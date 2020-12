Au lieu de cela, il est plus proche de la moyenne de niveau 3, qui était de 175 pour 100000 – et en fait, des cas dans quatre des dix zones d’autorités locales – la ville de Manchester, Wigan, Bury et Rochdale – se situent au-dessus de ce taux.

De même, bien que les cas aient diminué dans l’ensemble de la région du Grand Manchester, les taux dans une poignée de régions restent au mieux obstinément élevés et, au pire, recommencent à grimper. La ville de Manchester a vu les cas hebdomadaires augmenter légèrement à 179 pour 100000 contre 175 le 2 décembre, tandis que Trafford a vu les cas passer de 96 à 106.

Les cas augmentent également dans le groupe d’âge clé des 60 ans et plus, ce qui trouble encore davantage les choses. La moitié des collectivités locales du Grand Manchester ont connu une augmentation des infections chez les personnes âgées.

Cela peut expliquer pourquoi les ministres ont opté pour une approche attentiste avec le Grand Manchester.

En revanche, le North Somerset et la ville de Bristol avaient de bien meilleures chances de descendre d’un niveau en termes de paramètres clés de Covid-19.

Aucune de ces trois zones de collectivités locales n’a un taux de cas supérieur à la moyenne de niveau 3 – avec des taux de 126, 115 et 153 respectivement pour le 10 décembre.

Herefordshire, le seul domaine à passer au niveau 1, a également enregistré des mesures positives depuis la fin du verrouillage national de l’Angleterre.

Le comté de West Midlands a enregistré 46 cas pour 100 000 dans la semaine jusqu’au 10 décembre, contre 61 cas dans la semaine jusqu’au 2 décembre. Le taux à Cornwall est de 21 pour 100 000 et l’île de Wight, à seulement 14.

Les cas n’augmentent pas dans les plus de 60 ans dans le Herefordshire et le soi-disant ratio de positivité de la région – la part des écouvillons qui reviennent des laboratoires avec un résultat positif – est tombé en dessous du seuil important de 5%, ce qui suggère que les tests se poursuivent. avec des étuis.

Des taux de cas très bas à Cornwall et dans les îles Scilly et sur l’île de Wight ont contribué à maintenir ces zones exemptes de restrictions sévères. Depuis le 3 décembre, leurs indicateurs clés de Covid-19 ont continué à bien fonctionner et ils ont réussi à rester au niveau 1.

Un candidat moins probable à venir était la ville de York, qui a connu des progrès similaires à ceux du Herefordshire et a maintenant un taux de cas de 62 pour 100000.

Ce qui semble avoir retenu York, cependant, ce sont ses voisins. Même si les cas sont en baisse dans le Yorkshire et The Humber, la grande majorité des régions voisines ont toujours un taux de cas supérieur à la moyenne de niveau 2.

Est-ce que quelque chose va changer maintenant que nous avons un vaccin?

Dans le sillage des nouvelles entourant l’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech, le Premier ministre a abordé le système actuel à trois niveaux, reconnaissant que les restrictions sont «dures» mais sont néanmoins essentielles pour «garder le virus sous contrôle».

Lors de cette conférence de presse du 2 décembre, M. Johnson a déclaré qu’il espérait que les zones puissent «descendre les échelons» avant les vacances de Pâques, avant de souligner qu’il est nécessaire que les restrictions restent en place parallèlement au vaccin.

Il a ajouté: « Pour le moment, vous devez comprendre que la hiérarchisation sera une partie très, très importante de notre campagne contre le coronavirus. »

M. Johnson a également partagé que nous avions encore « quelques mois avant que tous les plus vulnérables ne soient protégés » et que nous devons donc rester prudents et ne pas être « emportés par un excès d’optimisme ».

Il a souligné que le plan du gouvernement repose sur le sacrifice continu du public «pour ceux que nous aimons».

Le 14 décembre, le directeur régional de Public Health England, le professeur Kevin Fenton a également renforcé la puissance du jab dans la lutte contre le virus. S’adressant plus particulièrement aux Londoniens, après leur transfert au niveau 3, il les a exhortés à accepter le vaccin dès qu’ils en ont l’occasion, suggérant que c’est l’une des «clés pour ouvrir la porte à la fin de cette pandémie».

Puis, lors d’une conférence de presse à Downing Street le 16 décembre, le professeur Chris Whitty a commenté si la distanciation sociale se terminera après que les vulnérables auront reçu leurs coups, ou si nous atteindrons l’immunité collective avant la fin du programme de vaccination.

Le médecin-chef a déclaré que la distanciation sociale restera en place une fois que les personnes vulnérables auront reçu leurs vaccinations, car les membres du public en dehors de ce groupe représenteront un risque.

Il a déclaré: «L’immunité de la population se produira si nous avons des vaccins qui peuvent réduire les transmissions entre les personnes.» Cependant, le professeur Whitty a partagé qu’il a «un degré élevé de confiance» que le jab réduira le risque de Covid-19 par «une grande quantité».

Quelles sont les nouvelles règles et combien de temps dureront-elles?

Le nouveau Covid Winter Plan met fin à la commande de séjour à la maison en Angleterre et permet la réouverture des magasins, des gymnases, des soins personnels et du secteur des loisirs.

Le culte collectif, les mariages et les sports de plein air peuvent reprendre et les gens ne sont plus limités à voir une autre personne à l’extérieur, car la règle des six revient une fois de plus.

L’hospitalité peut rouvrir dans les deux niveaux les plus bas, avec le couvre-feu de 22 heures modifié en une dernière commande à 22 heures. Au niveau trois, les ventes sont limitées aux plats à emporter et à la livraison.

Ces niveaux resteront en place jusqu’en mars au plus tôt, cependant, le placement de chaque zone dans chaque niveau sera revu toutes les deux semaines.

Lors d’un point de presse le 26 novembre, le premier ministre a expliqué comment le système de niveaux plus stricts «trouverait un équilibre» et que chaque zone avait un «moyen de s’échapper» et la possibilité de descendre d’un niveau.