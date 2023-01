À quel point Kim Jong-un ” maladif ” prépare sa sœur et sa FILLE, 9 ans, à prendre le relais d’un régime ” à l’épreuve des coups d’État ” en mauvaise santé

KIM Jong-un pourrait préparer sa sœur et sa fille, 9 ans, à devenir l’avenir de son régime “à l’épreuve des coups d’État” au milieu des rumeurs de sa mauvaise santé.

Les experts ont déclaré que le dictateur mettra en place une planification d’urgence alors qu’il cherche à consolider le pouvoir de sa famille en Corée du Nord pour les générations à venir.

Les experts pensent que si Kim, 40 ans, meurt prématurément ou doit se retirer, le régime continuera – très probablement dirigé par sa puissante et jeune sœur Kim Yo-jong.

Et pendant ce temps, les spéculations continuent de gronder sur la présence croissante de sa fille de 9 ans, Kim Jue-ae, qui s’imagine en train de visiter une usine de missiles avec lui cette semaine.

Elle est maintenant régulièrement présentée dans des médias d’État soigneusement contrôlés comme son enfant “bien-aimé” et “précieux” – alimentant les rumeurs sur son rôle futur dans le régime.

Son cercle intime s’apparente à une porte tournante, le tyran la contrôlant d’une main de fer et purgeant ceux en qui il n’a plus confiance.

Mais sa sœur, 35 ans, est l’une de ses principales confidentes depuis plusieurs années car le couple est proche depuis son plus jeune âge.

Michael Madden, directeur et fondateur de NK Leadership Watch, a déclaré au Sun : “Si Kim Jong-un devait être affaibli ou décéder, nous verrions probablement une direction collective des élites nord-coréennes de base avec Kim Yo-jong en son centre comme le principal décideur du régime. »

M. Madden a déclaré que l’équipe de direction comprendrait également des membres du cercle restreint de Kim.

Il a ajouté: “Lorsque nous examinons les élites de la RPDC aux postes de direction les plus élevés, ce sont des personnes qui ont été sélectionnées en partie pour leur loyauté démontrée envers le leadership de la famille Kim.

“Une partie de cette loyauté comprend le soutien obtenu quels que soient les plans en place pour une transition de leadership post-KJU.”

Il est entendu que le cercle restreint de Kim comprend sa sœur, sa femme Ri Sol ju, son frère Kim Jong-chul, sa fille Ju-ae et ses principaux généraux – le premier ministre Kim Tok-hun, le général Choe Ryong-hae et le maréchal Pak Jong-chon.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles la fille de Kim pourrait également être sur la voie de devenir un successeur après l’avoir emmenée à deux lancements de missiles.

Le Dr Edward Howell, maître de conférences en politique au New College de l’Université d’Oxford, estime qu’il est “trop ​​​​tôt pour dire” si elle est alignée.

Il dit, cependant, que la présenter en public est un signe clair qu’il n’a pas l’intention d’abandonner le contrôle de si tôt.

Le Dr Howell, dont l’expertise en recherche se concentre sur la péninsule coréenne, a déclaré au Sun : “Montrer à Kim Ju-ae dans les transporteurs publics un message clair : le régime de Kim est là pour rester.

“Kim semble avoir l’intention d’être clair sur le fait qu’il n’ira nulle part, de sitôt.”

Cela survient alors que les spéculations sur la santé du dirigeant rond continuent de monter après qu’il ait atteint un poids présumé de 300 livres à son apogée avant de perdre beaucoup de poids l’année dernière.

Kim, qui mesure 5 pieds 6 pouces, aurait eu une multitude de problèmes de santé, notamment une hypertension potentielle, du diabète, un taux de cholestérol élevé et des dommages causés par des années de tabagisme en chaîne.

Le Dr Howell a déclaré: “Il est bien connu que Kim souffre d’une mauvaise santé.

“Sa perte de poids dramatique en 2020-2021 n’était pas seulement un moyen symbolique et visible de souligner comment, à l’instar de la population, il ‘souffrait’ d’une consommation alimentaire réduite.

