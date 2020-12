Une nouvelle variante du coronavirus a été identifiée en Angleterre et Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a révélé le 14 décembre que son nombre « augmentait rapidement ».

Il a déclaré aux Communes: « L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes.

«Nous avons actuellement identifié plus de 1 000 cas avec cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre, bien que des cas aient été identifiés dans près de 60 zones d’autorités locales différentes.

En réaction à la propagation de cette nouvelle souche du virus, le gouvernement a mis en œuvre le niveau 4, le plus haut niveau de restrictions, et plus de 50 pays ont interdit tout vol à destination ou en provenance de la Grande-Bretagne, y compris les Pays-Bas, l’Inde et le Canada.

Cette découverte est survenue juste avant que le Royaume-Uni n’atteigne un nouveau record quotidien d’infections le 28 décembre. Les statistiques gouvernementales ont annoncé 41 385 nouveaux cas confirmés en laboratoire, portant le nombre actuel de cas au Royaume-Uni à 2 329 730 personnes. 357 autres personnes sont également décédées dans les 28 jours suivant un test positif au virus.

Selon les dernières nouvelles, le vaccin Oxford sera déployé à partir du 4 janvier dans tout le pays dans le cadre de plans élaborés par des ministres, peut révéler The Telegraph.

Le gouvernement vise à ce que deux millions de personnes reçoivent leur première dose du vaccin Oxford ou du vaccin Pfizer dans un délai de quinze jours dans le cadre d’une intensification majeure du programme de vaccination.

Le Telegraph peut également divulguer que les centres de vaccination de masse dans les stades sportifs et les lieux de conférence sont prêts à être lancés dans la deuxième semaine de janvier, à condition que le régulateur approuve le vaccin Oxford-AstraZeneca dans les jours.

Avec la nouvelle que la bataille du Royaume-Uni contre le coronavirus pourrait être entravée par l’apparition de cette nouvelle souche de la maladie, The Telegraph répond à vos questions.

Quelle est la mutation et à quel point est-elle dangereuse?

La variante – appelée « VUI – 202012/01 » – porte un ensemble de mutations, y compris une mutation N501Y, sur une partie de la séquence génétique qui forme la protéine de pointe – de petites tiges agrippantes qui se fixent aux cellules humaines. Tout changement de forme de la protéine de pointe pourrait rendre plus difficile la détection du système immunitaire. Le virus utilise la protéine de pointe pour se lier au récepteur ACE2 humain.

Des scientifiques du gouvernement l’étudient dans des laboratoires de Porton Down, mais rien ne permet de penser qu’il est plus susceptible de conduire à une maladie grave. Cependant, s’il peut se lier plus facilement aux cellules humaines, il peut se propager plus rapidement et les gens pourraient se retrouver avec une charge virale plus élevée.

Le professeur Lawrence Young, qui est également un expert en oncologie moléculaire, a déclaré que la nouvelle variante fait «deux choses» qui la rendent plus transmissible.

L’universitaire de la Warwick Medical School a déclaré: « Premièrement, il pénètre dans le corps plus efficacement et il semble que ce changement (mutation) qui s’est produit dans la protéine de pointe augmente la force de l’interaction du virus avec les cellules de notre corps – cela augmente la viscosité, si vous le souhaitez.

« Il y a aussi des données rapportées la semaine dernière par Nervtag (The New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group) et il semble que là où vous voyez cette infection virale, les individus en font également plus – il y a des charges de virus plus élevées dans la gorge. »

Les scientifiques ont déclaré que la souche de coronavirus mutée pourrait infecter plus facilement les enfants et le professeur Young a ajouté que des recherches préliminaires suggèrent que cela est également dû à son « caractère collant ».

Il a déclaré que les enfants avaient moins de récepteurs qui ont capté la variante plus ancienne du coronavirus, ce qui signifie qu’ils étaient moins susceptibles de l’attraper, mais la nouvelle variante « pourrait compenser les niveaux inférieurs de ce récepteur ou de cette porte vers le virus chez les enfants en étant plus collante » .

Cependant, il n’y a actuellement aucune preuve que cette variante – ou toute autre étudiée à ce jour – ait un impact sur la gravité de la maladie.

Le professeur Neil Ferguson, s’exprimant lors d’une séance de questions-réponses avec des experts du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré qu’il existe des preuves solides que la nouvelle souche mutante est 50% plus transmissible que le virus précédent.

Alors que le professeur Calum Semple, membre du groupe consultatif scientifique de Sage, a déclaré à Sky News que la nouvelle variante de Sars-Cov-2 pourrait devenir la souche mondiale dominante car elle a un « avantage évolutif à transmettre plus rapidement ».