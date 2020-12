Une nouvelle variante du coronavirus a été identifiée en Angleterre et Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a révélé le 14 décembre que son nombre «augmentait rapidement».

Il a déclaré aux Communes: « L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes.

«Nous avons actuellement identifié plus de 1 000 cas avec cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre, bien que des cas aient été identifiés dans près de 60 zones d’autorités locales différentes.

Avec la nouvelle que la bataille du Royaume-Uni contre le coronavirus pourrait être entravée par l’apparition de cette nouvelle souche de la maladie, The Telegraph répond à vos questions.

Quelle est la mutation et à quel point est-elle dangereuse?

La variante – appelée « VUI – 202012/01 » – porte un ensemble de mutations, y compris une mutation N501Y, sur une partie de la séquence génétique qui forme la protéine de pointe – de petites tiges agrippantes qui se fixent aux cellules humaines. Tout changement de forme de la protéine de pointe pourrait rendre plus difficile la détection du système immunitaire. Le virus utilise le protien de pointe pour se lier au récepteur ACE2 humain.

Les scientifiques du gouvernement l’étudient dans les laboratoires de Porton Down, mais rien ne permet de penser qu’il est plus susceptible de conduire à une maladie grave. Cependant, s’il peut se lier plus facilement aux cellules humaines, il peut se propager plus rapidement et les gens pourraient se retrouver avec une charge virale plus élevée.

Cependant, il n’y a actuellement aucune preuve que cette variante – ou toute autre étudiée à ce jour – ait un impact sur la gravité de la maladie.

Quels sont les symptômes de la nouvelle souche de coronavirus?

Pour le moment, il semble que les symptômes soient les mêmes que ceux de la souche plus familière. La variante a été repérée par des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) qui ne sont généralement administrés qu’aux personnes présentant des symptômes traditionnels du virus, nous pouvons donc supposer que les symptômes sont identiques.

Comment ça a été ramassé?

Les scientifiques du gouvernement ont effectué une analyse génétique aléatoire d’environ 10% des tests PCR et ont repéré les nouvelles mutations. Le consortium Covid-19 Genomics UK (Cog-UK) suit les nouvelles variantes génétiques au fur et à mesure de leur propagation et examine si ces changements entraînent des changements détectables dans le comportement du virus ou la gravité des infections à Covid-19.

Combien de cas ont été trouvés et où se trouvent-ils?

Plus de 1 000 cas trouvés à ce jour dans 60 autorités locales, principalement dans le sud de l’Angleterre.

Est-ce la première mutation trouvée?

Les coronavirus mutent fréquemment et plusieurs milliers de mutations sont déjà apparues dans le génome du SRAS-CoV-2 depuis l’apparition du virus en 2019.

Dès mars, les scientifiques avaient déjà découvert que le virus avait évolué en deux lignées majeures (appelées types «L» et «S»).

Le «type S» plus ancien semblait être plus doux et moins infectieux, tandis que le «type L» qui est apparu plus tard, se propage rapidement et au printemps représentait environ 70 pour cent des cas.

Une autre variante (D614G) a également été détectée en Europe occidentale et en Amérique du Nord qui, bien qu’elle se propage plus facilement, ne provoque pas de plus grande maladie.

Une mutation inquiétante, baptisée «Cluster 5», a été découverte dans des élevages de visons au Danemark, conduisant à l’abattage de 17 millions d’animaux.

Cela pourrait-il nuire à un vaccin?

Peut-être. La plupart des vaccins contre les coronavirus ciblent la protéine Spike que le virus utilise pour s’accrocher aux cellules humaines. Les vaccins amènent le corps à détecter la protéine de pointe afin que le système immunitaire puisse détecter le virus.

Cependant, si la protéine de pointe mute, le corps ne sera plus capable de reconnaître le virus et les vaccins peuvent s’avérer inefficaces.