“Plus probablement, c’était aussi pour des raisons de santé.”

Kim Jong-un contrôle son entourage d’une main de fer Crédit : AP

On pense que le despote pourrait préparer sa sœur à prendre les rênes Crédit : AFP

Kim avec sa fille Ju-ae lors d’un récent lancement de missile alors qu’il cherche à consolider le règne de sa famille Crédit : EPA

Kim Jong-un visite une usine de missiles avec sa fille plus tôt cette semaine

Mais malgré ses problèmes de santé et ses batailles en cercle restreint, les experts pensent que Kim a l’intention de s’accrocher au pouvoir aussi longtemps que possible.

M. Madden a déclaré: “La Corée du Nord n’a pas l’intention de changer ou de réformer son système politique ou sa culture de prise de décision stratégique.

“S’il y a une chose à retenir de sa fille apparaissant dans les médias d’État, c’est que la politique de Pyongyang ne changera pas de sitôt.”

M. Madden a déclaré qu’il serait presque impossible que le régime de Kim soit renversé, avec des copains précédemment purgés et l’État “à l’épreuve des coups d’État”.

Il a déclaré: “Kim a des conflits avec des cohortes d’élite de temps en temps, et je suis à peu près certain qu’il y a eu des problèmes intra-élite au cours des 18 derniers mois.

“Cela dit, l’appareil de sécurité intérieure et les gardes du corps de la RPDC disposent de mécanismes pour faire face à l’insurrection contre la direction centrale.

“C’est ce qu’on appelle la protection contre les coups d’État et la Corée du Nord est à la tête du monde autoritaire en matière de protection contre les coups d’État.

“Tout défi de pouvoir violent à Kim est étouffé avant qu’il ne puisse avoir des jambes.”

Dans le passé, Kim a été connu pour exiler, emprisonner ou exécuter des confidents et des critiques.

LA FUREUR DE KIM

Il a été rapporté en 2019 qu’il avait utilisé ces méthodes sur jusqu’à 70 opposants présumés à ses relations diplomatiques avec les États-Unis et la Corée du Sud.

Mais M. Madden pense que Kim a abandonné sa technique de purge et préfère plutôt rétrograder ses copains en disgrâce.

L’un de ses principaux conseillers, Ri Pyong-chol, a été déchu l’année dernière de son titre militaire et rétrogradé à un poste subalterne à la suite d’un “incident grave” non précisé.

On ne sait pas s’il est remonté au sommet des chars, mais il a participé aux célébrations du 90e anniversaire de l’Armée populaire coréenne en avril de cette année.

Il a déclaré: “Une chose à garder à l’esprit est que depuis le huitième Congrès du Parti en janvier 2021, Kim a poursuivi et initié des ajustements majeurs des institutions et organisations nord-coréennes, en particulier l’intersection et le tissu conjonctif entre le Parti des travailleurs de Corée au pouvoir et la communauté de la sécurité nationale du pays, en particulier les forces armées et les services de sécurité intérieure.

“Ces types de changements, dont certains ont été déployés de manière progressive et à plus long terme, perturbent certainement la vie des élites supérieures et les réseaux de clientélisme dont elles tirent argent et prestige parmi les individus de niveau inférieur.

“Une chose que nous avons vue dans la culture politique de la RPDC, en particulier au cours des cinq dernières années environ, c’est que Kim a troqué les purges contre un cycle de rotation des hauts fonctionnaires.

“Dans cette dynamique, les élites occupant des postes de haut niveau dans le régime ne bénéficient plus du confort de la sécurité d’emploi qu’elles avaient autrefois.

“Les fonctionnaires peuvent faire l’objet d’une révocation (avec ou sans préjudice), d’une rétrogradation ou d’une perte de fonctions politiques et d’une retraite anticipée.

“Parfois, nous verrons une élite placée dans un poste apparemment de niveau inférieur, mais elle/il s’est vu confier une tâche importante par le noyau dur de la direction.

“Cette dynamique s’applique à tous sauf aux hauts responsables du pays.”

