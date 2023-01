La dernière fois que les Giants de New York ont ​​remporté un match éliminatoire, Eli Manning est devenu double champion.

Pour la première fois depuis le tristement célèbre incident de bateau, les Giants de New York sont de retour en séries éliminatoires.

New York a une histoire de football si fière et chargée de traditions, mais les G-Men ont été à peu près des ordures chaudes pendant une bonne partie de la décennie maintenant. La bonne nouvelle est que Brian Daboll a enfin sorti la poubelle. Il a apporté avec lui toute la bonté des Buffalo Bills d’Orchard Park. Gagner ou perdre, les Giants ont clairement le bon homme pour les diriger à Daboll maintenant.

Donc, dans cet esprit, à quand remonte la dernière fois que les Giants ont remporté un match éliminatoire?

Séries éliminatoires de la NFL : à quand remonte la dernière fois que les Giants de New York ont ​​remporté un match éliminatoire ?

Nous devons remonter à une époque et à un endroit où Tom Coughlin s’est crié… Tom Coughlin violet. New York a remporté un match éliminatoire pour la dernière fois en battant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl XLVI pour terminer la saison 2011 de la NFL en beauté, 21-17. New York a battu les Falcons d’Atlanta, les Packers de Green Bay, les 49ers de San Francisco et les Patriots pour remporter leur dernier trophée Lombardi.

Mais depuis cette course magique pour remporter un deuxième Super Bowl en cinq saisons, les Giants n’ont disputé les séries éliminatoires que deux fois: la saison 2016 de la NFL sous Ben McAdoo embourbée par les manigances nautiques d’Odell Beckham Jr. et la saison 2022 de la NFL sous Brian Daboll. Les deux gars étaient entraîneurs en chef pour la première fois. McAdoo n’a même pas réussi sa deuxième saison à la tête des Giants.

Peu importe ce qui se passe à Minneapolis contre les Vikings, classés n ° 3, ce fut néanmoins un revirement miraculeux pour les G-Men. Ils ont sans doute joué dans la division la plus difficile du football et ont mis fin à une demi-décennie de sécheresse en séries éliminatoires gâchée par le personnel d’entraîneurs perpétuel et les absurdités du front office. En bref, les Giants redeviennent les Giants, ce qui n’est qu’une bonne chose pour la NFL.

La dernière fois que les Giants ont joué dans la ronde divisionnaire NFC, ils ont remporté le Super Bowl.