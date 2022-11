À quel point je suis méconnaissable, la star Chris Moyles a perdu la 5e place avec une interdiction alimentaire stricte et des séances d’entraînement meurtrières avec le célèbre copain PT

Il a choqué le pays lorsqu’il a dévoilé son incroyable perte de poids – et Chris Moyles a suivi son nouveau style de vie strict depuis lors.

Le DJ, 48 ans, joue actuellement dans la 22e série de I’m A Celebrity, où les candidats affamés ne manquent pas et ont perdu une tonne de poids.

TVI

Actualités Splash

Chris a été ouvert sur sa détermination à perdre du poids[/caption]

Mais avant que Chris ne puisse profiter d’un régime d’insectes et de parties du corps d’animaux, nous revenons sur la façon dont il a pu passer du 18e au 12e bien plus sain.

D’un régime de jus strict à des séances d’entraînement exténuantes avec l’entraîneur d’un ancien boxeur professionnel et à l’abandon du pain, Chris a consacré plus de huit ans à son nouveau look – et cela a porté ses fruits.

Le présentateur de Radio X était motivé à perdre du poids après avoir admis qu’il craignait de mourir s’il continuait son mode de vie malsain.

“Je vieillis. Si je ne reste pas en forme, je serai mort à 50 ans », a-t-il déclaré.

‘La scène DJ du gros petit-déjeuner’

Caractéristiques de Rex

Il a été aperçu en train de faire du jogging avant de quitter la série[/caption]

Chris a admis que travailler tôt le matin à l’émission Breakfast Show de Radio 1 pendant des années signifiait que son style de vie était devenu malsain.

Il avait précédemment surnommé son passage dans l’émission comme sa “scène de DJ de petit-déjeuner gras” et il a été largement rapporté qu’il avait l’habitude de manger principalement de la malbouffe et des collations tout en travaillant.

Il se serait livré à plusieurs plats à emporter et ferait rarement de l’exercice, mais après avoir quitté la série en 2012 – et pris une pause tôt le matin pendant un moment – ​​cela l’a motivé à s’attaquer au poids une fois pour toutes.

Effectivement, il a fait ses débuts avec sa silhouette amincie en 2015 et n’a pas regardé en arrière depuis.





Abandonner le pain et réduire la bière blonde

Caractéristiques de Rex

Chris a réduit sa consommation d’alcool[/caption]

Agence de presse Alpha Photo

Chris a également réussi à couper du pain lorsqu’il a commencé sa refonte de son style de vie[/caption]

Actualités Splash

Chris avait l’air complètement différent quand il est sorti en 2015[/caption]

La star a précédemment expliqué qu’il avait perdu du poids simplement en modifiant son régime alimentaire et sa forme physique.

Après avoir repéré un article affirmant qu’il mangeait environ 2 000 calories par jour avant sa perte de poids, Chris s’est rendu sur Facebook en 2017 et a affirmé que c’était beaucoup plus.

« Avez-vous raté un zéro ? Si je ne consommais que 2000 calories par jour, j’aurais pu perdre du poids ! Le site Web du NHS indique qu’un homme a besoin d’environ 2 500 calories par jour pour maintenir son poids », a-t-il écrit.

Il a poursuivi en affirmant que bien qu’il soit passé à des aliments plus sains, il ne supportait toujours pas les flocons d’avoine – et a ajouté : « Je mange des œufs tels quels. Le poulet avec la peau n’a commencé à manger du poisson que récemment et a de la dinde à Noël.

Faire du cardio régulièrement et des entraînements intenses pour développer sa masse musculaire lui ont également donné un nouveau souffle.

Pendant ce temps, il a également coupé un coupable majeur – le pain – et réduit la quantité de bière blonde qu’il buvait, ce qu’il a révélé aux fans après avoir repéré de fausses rumeurs selon lesquelles il avait utilisé des suppléments de perte de poids.

“Je n’ai même jamais entendu parler de ce produit, et encore moins utilisé”, a-t-il déclaré sur Facebook.

“Je ne veux pas que les gens lisent ceci et pensent que c’est comme ça que j’ai perdu du poids. Alors voici, de ma petite bouche, la vérité.

« J’ai arrêté d’acheter du pain. Réduire considérablement ma plus grande consommation. J’ai commencé à mieux manger… Entraîné régulièrement. C’est ça.

“Je voulais juste que vous sachiez que je n’ai utilisé aucun supplément et que je déteste toujours… les flocons d’avoine.”