Le professeur Calum Semple de l’Université de Liverpool a déclaré que c’était « la question à un million de dollars » de savoir si les vaccins seraient efficaces contre la nouvelle variante du coronavirus, mais il pense qu’ils le seront.

Le membre de Sage a déclaré à BBC Breakfast: « Certaines des mutations se produisent dans la clé que le virus utilise pour déverrouiller les cellules. Et nous voyons cela avec la grippe chaque année et c’est pourquoi le vaccin contre la grippe doit changer d’année en année. »

Il a ajouté: «Je m’attendrais à ce que le vaccin soit toujours raisonnablement efficace car il est actuellement efficace à 95%. Même si nous avons baissé de quelques points de pourcentage, il sera toujours assez bon et bien meilleur que de nombreux autres vaccins sur le marché.

«Et la prochaine bonne nouvelle est que les nouveaux vaccins sont essentiellement comme des e-mails que nous envoyons au système immunitaire, et ils sont très faciles à modifier.

« Donc, si nous savons que le verrou a très légèrement changé, il suffit de modifier cet e-mail, de changer un mot ou deux, puis le vaccin qui sera prêt dans six à huit semaines après cela, sera compétent et mieux ciblé. à la nouvelle souche.

« Ce n’est donc pas un désastre. Ce n’est pas une panne dans tous nos plans. C’est exactement ce à quoi nous nous attendons avec un nouveau virus, et c’est ce que les scientifiques et les médecins ont compris, et nous nous adapterons. «

Cependant, il est possible que le déploiement de la vaccination conduise à une sélection de mutations permettant au virus d’échapper à l’effet du vaccin.

Les experts sont-ils inquiets?

La plupart des scientifiques minimisent ce développement car la plupart des mutations découvertes jusqu’à présent ne se sont pas avérées plus mortelles. Certaines variantes s’avèrent en fait moins agressives et beaucoup disparaissent.

En novembre, des scientifiques de l’UCL ont publié des recherches montrant qu’il n’y avait pas eu jusqu’à présent de mutation ayant augmenté la transmissibilité.

Le professeur Tom Solomon, directeur de l’unité de recherche sur la protection de la santé du NIHR dans les infections émergentes et zoonotiques, à l’Université de Liverpool, a déclaré: «Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19 évolue et mute tout le temps, comme faire tous les virus similaires. De tels changements sont tout à fait à prévoir.

«Au Royaume-Uni, nous effectuons une évaluation génétique très détaillée de nombreuses souches de virus détectées. D’après ce que Matt Hancock a annoncé, il semble qu’une variante particulière soit détectée, en particulier dans le sud de l’Angleterre.

« Ce n’est pas parce qu’il y a eu un petit changement dans la constitution génétique du virus que cela ne signifie pas qu’il est plus virulent, ni que les vaccins ne seront pas efficaces. Notre expérience des virus similaires précédents suggère que les vaccins seront efficaces malgré petits changements génétiques. »

Le Dr Zania Stamataki, immunologiste viral, de l’Université de Birmingham, a ajouté: «L’émergence de différentes souches de coronavirus un an après que le SRAS-CoV-2 a sauté pour la première fois aux humains n’est ni une cause de panique ni d’inattendu. Les mutations vont s’accumuler et conduire à de nouvelles variantes de virus, poussées par notre propre système immunitaire à changer ou à périr.

«Ce virus ne mute pas aussi vite que la grippe et, bien que nous devions le garder sous surveillance, il ne sera pas difficile de mettre à jour les nouveaux vaccins lorsque cela sera nécessaire à l’avenir. Cette année, des progrès significatifs ont été réalisés, pour construire l’infrastructure qui nous permettra de suivre ce coronavirus.

Cependant, le professeur Nick Loman de l’Uni de Birmingham dit que cette nouvelle variante est « préoccupante », car il y a « une forte association » avec les zones de forte croissance et il semble y avoir des changements dans la protéine de pointe qui semblent « très susceptibles » d’influencer le virus ‘ comportement.