Quels sont les symptômes de la nouvelle souche de coronavirus?

Pour le moment, il semble que les symptômes soient les mêmes que ceux de la souche plus familière. La variante a été repérée par des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) qui ne sont généralement administrés qu’aux personnes présentant des symptômes traditionnels du virus, nous pouvons donc supposer que les symptômes sont identiques.

Comment ça a été ramassé?

Les scientifiques du gouvernement ont effectué des analyses génétiques aléatoires d’environ 10% des tests PCR et repéré les nouvelles mutations. Le consortium Covid-19 Genomics UK (Cog-UK) suit les nouvelles variantes génétiques au fur et à mesure de leur propagation et examine si ces changements entraînent des changements détectables dans le comportement du virus ou la gravité des infections à Covid-19.

Combien de cas ont été trouvés et où se trouvent-ils?

Matt Hancock a déclaré que la variante hautement transmissible du coronavirus constituait la majorité des nouveaux cas au Royaume-Uni.

Un échantillon aléatoire de personnes dans le sud-est a révélé que la nouvelle variante plus transmissible représentait 71% des nouveaux cas, contre 72% à Londres.

Les données de l’Office for National Statistics ont également révélé que la nouvelle souche était responsable de 67 pour cent des cas dans l’est de l’Angleterre et de 53 pour cent dans l’ensemble de l’Angleterre.

Les chiffres indiquent que la nouvelle variante en est venue à dominer les derniers cas, détectés dans la semaine se terminant le 18 décembre, car elle balaie comme une traînée de poudre à travers les communautés malgré le système de restriction à plusieurs niveaux.

Le professeur Peter Horby, président du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré que la variante provenait d’une personne dans le Kent et aurait pu être causée par des « erreurs aléatoires » lors de la copie du virus.

La variante est probablement originaire de ce patient, car ils peuvent avoir un système immunitaire affaibli qui avait du mal à vaincre le virus. Par conséquent, au lieu de détruire le virus, ils sont devenus un terrain fertile pour la mutation du virus.

Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du gouvernement, a déclaré que la variante s’était déjà «répandue dans tout le pays», avertissant que davantage de régions pourraient être soumises à des restrictions de niveau 4 dans les semaines à venir.

Le professeur Vallance a déclaré lors d’un briefing de Downing Street le 21 décembre: « La preuve sur ce virus est qu’il se propage facilement, il est plus transmissible, nous devons absolument nous assurer que nous avons le bon niveau de restrictions en place.

« Je pense qu’il est probable que le nombre de la variante augmentera à travers le pays et je pense qu’il est donc probable que les mesures devront être augmentées à certains endroits, en temps voulu, et non réduites. »

Des rapports ont également révélé que des pays non britanniques propagent actuellement cette variante britannique du coronavirus à travers le monde.

Cela intervient après que les autorités sanitaires françaises ont confirmé que la variante avait été trouvée chez un patient, qui ne présentait aucun symptôme et est maintenant entré dans l’auto-isolement, le matin du 26 décembre.

Pendant ce temps, l’Irlande du Nord a partagé son premier cas le 23 décembre et les responsables allemands ont révélé que la variante avait atteint leur pays le jour de Noël.

Les États-Unis ont annoncé que les passagers britanniques doivent fournir un test de coronavirus négatif pour entrer en Amérique. Cela fait suite à cette nouvelle que le Japon a confirmé que les premiers cas de la variante provenaient du Kent. Ces restrictions entreront en vigueur le 28 décembre, date à laquelle les visiteurs devront subir un test négatif dans les 72 heures suivant le vol.

Cependant, les voyageurs du Royaume-Uni ont déjà été interdits d’entrée aux États-Unis, dans le but de garder la nouvelle variante sous contrôle.

La Corée du Sud a détecté la variante du virus chez trois individus d’une famille basée à Londres qui sont arrivés dans le pays la semaine dernière. On pense maintenant qu’elle s’est étendue à au moins 30 pays.