Régime strict de jus de 5 jours

Alors que Chris a largement attribué sa perte de poids à un régime alimentaire plus sain, il a déjà essayé un régime de jus de 5 jours en 2016 pour lui donner un nettoyage immédiat – et a tenu les fans informés de ses progrès tout au long d’Instagram.

La star a d’abord révélé qu’il avait relevé le défi difficile en partageant une photo d’un gâteau de Colin la chenille sur sa page et en écrivant : “Jour 2 de désintoxication au jus et le studio est plein de nourriture pour l’anniversaire de Dom… #torture #happybirthdaydom. ”

Il a cependant réussi à résister aux friandises – même en s’en tenant aux jus lors d’un concert de Coldplay – et a révélé une photo de son jus du matin le jour 4 à côté de la légende : « Jour 4 rien que du jus sanglant ! C’est mon petit-déjeuner… ffs… Plus que 38 heures… Haha.

Effectivement, le dernier jour, il a partagé un claquement de soupe verte comme dernier repas et a écrit : « Le Juice Detox de 5 jours est presque terminé. La soupe finale a été démolie.

« Je n’ai pas mangé d’aliments solides depuis mardi soir et je me sens bien. Bravo à moi. Et merci à Captain Juice @jasonvale (PS C’était délicieux alors ne vous embêtez pas à laisser des messages tels que “On dirait que la pisse de Kermit” etc… Vous êtes trop tard !)”

Il a célébré son exploit avec un chocolat chaud bien mérité.

Les séances d’entraînement meurtrières de l’ancien entraîneur de David Haye

Getty Images – Getty

Chris a précédemment révélé qu’il avait utilisé l’ancien entraîneur de David Haye pour des sessions[/caption]

jamiesawyerfit/instagram

Jamie Sawyer a aidé à transformer le corps de Chris[/caption]

Bien que Chris ait déclaré qu’il avait réussi à suivre son propre programme d’exercices stricts, il avait reçu l’aide des meilleurs – l’ancien entraîneur de l’ancien boxeur professionnel David Haye, rien de moins.

Il avait précédemment déclaré au Mirror : « J’ai l’ancien entraîneur de David Haye qui me tue. Je suis devenu obsédé par ça [fitness].

“Et je fais attention à ce que je mange maintenant que j’ai dû apprendre à cuisiner moi-même et cela me prend beaucoup de temps, surtout si je ne bois pas, ce que j’essaie de ne pas faire ces derniers temps.”

Chris avait précédemment dit à Ross Kemp qu’il se pesait jusqu’à six fois par semaine juste pour savoir comment son corps fonctionnait.

Il a ajouté : « Je m’entraînerai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et je ferai attention à ce que je mange et je mangerai très peu.

“Je fais du jeûne intermittent et je mange à 18h30 ou 19h et ça ira. Je dois le faire à partir des week-ends que j’ai.

Savoir quand tracer la ligne

Bien que Chris ait réussi à réduire la bière blonde lorsqu’il a commencé son parcours de perte de poids, il a également révélé qu’il avait également commencé à remarquer la différence que cela faisait sur son corps, ce qui l’a encore plus stimulé.

Il a déclaré au Sun en 2014 : « Je ne sais pas ce que je pensais quand je me regardais dans le miroir quand j’étais au plus mal.

“Maintenant, si je sors un vendredi ou un samedi et que je bois quelques bières, je peux voir que je gonfle dans le miroir le dimanche.”

Cependant, comme avec chacun d’entre nous, Chris a toujours ses jours de triche – et il a déjà plaisanté en disant qu’ils le faisaient se sentir si mal qu’il “pleurait pour dormir” après l’avoir fait.

En savoir plus sur le soleil SAPIN RÉEL Je suis obsédé par Noël et mes conseils astucieux donneront à n’importe quel arbre bon marché un aspect luxueux SURCHARGE Nous sommes passés à un compteur intelligent et avons été facturés 13 000 £ en UNE NUIT

«Je tombe parfois du wagon et j’achète un paquet de bâtonnets de sel et de vinaigre et un paquet de biscuits et je les mange, et je me sens mal dans ma peau et je pleure pour dormir. Cela arrive », a-t-il plaisanté.

Avouons-le, tout le monde mérite quelques jours de triche.

instagram/chrismoylesofficial

Les changements de mode de vie de Chris ont porté leurs fruits après avoir perdu du poids[/caption]

chrismoylesofficial/instagram

Il a atteint son nouveau cadre en s’entraînant régulièrement et en modifiant son alimentation[/caption]