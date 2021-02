Beaucoup craignent que de nouvelles variantes de coronavirus plus transmissibles dans le monde ne compliquent les efforts pour mettre fin à la pandémie.

Mais faut-il craindre que ces nouvelles formes mutées du virus continuent d’émerger?

«Au début de cette année, des gens comme moi disaient que la mutation n’était peut-être pas un gros problème parce que c’était un virus plutôt lent comparé à quelque chose comme la grippe et n’était pas connu pour faire des choses très radicales,» Danny Altmann, un professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré à Euronews.

Depuis le début de la pandémie, quelque 200 000 séquences virales différentes ont été signalées, mais ces variantes ont maintenant un impact sur la maladie, selon les experts.

Le problème est qu’il y a maintenant tellement de cas de COVID-19 que « des mutants vont apparaître », a déclaré Altmann.

« Je pense que c’est un nombre fini et limité et qu’ils ne continueront pas à apparaître en grand nombre pour toujours et à jamais », a-t-il ajouté.

Les pays doivent maintenant se concentrer sur l’arrêt de la propagation du virus et la réduction de la transmission, ont déclaré des experts.

« Plus il y a de poumons et plus il y a de gens assis, plus il peut muter », a déclaré Altmann à Euronews.

Regardez l’interview dans le lecteur vidéo ci-dessus.

De nouvelles mesures pour lutter contre les variantes

Avec des inquiétudes grandissantes concernant les nouvelles variantes dans le monde, le Royaume-Uni impose de nouvelles mesures pour lutter contre le virus, y compris une quarantaine dans les hôtels pour les voyageurs internationaux.

Dans le cadre de ce plan, les personnes revenant de pays à haut risque devront se mettre en quarantaine dans des hôtels approuvés et leur séjour leur sera facturé.

Les citoyens britanniques et irlandais et les résidents légaux de retour de pays à haut risque avec de nouvelles variantes devront passer 10 nuits ou 11 jours en isolement dans des hôtels sélectionnés au coût de 1100 € par personne.

Les politiciens de l’opposition ont critiqué le temps qu’il a fallu pour mettre ce plan en marche et qu’il ne s’appliquera qu’aux pays avec des variantes nouvellement identifiées.