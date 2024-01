À quel point Abba Kyari m’a frustré tard – Femi Adesina

L’ancien porte-parole présidentiel, Femi Adesina, a révélé qu’il entretenait des relations tendues avec Abba Kyrari, feu chef de cabinet de l’ancien président Muhammadu Buhari, ajoutant qu’il l’avait empêché de voir son directeur pendant cinq ans jusqu’à sa mort.

Adesina, conseiller spécial de Buhari pour les médias et la publicité, a déclaré qu’il avait commencé à vivre cette situation difficile dès le début de sa nomination à la Aso Rock Villa, déclarant que Kyari avait refusé de lui accorder un accès sans entrave au président, malgré la directive de Buhari à cet effet.

L’ancien conseiller médiatique présidentiel l’a fait savoir dans son livre « Travailler avec Buhari : Réflexions d’un conseiller spécial, médias et publicité (2015-2023) », ajoutant que l’ancien COS avait intentionnellement empêché Buhari de financer les opérations des médias présidentiels. poste pendant cinq ans.

Adesina a déclaré qu’il avait fait des efforts pour régler la querelle avec Kyari, en appelant son collègue porte-parole, Garba Shehu, en vain.

Il a déclaré qu’il avait consulté ses prédécesseurs, le Dr Reuben Abati et Ima Niborowho, qui ont travaillé avec l’ancien président Goodluck Jonathan, et qu’ils lui ont confirmé que le bureau des médias était financé lorsqu’ils étaient au pouvoir.

« En juin 2015, j’avais rédigé une note au président, recommandant que certaines personnes soient embauchées comme personnel au sein du département des médias. Ils ont fait campagne et combattu à nos côtés et se sont présentés comme des Buharistes purs et durs. Ils venaient de différentes régions du pays », a déclaré Adesina.

«Je l’ai expliqué à M. le Président le jour où je lui ai apporté le mémo. Il m’a remercié et m’a dit qu’il le transmettrait au SGF (Secrétaire du Gouvernement de la Fédération) lorsqu’il en nommerait un, afin que ce soit enregistré. Assez juste.

« Lorsqu’un COS (Chef d’Etat-Major) et un SGF ont été nommés, le Président a adressé la note au COS. Également en règle. Mais Malam Kyari est resté assis là-dessus pendant un an. Il n’a rien dit là-dessus.

« Finalement, mon collègue, Garba Shehu, est allé le voir. Et il a avoué à Shehu qu’il avait évité le mémo parce que je l’avais apporté directement au président. Mais la date de juin était claire. Il n’avait même pas été nommé à l’époque.

« Le deuxième concernait le financement du département des médias. Il n’y avait pas de ligne budgétaire et les fonds étaient généralement fournis par le Bureau de la NSA, selon les besoins. J’avais consulté deux de mes prédécesseurs, le Dr Reuben Abati et Ima Niboro, qui m’avaient informé.

« Les médias et la publicité coûtent cher, nulle part ailleurs dans le monde, mais vous seriez étonné que nous ayons fonctionné pendant cinq ans sans un sou. Après la nomination de la NSA, je suis allé le rencontrer et lui expliquer comment la publicité était habituellement financée par son bureau. C’était un vendredi, et il a promis que tout ce qui nous permettrait de réussir, moi et l’homme que nous étions venus servir, il le ferait.

« Exactement une semaine plus tard, après le service Jumat, la NSA est entrée dans mon bureau, les deux mains en l’air. J’ai demandé quel était le problème. Il m’a dit qu’il avait reçu une note du président stipulant que rien, absolument rien, ne devait être financé par son bureau, à l’exception de la sécurité. Dans ces conditions, la promesse qu’il m’avait faite n’était plus tenable.

«Je l’ai remercié et lui ai dit que je rencontrerais le président. Et j’ai fait. Le soir même, à la maison. Je me souviens que c’était seulement moi et le général Dambazau qui attendions de le voir. C’est un ami âgé et je lui ai expliqué le but de ma visite.

« Il a été assez surpris que, pendant trois mois, les médias et la publicité n’aient pas encore été financés. Il m’a demandé comment nous faisions, et j’ai répondu que Shehu et moi-même faisions preuve de bonne volonté. Lorsque j’ai rencontré le président et que je lui ai parlé de ma rencontre avec la NSA, il a confirmé qu’il avait donné la directive et m’a expliqué pourquoi.

Il a cité Buhari disant : « Beaucoup de choses ont été faites par l’intermédiaire du Bureau de la NSA, et il n’y avait aucune trace. Je ne veux pas ça. Nous allons ouvrir une enquête sur les activités du bureau (cela a finalement été fait) et vous verrez ce qui s’y est passé. Je ne veux plus que les médias soient financés à partir de là.

“Rencontrez le chef de cabinet et laissez-le concevoir la manière dont nous financerions les médias.”

Adesina a ajouté : « Le lendemain, je suis allé voir le COS au bureau. Je venais juste de commencer à parler, quand il s’est mis à dire avec impatience : « Non, non, non. Les médias ne sont pas financés à partir d’ici. Les médias ne sont pas financés à partir d’ici. Il ne me donnait même pas l’occasion de parler. Et pour ne pas apparaître comme quelqu’un juste après le financement, pour ce que j’y gagnerais, j’ai quitté son bureau et je ne suis jamais retourné voir le président. Pendant les cinq premières années, les médias n’ont pas reçu un seul naira, jusqu’à ce que le SGF, Boss Mustapha, en ait entendu parler et ait conçu une ligne budgétaire depuis son bureau.

« Ce n’était pas à la hauteur de ce qui était demandé, mais c’était mieux que rien. Troisième rencontre. Un général à la retraite, très respecté dans le pays, avait voulu voir le président.

« Plusieurs fois, il a postulé via le bureau du COS, qui est la voie appropriée. Il n’a jamais reçu de retour. Il m’a donc téléphoné et m’a demandé d’intervenir car le sujet dont il voulait discuter était assez sérieux. Je suis allé voir le président et lui ai mentionné le général et la raison pour laquelle il devait venir le voir.

« Le président vient de dire : ‘Dites à la SCOP de le programmer demain à 20 heures dans la maison.’ J’ai passé le mot et je suis parti vers mon bureau. Je n’étais pas assis depuis cinq minutes lorsque mon interphone a sonné. C’est le COS qui voulait que je vienne à son bureau.

« Il a commencé à crier lorsque je suis entré : ‘Pourquoi avez-vous obtenu un rendez-vous pour le général ?’ Pourquoi as-tu? Vous passez toujours derrière moi pour communiquer avec le Président. Vous devez l’arrêter.

« Souvenez-vous des instructions que le Président m’a données le jour de ma reprise du travail : ‘Ne laissez personne vous empêcher de me voir.’ Chaque fois que tu as besoin de me voir, viens. Je n’ai jamais abusé de ce chèque de pluie, mais je ne suis allé voir le président que lorsque cela était absolument nécessaire, tout au long des huit années. Et il a toujours été aimable avec moi.

“Mais apparemment, c’est devenu un problème avec Malam Abba, donc nous n’étions pas vraiment amis, mais nous n’étions pas non plus ennemis.”

Kyari, considéré comme l’un des hommes les plus forts du gouvernement Buhari, est décédé le 17 avril 2020 dans un hôpital de Lagos. Il serait décédé des suites du coronavirus.

Le livre d’Adesina a révélé ses rencontres au cours des huit années de gouvernement de Buhari.