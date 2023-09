À quel moment vos goûts musicaux vieillissent-ils officiellement ? Il y a une étude pour ça – National

C’est arrivé encore à la salle de sport. Au milieu de mon entraînement, une chanson épouvantable a commencé à jouer : un autre truc de rap marmonné à mi-tempo et sans mélodie, misérablement sur Auto Tuned et sans énergie. Il a simplement serpenté sans but pendant environ quatre minutes avant de passer à autre chose. Ma réaction a été à la fois émotionnelle et physique. Comment quelqu’un pouvait-il penser que c’était de la bonne musique ? Et c’est ce que les enfants écoutent ces jours-ci ? Qu’est-ce qui ne va pas avec eux?

C’est alors que je me suis rendu compte une fois de plus : je dois être vieux.

Un tel moment de venue à Jésus est préoccupant pour moi. J’écoute, analyse et évalue la musique de manière professionnelle. C’est littéralement mon travail. Je passe en moyenne huit heures par jour à écouter toutes sortes de musiques avec une oreille critique dans le cadre de mon processus de création de programmes comme L’histoire continue de la nouvelle musique et des articles pour Global News, Corus Radio et mon propre site Web, ajournalofmusicalthings.com. Je suis constamment invité à intervenir sur la musique lors d’événements publics et privés. Je modère et participe à des panels lors de conférences à travers le monde. Les stations de radio et les chaînes d’information d’aussi loin qu’Israël m’ont en numérotation rapide lorsqu’elles ont besoin de quelqu’un pour commenter quelque chose qui se passe dans le monde de la musique. J’ai besoin d’être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la musique.

Mais même si je peux maintenir une position analytique neutre – enfin, la plupart du temps – j’avoue que beaucoup de musique contemporaine me laisse froid. C’est juste… mauvais.

Écoutez, je me rends compte que chaque génération a le droit de croire que la musique de sa jeunesse est la plus grande musique de tous les temps. Tout cela fait partie du cycle de la vie, un cycle de vieillards détestant la musique des jeunes. Voici un exemple d’un vieux mec qui s’insurge contre ce que ces foutus enfants écoutent :

« Les formes et les rythmes de la musique ne sont jamais modifiés sans produire des changements dans l’ensemble du tissu social. C’est ici qu’il faut être le plus prudent, car ces nouvelles formes s’insinuent insensiblement sous la forme d’un détournement apparemment inoffensif. Mais peu à peu, cette méchanceté devient de plus en plus familière et s’étend à nos manières et à nos activités. Puis, avec une force croissante, il envahit les relations des hommes entre eux et attaque les lois et la constitution avec une impudence téméraire jusqu’à ce qu’il finisse par renverser toute la structure de la vie publique et privée !

Des sentiments familiers, n’est-ce pas ? Ces mots ont été écrits par Platon il y a environ 2 400 ans. Attribuez celui-ci à saint Basile, clerc du Ve siècle.

« Il y a des villes où l’on peut profiter du matin au soir de toutes sortes de spectacles histrioniques. Et, il faut l’avouer, plus les gens entendent des chants lascifs et pernicieux, qui suscitent en leur âme des désirs impurs et voluptueux, plus ils ont envie d’en entendre.

Et enfin, il y a cette citation de John S. Dwight, un compositeur d’hymnes qui a vécu au XIXe siècle.

« De tels airs, bien que sifflés et chantés par tout le monde, sont censés, à tort, avoir profondément ancré l’esprit populaire… [but] ils sont fredonnés et sifflés sans émotion musicale… ils persévèrent et hantent les nerfs sensibles morbides des personnes profondément musicales, de sorte qu’eux aussi les fredonnent et les sifflent volontairement, les détestant même lorsqu’ils les fredonnent… une telle mélodie éclate de temps en temps, comme une irritation morbide de la peau.

Ce que je veux dire, c’est que lorsqu’il s’agit de personnes âgées qui méprisent la musique des jeunes, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.

