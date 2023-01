Les Chiefs de Kansas City cherchent à revenir au Super Bowl pour la troisième fois au cours des quatre dernières années. Voici quand ils ont remporté le Trophée Lombardi pour la dernière fois.

À l’aube de la saison 2022, le chemin des Chiefs de Kansas City vers le Super Bowl était censé devenir plus difficile. Ils ont échangé le receveur vedette Tyreek Hill et ont vu leurs rivaux de division des Chargers de Los Angeles, des Broncos de Denver et des Raiders de Las Vegas s’améliorer sur le papier. Au lieu de cela, les Chiefs ont remporté un titre de l’AFC West, ont traversé les Jaguars de Jacksonville lors de la ronde divisionnaire et sont maintenant à une victoire d’atteindre le Super Bowl 57. Tout ce qu’ils ont à faire est de vaincre les Bengals de Cincinnati lors du match de championnat de l’AFC.

Pour l’histoire du Super Bowl de Kansas City, vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour voir quand ils ont remporté le trophée Lombardi pour la dernière fois.

À quand remonte la dernière fois que les Chiefs ont remporté le Super Bowl ?

Les Chiefs ont remporté le Super Bowl lors de la saison 2019.

Lors de cette série éliminatoire, Kansas City a battu les Texans de Houston lors de la ronde divisionnaire et les Titans du Tennessee lors du match de championnat de conférence pour décrocher leur place dans le Super Bowl 54, où ils ont affronté les 49ers de San Francisco.

Kansas City a surmonté un déficit de 20-10 à la fin du troisième quart pour vaincre les 49ers 31-20.

Le quart-arrière Patrick Mahomes a été nommé MVP du Super Bowl après avoir réussi 26 tentatives de passes sur 42 pour 286 verges et deux touchés, tout en lançant deux interceptions. Mahomes a également couru pour 29 verges et un touché en neuf courses.

Combien de fois les Chiefs ont-ils remporté le Super Bowl ?

Les Chiefs ont remporté le Super Bowl à deux reprises dans l’histoire de leur franchise. Avant leur victoire lors de la saison 2019, Kansas City a remporté pour la dernière fois un Super Bowl lors de la campagne 1969, où ils ont battu les Vikings du Minnesota.

Kansas City a fait le Super Bowl quatre fois. Ils ont perdu deux fois dans le grand match – une fois contre les Packers de Green Bay au Super Bowl 1 et contre les Buccaneers de Tampa Bay au Super Bowl 55.

Voici les résultats complets des apparitions des Chiefs au Super Bowl :