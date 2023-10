À quel point DimeADozen, une activité côté IA peu coûteuse, s’est vendue par milliers

Le mois dernier, ils ont conclu un accord pour vendre leur activité secondaire pour 150 000 $ à Felipe Arosemena et Danielle de Corneille, un duo mari et femme – l’un est ingénieur logiciel, l’autre concepteur de produits – qui veulent faire de DimeADozen leur emploi à temps plein, explique Aiello.

En environ sept mois, DimeADozen – réparti à parts égales entre Aiello et Powers – a rapporté plus de 66 000 $, selon les documents examinés par CNBC Make It. À l’exception de 150 $ pour le domaine Web et de 35 $ pour l’hébergement et une base de données, la quasi-totalité de cette somme était constituée de bénéfices, explique Aiello.

Quelques jours plus tard, ils ont lancé DimeADozen pour les « repreneurs en herbe » afin de tester leurs idées commerciales. Il facture 39 $ pour un rapport complet et compile les résultats en une fraction du temps qu’il faut généralement aux agences d’analyse traditionnelles ou aux moteurs de recherche.

Aiello est un CTO de longue date pour les startups technologiques, et Powers est un concepteur de produits qui dirige actuellement une société de conception stratégique et de stratégie de marque appelée Mascot. En mars, ils ont décidé de créer un outil de recherche alimenté par l’IA : remplissez un formulaire concernant votre idée, et l’outil saisira vos réponses dans ChatGPT de la manière la plus utile possible.

Sal Aiello et Monica Powers ont construit leur activité parallèle lucrative en quatre jours – et ont dépensé moins de 200 $ pour la faire décoller.

Powers et Aiello se sont rencontrés l’année dernière lors d’un événement virtuel de rencontre des fondateurs de startups, organisé par l’accélérateur de startups de la Silicon Valley, Y Combinator, et ont rapidement commencé à travailler ensemble en dehors des heures de travail. Ils ont actuellement trois autres activités secondaires, et prévoient d’en commencer davantage.

Aucun n’a encore atteint les sommets de DimeADozen, qui est, selon Aiello, le premier outil de recherche en IA spécialement conçu pour tester des idées commerciales. Il intègre les informations qu’il reçoit dans des centaines d’invites ChatGPT pré-écrites et organise les réponses dans des rapports de 50 pages sur les investisseurs, clients et concurrents potentiels de l’entreprise hypothétique.

Vous pourriez faire la même chose sur Google. Cela prendrait beaucoup plus de temps et les résultats seraient moins fiables, explique Aeillo.

« Il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas effectuer 1 000 recherches sur Google et obtenir les mêmes résultats », dit-il. « [But] c’est une évidence de s’appuyer sur quelqu’un [to do it faster] ».

Powers et Aiello ont également utilisé leur des compétences d’ingénierie rapides – une technique permettant de poser des questions ciblées aux chatbots pour obtenir des résultats plus précis – afin de minimiser le risque d’hallucinations de l’IA, explique Aiello. C’est alors que les chatbots crachent des informations qui semblent appropriées mais qui sont en réalité complètement fausses.

DimeADozen ne peut pas promettre de les éliminer complètement, mais « nous atténuons les hallucinations en modifiant les paramètres d’invite et en étant très stricts dans nos invites », explique Aiello. « Il a fallu des semaines d’allers-retours pour être sûrs d’obtenir la réponse que nous attendions. »

Dans son monde de rêve, l’outil pourrait un jour être acquis par le géant du logiciel cloud Salesforce « ou quelque chose de stupide comme ça », dit-il. « La vision la plus large est la suivante : cela devient un outil omniprésent permettant de gérer une entreprise afin de la valider et d’en apprendre davantage. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à bâtir votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.