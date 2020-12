Des régions telles que North Norfolk, Devon et Cumbria ont toutes enregistré des augmentations dans les cas de la nouvelle variante.

Comment les niveaux sont-ils décidés?

Les décisions sur les niveaux sont prises par les ministres sur la base des recommandations de santé publique éclairées par les facteurs suivants:

Si ces indicateurs ne s’améliorent pas, une zone peut être déplacée d’un niveau supérieur et si la trajectoire s’améliore, la zone peut passer à un niveau inférieur.

Est-ce que quelque chose va changer maintenant que nous avons un vaccin?

Dans le sillage des nouvelles entourant l’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech, le Premier ministre s’est adressé au système à trois niveaux précédent, reconnaissant que les restrictions étaient «dures» mais néanmoins essentielles pour «garder le virus sous contrôle».

Lors de cette conférence de presse du 2 décembre, M. Johnson a déclaré qu’il espérait que les zones pourraient «descendre les gradins» avant les vacances de Pâques, avant de souligner qu’il est nécessaire que les restrictions restent en place parallèlement au vaccin.

Il a ajouté: «Pour le moment, vous devez comprendre que la hiérarchisation sera une partie très, très importante de notre campagne contre le coronavirus.»

M. Johnson a également partagé que nous avions encore « quelques mois avant que tous les plus vulnérables ne soient protégés » et que nous devons donc rester prudents et ne pas être « emportés par un excès d’optimisme ».

Il a souligné que le plan du gouvernement repose sur le sacrifice continu du public «pour ceux que nous aimons».

Lors d’une conférence de presse à Downing Street le 16 décembre, le professeur Chris Whitty a expliqué si la distanciation sociale prendrait fin une fois que les personnes vulnérables auraient reçu leurs coups, ou si nous atteindrions l’immunité collective avant la fin du programme de vaccination.

Le médecin-chef a déclaré que la distanciation sociale restera en place une fois que les personnes vulnérables auront reçu leurs vaccinations, car les membres du public en dehors de ce groupe représenteront un risque.

Il a déclaré: «L’immunité de la population se produira si nous avons des vaccins qui peuvent réduire les transmissions entre les personnes.» Cependant, le professeur Whitty a partagé qu’il a «un degré élevé de confiance» que le jab réduira le risque de Covid-19 par «une grande quantité».

Il n’est pas certain que le vaccin Pfizer / BioNTech protégera les gens contre la nouvelle souche de coronavirus, bien que les experts soient convaincus qu’il sera toujours efficace, et de nouvelles études auront lieu afin d’obtenir un résultat définitif.

Ugur Sahin, directeur général de BioNTech, a déclaré le 22 décembre que « nous ne savons pas pour le moment si notre vaccin est également capable de fournir une protection contre cette nouvelle variante », mais parce que les protéines de la variante sont à 99% le tout comme les souches dominantes, BioNTech a une «confiance scientifique» dans le vaccin.

Cependant, les chiffres les plus récents font suite aux inquiétudes des conseillers scientifiques qui ont averti qu’un million de vaccinations contre le Covid-19 par semaine ne suffirait pas à maîtriser la pandémie.

Le directeur du Wellcome Trust, Sir Jeremy Farrar, qui conseille Sage, a déclaré:

«Nous n’allons pas être libérés de cette pandémie d’ici février; c’est maintenant une infection endémique humaine.

Si nous parvenons à atteindre l’objectif d’un million [vaccinated] une semaine, franchement, je ne pense pas que ce soit suffisant pour accélérer les choses si nous voulions couvrir le pays. «

En savoir plus: Combien de temps faudra-t-il pour que la vie revienne à la normale après le déploiement du vaccin Covid?

Qu’en est-il du reste du Royaume-Uni?

L’Écosse continentale est entrée au niveau 4 le lendemain de Noël après que Nicola Sturgeon a annoncé que le niveau de restrictions le plus strict durerait trois semaines. Les voyages entre les autres régions du Royaume-Uni sont désormais interdits et les écoles écossaises fermeront pendant quinze jours supplémentaires, jusqu’au 18 janvier, les cours en ligne commençant le 11 janvier.

Le pays de Galles tout entier est entré dans un verrouillage national complet le 20 décembre et le pays avait déjà introduit un système de verrouillage des feux de signalisation à quatre niveaux le 14 décembre alors que les cas continuaient d’augmenter. Le Premier ministre a déclaré que le Pays de Galles était entré dans le verrouillage complet à la suite d’une « augmentation soutenue du coronavirus ». Cette nouvelle est venue alors que les patients Covid dans les hôpitaux gallois dépassaient les 1 900 pour la première fois pendant la pandémie. Les écoles secondaires ont également été fermées.

L’Irlande du Nord a réintroduit un verrouillage complet le lendemain de Noël. Ces restrictions devraient durer six semaines et inclure la fermeture des établissements de vente au détail et d’accueil non essentiels sans services de plats à emporter.

Vous avez une question sur le nouveau système de niveaux? Commentez ci-dessous ou envoyez un e-mail à yourstory@telegraph.co.uk pour que nos experts répondent à vos questions.