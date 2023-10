CHER DR. GARDON : Je suis un mâle de 80 ans en excellente santé. J’ai subi une coloscopie tous les cinq ans après ma première au milieu de la cinquantaine, au cours de laquelle cinq polypes bénins ont été découverts. On m’a dit que les coloscopies ne sont pas recommandées aux hommes après 75 ans, mais je pourrais continuer si je le voulais. Mais j’étais un peu épuisé par eux.

À ma demande, mon médecin généraliste a accepté que je puisse faire un prélèvement annuel de selles à la place d’une coloscopie. J’ai l’intention de le faire indéfiniment, en supposant que cinq échantillons de selles sur une période de cinq ans devraient avoir de bonnes chances de diagnostiquer ce qu’une coloscopie diagnostiquerait une fois tous les cinq ans. Si ce n’est pas le cas, je poursuivrai les coloscopies. Que recommandez-vous? –RL

RÉPONSE : Les coloscopies restent le test de dépistage le plus précis du cancer du côlon, mais elles présentent certains inconvénients. La préparation est inconfortable, la plupart des gens sont sous sédation et il existe un faible risque de dommages à la muqueuse du côlon. Les échantillons de selles, qui permettent de rechercher du sang ou de l’ADN du cancer du côlon (ou les deux), constituent une alternative raisonnable. Les tests combinés (tels que Cologuard) ont une meilleure précision que les cartes de sang occulte fécal standard, mais ne sont toujours pas aussi efficaces qu’une coloscopie.

Le moment où il faut interrompre le dépistage du cancer du côlon chez une personne à risque moyen reste controversé, certaines autorités en recommandant 75 ans et d’autres 80 ans. La plupart des autorités déconseillent le dépistage après l’âge de 85 ans. Ces recommandations ne s’appliquent pas aux patients à haut risque, comme ceux avec des antécédents de cancer du côlon.

CHER DR. ROACH : J’aimerais trouver une solution à mes problèmes d’audition. Souvent, l’approche consiste à se procurer une aide auditive, qui n’est au mieux qu’un pansement. Du point de vue des coûts, je suis en train d’acheter ma quatrième génération d’aides auditives, qui coûtera plus de 5 000 $. C’est le même montant que j’ai payé pour chacune des trois premières générations, dont aucune n’est couverte par mon assurance maladie. Une solution chirurgicale me coûterait très peu, puisque la chirurgie est couverte.

Que pensez-vous de consulter un ORL pour connaître les options chirurgicales possibles, plutôt que de continuer à acheter ces aides auditives ? –JH

RÉPONSE : Bien qu’il existe de nombreuses causes de perte auditive, nous avons tendance à les diviser en deux grandes catégories : la perte auditive due à des lésions nerveuses et la perte auditive due à une mauvaise conduction du son dans l’oreille. Bien que les appareils auditifs constituent le traitement standard, il existe d’autres options pour certaines personnes.

Un implant cochléaire est approprié chez certaines personnes souffrant de perte auditive due à des lésions nerveuses lorsque les aides auditives sont inadéquates. Ce traitement chirurgical est sûr et efficace chez les personnes âgées correctement sélectionnées. Bien qu’elles soient très coûteuses (le coût total peut se situer entre 50 000 $ et 100 000 $), l’intervention est généralement couverte par une assurance. Cependant, je ne le recommande pas aux personnes qui ont d’excellents, voire de bons résultats avec des appareils auditifs, car des complications peuvent survenir.

Chez les personnes atteintes de surdité de transmission, une alternative aux aides auditives traditionnelles est une aide auditive à ancrage osseux. Je n’ai pas encore fait subir ce traitement à un patient et j’ai lu que le placement initial se situe entre 10 000 $ et 17 000 $, en plus du coût de l’appareil (5 000 $ à 8 000 $). La qualité de l’audition est meilleure, mais vous n’économiserez certainement pas d’argent.

Votre médecin ORL pourra certainement discuter de ces options avec vous, mais si votre objectif est d’économiser de l’argent, la chirurgie n’est probablement pas le bon choix.

