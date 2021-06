À quand remonte l’accident de voiture de la princesse Diana à Paris et qu’est-il arrivé à Dodi Fayed, Trevor Rees-Jones et Henri Paul ?

LA PRINCESSE Diana est décédée dans un accident de voiture à grande vitesse aux côtés de son compagnon Dodi Al Fayed le 31 août 1997 à Paris.

La princesse du peuple et la mère des princes William et Harry ont presque immédiatement fait un arrêt cardiaque à la suite de l’incident et sont décédées peu après à l’âge de 36 ans seulement.

La princesse Diana est décédée des suites d’un accident de voiture à grande vitesse dans le tunnel routier du Pont de l’Alma Crédit : PA : Association de la presse

Où la voiture de la princesse Diana s’est-elle écrasée à Paris ?

La princesse Diana est décédée à l’entrée du tunnel du Pont de l’Ama, près de la caserne des pompiers de Malar à Paris.

La princesse née à Sandringham était conduite avec chauffeur après avoir séjourné à l’hôtel Ritz Paris.

Selon certaines informations, elle se rendait dans un appartement de la rue Arsène Houssaye sans porter de ceinture de sécurité.

Le Sun avait précédemment révélé que la limousine pourrissait dans un commissariat de police en dehors de Paris.

La princesse Diana est décédée à l’âge de 36 ans – si elle était en vie aujourd’hui, elle aurait eu 58 ans le 1er juillet 2019.

La limousine noire Mercedes S280 de 1994 à la suite de l’horrible accident Crédit : AFP – Getty

Qu’est-ce qui a causé l’accident de voiture?

Une enquête française a révélé que le conducteur de la voiture de la princesse Diana, Henri Paul, s’était approché de l’entrée d’un tunnel routier au pont de l’Alma à Paris à 70 mph – 40 mph au-dessus de la limite de vitesse.

Selon les rapports, Paul a perdu le contrôle de la voiture et est entré en collision avec un pilier au milieu de l’autoroute.

Paul et Dodi Al Fayed ont été déclarés morts sur les lieux, mais Diana – qui était toujours en vie – a été transportée d’urgence à l’hôpital Pitie-Salpetriere.

Les premiers rapports indiquent qu’elle souffrait d’une commotion cérébrale, d’un bras cassé et d’une cuisse coupée, mais elle avait également subi de graves blessures à la poitrine.

Bien que les médecins aient opéré Diana pendant deux heures, elle n’a jamais repris connaissance et est décédée d’une hémorragie interne à 16 h 53 le 31 août 1997.

Qu’est-il arrivé à Dodi Al Fayed, l’amant de la princesse Diana ?

Le compagnon de la princesse Diana, Dodi Al-Fayed est décédé presque instantanément sur les lieux de l’accident.

Son corps a été transporté en Grande-Bretagne, pour un service funèbre conforme aux coutumes musulmanes.

Une fois la mort de Dodi confirmée, les 11 000 ampoules électriques qui éclairent habituellement la façade du magasin Harrods ont été éteintes – qui appartenait à l’époque à son père Mohamed Al-Fayed.

Mohammed passerait 300 jours par an assis à côté du corps de son fils pendant des heures dans son somptueux mausolée dans le parc de son manoir à Surrey.

La princesse Diana et Dodi Al Fayed photographiés à l’arrière de la voiture avant l’accident Crédit : Fonctionnalités Rex

Qu’est-il arrivé au garde du corps de la princesse Diana, Trevor Rees-Jones ?

Trevor Rees-Jones était le seul survivant du tragique accident de voiture.

Avant de passer 10 jours dans le coma, M. Rees a subi de graves blessures au cerveau et à la poitrine – chaque os de son visage était cassé.

Les chirurgiens ont utilisé 150 pièces de titane pour reconstruire son visage écrasé, en utilisant des photos de famille comme guide.

Trevor serait retourné en Grande-Bretagne et aurait quitté son poste de garde du corps de Mohammed Al-Fayed, l’année suivante.

Le garde du corps en deuil a publié un livre intitulé The Bodyguard’s Story: Diana, The Crash, And The Sole Survivor, qui lui a valu la rumeur d’un million de livres sterling en 2000.

M. Al-Fayed l’a plus tard accusé de faire partie d’une opération de camouflage, ce qu’il a nié.

Trevor Rees Jones, garde du corps de la princesse Diana, assis à côté du chauffeur Henri Paul quelques instants avant l’accident Crédit : Document à distribuer

Qu’est-il arrivé à Henri Paul, le chauffeur de la princesse Diana ?

Le chauffeur Henri Paul a été déclaré mort sur les lieux de l’accident.

L’homme de 41 ans avait la réputation d’être un « homme d’action macho » qui aimait être entouré de célébrités.

Les résultats ont conduit les experts à suggérer qu’il avait passé le début de la soirée à boire – il était trois fois supérieur à la limite française de consommation d’alcool avant de conduire la princesse Diana et Dodi à la mort.