À quand remonte la dernière fois que les Cowboys de Dallas ont remporté un match éliminatoire ?

Les Cowboys de Dallas sont prêts à affronter les Buccaneers de Tampa Bay lors de la ronde Wild Card. À quand remonte la dernière fois que les Cowboys ont remporté un match éliminatoire?

Les Cowboys de Dallas ont décroché leur place dans les séries éliminatoires en 2022 après une saison de 12-5 en tant que meilleure équipe Wild Card de la NFC. C’est encore une autre saison au cours de laquelle Dallas a fait les séries éliminatoires, dans le but de se rendre enfin au Super Bowl et de remporter son sixième trophée Lombardi. En fait, Dallas n’a même jamais participé au match de championnat NFC depuis cette année-là.

Dallas cherchera enfin à se qualifier pour le grand match à la fin de la campagne cette année, mais ils devront d’abord dépasser les Buccaneers de Tampa Bay et le quart-arrière Tom Brady lors du Wild Card Round.

Alors, à quand remonte la dernière fois que Dallas a remporté un match éliminatoire?

À quand remonte la dernière fois que les Cowboys ont remporté un match éliminatoire?

Dallas a remporté un match éliminatoire pour la dernière fois lors de la saison 2018, où ils ont battu les Seahawks de Seattle 24-22 lors du Wild Card Round.

Les Cowboys ont gagné grâce à une belle performance du porteur de ballon Ezekiel Elliott, qui a effectué 26 courses pour 137 verges et un touché.

Dallas a dominé le temps de possession, conservant le ballon pendant 34 minutes et 50 secondes. Non seulement cela, mais la défense des Cowboys a limité les Seahawks à seulement 11 premiers essais et 73 verges au sol en 24 tentatives (3,0 verges par course).

Après cette victoire, Dallas a perdu dans la ronde divisionnaire contre les Rams de Los Angeles 30-22.

À quand remonte la dernière fois que les Cowboys ont remporté un match éliminatoire sur la route ?

Dallas n’a pas remporté de match éliminatoire sur la route depuis la saison 1992, lorsqu’ils ont battu les 49ers 30-20. Micah Parsons est bien conscient de la sécheresse du Super Bowl des Cowboys, mais dit que l’équipe sait qu’elle ne peut pas contrôler le passé :

«Je peux juste contrôler ce que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler le passé, ce que les gars ont fait dans le passé ou ce qu’ils ont fait avant. Je peux contrôler ce que je fais, ce que font les gars dans cette pièce. C’est tout ce qui compte pour moi », Parson a dit.

À quand remonte la dernière fois que les Cowboys ont remporté un Super Bowl ?

Dallas s’est rendu pour la dernière fois au Super Bowl lors de la saison 1995.

Après avoir battu les Eagles de Philadelphie lors de la ronde divisionnaire et les Packers de Green Bay lors du match pour le titre NFC, les Cowboys ont décroché leur place dans le Super Bowl 30, où ils ont affronté les Steelers de Pittsburgh. Dallas a fini par gagner le match 27-17.

Le demi de coin Larry Brown a été nommé MVP du match après avoir enregistré deux interceptions et les avoir renvoyées pour un total de 77 verges.

Combien de Super Bowls les Cowboys ont-ils remportés ?

Dallas a remporté cinq titres du Super Bowl dans son histoire. Ce total est à égalité au deuxième rang de la NFL aux côtés des 49ers de San Francisco. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Steelers de Pittsburgh détiennent le record du plus grand nombre de Super Bowls remportés avec six.