Comment les niveaux sont-ils déterminés?

Les décisions sur les niveaux sont prises par les ministres sur la base des recommandations de santé publique éclairées par les facteurs suivants:

Si ces indicateurs ne s’améliorent pas, une zone peut être déplacée vers un niveau supérieur et si la trajectoire s’améliore, la zone peut passer à un niveau inférieur.

Puis-je voir ma famille et mes amis à Noël?

Les familles pourront rester ensemble et former une «bulle de Noël» du 23 au 27 décembre.

Les restrictions de voyage sont également levées, permettant aux gens de rendre visite à des familles dans d’autres régions du Royaume-Uni.

L’Irlande du Nord en particulier a négocié une suspension de sept jours des règles de Noël pour aider les personnes qui doivent prendre des vols ou des ferries pour le continent. Il se déroulera du 22 décembre au 28 décembre.

Cependant, le 14 décembre, à la question de savoir si l’assouplissement des règles à Noël serait réévalué, le secrétaire à la Santé a refusé de répondre définitivement.

Au lieu de cela, il a partagé: «Nos messages autour de Noël sont vraiment clairs. Nous comprenons pourquoi les gens veulent voir leurs proches, surtout à cette période de l’année, surtout après cette année. Mais cela doit être fait de manière prudente et responsable, et je pense que les gens le comprennent aussi ».

«Si vous prévoyez de rencontrer vos proches à Noël, alors faire attention maintenant, deux semaines à l’avance, veiller à minimiser les risques d’attraper la maladie et de la transmettre est la bonne chose à faire – en fait, c’est la bonne chose. chose à faire tout le temps.

Le 1er décembre, Matt Hancock a annoncé que les résidents des maisons de retraite des trois niveaux sont autorisés à voir leur famille pendant la période de Noël. En fournissant un test négatif, les familles peuvent se retrouver à l’intérieur pendant la période des fêtes. Les premières visites ont commencé le 2 décembre.

Grottes autorisées, mais pas assis sur les genoux du Père Noël

Les grottes sont autorisées à s’ouvrir à tous les niveaux, ont confirmé de nouvelles directives gouvernementales, mais s’asseoir sur les genoux du père Noël est interdit.

Les lieux doivent mettre en place des mesures appropriées de sécurité Covid et les familles sont tenues de maintenir leur éloignement social du Père Noël.

Les chants de chants de porte à porte sont autorisés tant que les groupes sont à l’extérieur et séparés les uns des autres.

Cependant, ceux du niveau 3 ne sont pas en mesure d’assister aux pièces de théâtre de la nativité de l’école et devront à la place diffuser en direct ou regarder un enregistrement.

Les performances doivent être dans les bulles existantes de l’école, sans mélange entre les groupes.

Aux niveaux 1 et 2, le public peut assister «sous réserve de la mise en place de garanties appropriées».

Quand les niveaux seront-ils examinés?

Le premier point de révision pour les allocations de niveau actuelles aura lieu le 16 décembre.

Cela permet aux régions qui continuent de progresser dans le ralentissement de la propagation de la maladie de descendre d’un niveau avant Noël.

Qu’en est-il du reste du Royaume-Uni?

Dans Écosse, le 26 novembre, le gouvernement a fixé un plafond de huit personnes de plus de 12 ans pour les rassemblements de Noël. Ils ont également souligné que les ménages doivent rester à deux mètres l’un de l’autre lorsqu’ils sont à l’intérieur. L’Écosse a imposé une interdiction de voyager à l’échelle du pays et imposé des restrictions de niveau 3 dans 20 de ses régions du centre et de l’ouest, y compris Glasgow et Édimbourg. Les restrictions de niveau 4 sur 11 autorités locales ont été levées le 11 décembre.

Pays de Galles est sur le point d’introduire un système de verrouillage des feux de signalisation à quatre niveaux à partir de la semaine du 14 décembre, alors que les cas continuent d’augmenter. Le Premier ministre a averti lors d’un briefing gouvernemental que le Pays de Galles entrerait dans un verrouillage complet à partir du 28 décembre si les cas ne diminuaient pas. Cette nouvelle intervient alors que les patients Covid dans les hôpitaux gallois ont dépassé les 1 900 pour la première fois au cours de la pandémie. Les écoles secondaires ont également été fermées.

Irlande du Nord a levé un verrouillage de coupure de circuit le 11 décembre, après une quinzaine de jours de fermetures pour les magasins non essentiels, les restaurants et les coiffeurs.

