À quel point est-ce dangereux et pourrait-il nuire à un vaccin?

Quels sont les symptômes de la nouvelle souche de coronavirus?

Pour le moment, il semble que les symptômes soient les mêmes que ceux de la souche plus familière. La variante a été repérée par des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) qui ne sont généralement administrés qu’aux personnes présentant des symptômes traditionnels du virus, nous pouvons donc supposer que les symptômes sont identiques.

Comment cela a-t-il été ramassé?

Les scientifiques du gouvernement ont effectué des analyses génétiques aléatoires d’environ 10% des tests PCR et repéré les nouvelles mutations. Le consortium Covid-19 Genomics UK (Cog-UK) suit les nouvelles variantes génétiques au fur et à mesure de leur propagation et examine si ces changements entraînent des changements détectables dans le comportement du virus ou la gravité des infections à Covid-19.

Combien de cas ont été trouvés et où se trouvent-ils?

Matt Hancock a déclaré que la variante hautement transmissible du coronavirus constituait la majorité des nouveaux cas au Royaume-Uni.

Un échantillon aléatoire de personnes dans le sud-est a révélé que la nouvelle variante, plus transmissible, représentait 71% des nouveaux cas, contre 72% à Londres.

Les données de l’Office for National Statistics ont également révélé que la nouvelle souche était responsable de 67 pour cent des cas dans l’est de l’Angleterre et de 53 pour cent dans l’ensemble de l’Angleterre.

Les chiffres indiquent que la nouvelle variante en est venue à dominer les derniers cas, détectés dans la semaine se terminant le 18 décembre, car elle balaie comme une traînée de poudre à travers les communautés malgré le système de restriction à plusieurs niveaux.

Le professeur Peter Horby, président du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) a déclaré que la variante avait commencé par une personne dans le Kent et aurait pu être causée par des « erreurs aléatoires » lorsque le virus se copiait.

La variante est probablement originaire de ce patient, car ils peuvent avoir un système immunitaire affaibli qui avait du mal à vaincre le virus. Par conséquent, au lieu de détruire le virus, ils sont devenus un terrain fertile pour la mutation du virus.

Le professeur Lawrence Young, virologue et professeur d’oncologie moléculaire à l’Université de Warwick, a déclaré: «Alors que les niveaux du virus variant étaient faibles à la mi-décembre dans de nombreuses régions d’Angleterre, des augmentations rapides commençaient à apparaître dans certaines régions (par exemple l’Oxfordshire, Buckinghamshire, Birmingham et Solihull) en accord avec la conclusion selon laquelle cette nouvelle variante du virus qui alimente les infections au Royaume-Uni est plus transmissible (infectieuse).

«Le rapport souligne également que cette variante est responsable de l’augmentation des niveaux d’infection observés chez les personnes de moins de 20 ans.

« Cela suggère que la propagation de cette variante du virus pendant une période de verrouillage peut avoir été motivée par des écoles restées ouvertes et par la propagation de la variante pendant la période de Noël. »

Le virus se propage maintenant dans au moins 30 pays. Les responsables de la santé français ont confirmé que la variante avait été trouvée chez un patient, qui ne présentait aucun symptôme et qui est maintenant entré dans l’auto-isolement, le matin du 26 décembre.

L’Irlande du Nord a enregistré son premier cas le 23 décembre et les responsables allemands ont révélé que la variante avait atteint leur pays le jour de Noël. Le Japon et la Corée du Sud ont également confirmé que la variante était maintenant dans le pays.

Les voyageurs du Royaume-Uni ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis, dans le but de garder la nouvelle variante sous contrôle.