À mesure que nous vieillissons, la vie commence à interférer avec notre engagement envers la musique. Emplois, familles, hypothèques – toutes les responsabilités associées au fait d’être adulte font obstacle. Nous n’avons plus le temps ni l’énergie à consacrer à la musique, que ce soit pour l’écouter ou aller aux spectacles. Et parce que nous avons défini qui nous sommes en tant que personnes, nous n’avons plus besoin d’utiliser la musique pour découvrir qui nous sommes ni pour projeter notre identité dans le monde.

De nombreuses études ont été menées sur comment et pourquoi nos goûts musicaux changent avec l’âge. Le dernier vient de Spotify aux États-Unis et des utilisateurs d’Amazon Echo. Il a été constaté qu’à l’âge de 33 ans, les gens commencent à considérer la nouvelle musique comme un « vacarme ». Les plus âgés (> 33 ans) commencent à découvrir la musique de leur adolescence qui était moins populaire à l’époque, car ils trouvent la musique moderne moins pertinente que celle qu’ils écoutaient au cours de leurs années musicales cruciales de passage à l’âge adulte (environ 13 à 23 ans). Nous retournons en arrière et explorons le passé pour trouver quelque chose de nouveau, des chansons que nous avions apparemment manquées la première fois.

Les hommes ont tendance à commencer par dénigrer la musique actuelle, dès le début de la vingtaine, suivis par les femmes peu après. En examinant une étude connexe, il a été constaté que les hommes sont plus critiques envers 51 pour cent déclarant que la musique de leur jeunesse était meilleure que tout ce qui se fait aujourd’hui. Les femmes sont un peu plus indulgentes, mais 41 pour cent sont toujours d’accord avec leurs homologues masculins. En d’autres termes, les hommes ont tendance à être plus nostalgiques que les femmes lorsqu’il s’agit de musique.

Au moment où nous atteignons tous la trentaine – comme je l’ai dit, l’âge magique pour cela semble être 33 ans – nos goûts musicaux ont mûri et, dans certains cas, se sont solidifiés. La musique de notre jeunesse devient un aliment réconfortant, les chansons auxquelles nous revenons encore et encore. Si vous avez des enfants qui aiment la musique, vous avez tendance à fuir leurs airs – c’est-à-dire les sons contemporains – plus rapidement. On atteint le stade du ras-le-bol en moyenne quatre ans plus tôt. Cela signifie que si vous avez eu des enfants très tôt, vous en aurez peut-être assez de la musique d’aujourd’hui à 27 ans.

Une autre étude indique qu’il y a une légère altération vers 42 ans. C’est à ce moment-là que beaucoup d’entre nous se rebellent contre l’âge mûr en pensant : « Je ne suis pas vieux ! J’en ai toujours marre de la musique ! Je vais revenir sur scène. Vous pouvez voir la légère oscillation dans ce graphique de la spirale de fraîcheur de la mort où la tendance à la nostalgie connaît un léger renversement avant de se redresser.

Cet élan d’énergie dure de 12 à 18 mois avant que nous abandonnions et cédions à notre nostalgie. A partir de là, c’est grand-père Simpson.

Je généralise ici, bien sûr. Il y a des gens qui restent accros à vie à la nouvelle musique et sont prêts à se laisser guider par les tendances, les cycles et les modes. D’autres, autrefois gros consommateurs de musique, commencent à remarquer que des sons plus anciens se répètent. Beauty School Dropout est plutôt cool, mais ne sont-ils pas simplement les descendants de Blink-182 ? Et Green Day n’a-t-il pas engendré Blink ? Et qu’est-ce que Green Day sinon une autre version de ce que faisaient les Ramones en 1977 ? La culture a-t-elle stagné ?

Cela fait partie du cycle de la vie qui remonte à des milliers d’années. Acceptez-le, gérez-le et écoutez ce qui vous procure de la joie. Mais si vous avez envie de vous plaindre, jetez un œil à cette analyse.