, pour ensuite subir les bombardements israéliens. Camp de refuge de Nuseirat où ils séjournaient.

« Ce qui s’est passé est clair. Il s’agit d’une série d’attaques ciblées contre des enfants, des femmes et des civils. Je viens de faire état d’une telle attaque depuis Yarmouk, et les raids israéliens ont ciblé de nombreuses régions, y compris Nuseirat.

« Nous doutions que l’occupation israélienne ne laisserait pas ces gens partir sans les punir. Et malheureusement, c’est ce qui s’est passé. C’est la zone « sûre » dont parlait l’armée d’occupation », a déclaré Dahdouh.

Mohamed Abu Hasira, journaliste de l’agence de presse Wafa, gérée par l’Autorité palestinienne, a été tué lors d’une frappe aérienne contre son domicile à Gaza, en compagnie de 42 membres de sa famille ; et Mohamed Al Jaja, consultant à Press-House Palestine, a été tué dans une frappe aérienne contre sa maison avec sa femme et ses deux filles dans le quartier de Nasr, au nord de Gaza.

Le correspondant d’Al Jazeera à Gaza, Youmna ElSayed, a déclaré que c’était un « choc que nous, journalistes, qui rapportons au monde ce qui se passe autour de nous, devions rapporter l’histoire de nos collègues ou de nos propres familles ».

Il y a deux ans, elle et d’autres ont eu une heure pour quitter la tour al-Jalaa avant qu’Israël ne rase le bâtiment, affirmant qu’il contenait des moyens militaires du Hamas. Israël n’a jamais fourni la preuve de ses allégations. Le bâtiment abritait des appartements résidentiels et les bureaux d’Al Jazeera et de l’Associated Press.

Sherif Mansour, coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du CPJ, a déclaré : « Ceux de Gaza, en particulier, ont payé et continuent de payer un tribut sans précédent et sont confrontés à des menaces exponentielles. Beaucoup ont perdu leurs collègues, leurs familles et leurs installations médiatiques, et ont fui en quête de sécurité lorsqu’il n’y avait ni refuge ni issue.

Comment les journalistes israéliens et libanais ont-ils été tués ?

Au moins quatre journalistes israéliens ont également été tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël.

Le CPJ a déclaré que Shai Regev, rédacteur en chef du TMI, et Ayelet Arnin, de la société de radiodiffusion israélienne Kan, faisaient partie des centaines d’autres victimes. Deux autres ont été tués dans le kibboutz situé juste à l’extérieur de Gaza. Selon RSF, Roee Idan, journaliste au journal israélien YNet, a été tué avec sa famille au kibboutz de Kfar Aza, près de la barrière avec Gaza.

Yaniv Zohar, un photographe israélien travaillant pour le quotidien hébreu Israel Hayom, a été tué lors d’une attaque du Hamas contre le kibboutz Nahal Oz, avec sa femme et ses deux filles.

Issam Abdallah, journaliste de Reuters au Liban, a été tué le 13 octobre par une frappe de missile depuis Israël.

Que disent les instances journalistiques ?

Les périodes de coupure de communication ont rendu plus difficile pour les journalistes de documenter et de rendre compte de la situation à Gaza. RSF demande que « les journalistes étrangers soient autorisés à entrer sur le territoire afin qu’ils puissent travailler librement ».

Israël a menacé les journalistes et a souvent qualifié les journalistes locaux de partisans du Hamas. Il n’a autorisé cette semaine que les journalistes étrangers à Gaza intégrés dans l’armée israélienne.

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a lancé un appel, signé par 80 groupes de journalistes, aux autorités israéliennes pour qu’elles assument l’entière responsabilité de la protection des journalistes couvrant le conflit. « Nous exigeons que les Israéliens s’engagent explicitement à ce que leurs forces armées mettent tout en œuvre pour garantir que le sombre bilan des journalistes morts dans ce conflit ne s’alourdisse plus. C’est tout simplement inacceptable et le gouvernement israélien devra accepter ses responsabilités. »