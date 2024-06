À quand remonte la dernière fois où vous avez été en colère ? Le simple fait de se remémorer cette expérience peut nuire à votre santé cardiaque, selon une étude

Se mettre en colère de temps en temps fait partie de l’expérience humaine, et il est bien documenté que la colère chronique est liée aux maladies cardiovasculaires. De nouvelles recherches suggèrent cependant que le simple souvenir d’un moment où vous étiez en colère peut être nocif pour votre cœur.

Passer plusieurs minutes à ruminer une situation passée qui vous a mis en colère peut interférer avec la capacité de vos vaisseaux sanguins à se détendre, entravant ainsi la circulation sanguine, selon une étude publiée en mai dans le Journal de l’American Heart Association.

« Une altération de la fonction vasculaire est liée à un risque accru de crise cardiaque et accident vasculaire cérébral, » auteur principal Dr Daichi Shimboprofesseur à Division de cardiologie du centre médical Irving de l’Université Columbiadit dans un communiqué de presse. « Des études observationnelles ont établi un lien entre les sentiments d’émotions négatives et une crise cardiaque ou d’autres maladies cardiovasculaires. L’émotion négative la plus couramment étudiée est la colère, et il existe moins d’études sur ce sujet. anxiété et tristessequi ont également été associés au risque de crise cardiaque.

Shimbo et ses collègues ont exploré les effets de la colère, de l’anxiété et de la tristesse sur le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Les 280 personnes participant à l’étude contrôlée randomisée se sont vu attribuer l’un de ces tâches émotionnelles pendant huit minutes :

Colère: Rappel d’un souvenir personnel qui a suscité la colère

Anxiété: Rappel d’un souvenir personnel qui a suscité de l’anxiété

Tristesse: Lire une série de phrases déprimantes

Neutre: Compter à plusieurs reprises jusqu’à 100

Avant de commencer leurs missions respectives, les participants devaient se détendre pendant 30 minutes, dans des fauteuils confortables dans une pièce à température contrôlée, sans parler ni utiliser leur téléphone. Ils n’étaient pas non plus autorisés à lire ni à dormir. Ensuite, les chercheurs ont collecté des échantillons de sang et mesuré la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la dilatation des vaisseaux sanguins des participants. Des sondes digitales ont permis d’évaluer le flux sanguin artériel.

Immédiatement après la tâche émotionnelle, les chercheurs ont examiné les cellules tapissant les vaisseaux sanguins des participants, en gardant un œil sur l’augmentation des lésions cellulaires, la dilatation altérée des vaisseaux sanguins et la capacité réduite de réparation cellulaire. L’équipe a répété ces évaluations après trois, 40, 70 et 100 minutes.

Les émotions négatives non liées aux maladies cardiaques risquent de la même manière

Les personnes du groupe colère ont montré une dilatation altérée des vaisseaux sanguins jusqu’à 40 minutes après s’être rappelées d’un moment où elles étaient en colère. Recherche précédente montre qu’une telle déficience peut augmenter le risque de athérosclérose-une condition dans laquelle la plaque s’accumule dans les artères, augmentant les risques d’accident vasculaire cérébral et maladie cardiaque. Cependant, dans cette étude, les dommages n’étaient plus détectés après 40 minutes.

« Nous avons vu que susciter un état de colère entraînait un dysfonctionnement des vaisseaux sanguins, même si nous ne comprenons pas encore ce qui peut causer ces changements », a déclaré Shimbo. « Une enquête sur les liens sous-jacents entre la colère et le dysfonctionnement des vaisseaux sanguins pourrait aider à identifier des cibles d’intervention efficaces pour les personnes présentant un risque accru d’événements cardiovasculaires. »

Les personnes appartenant aux groupes anxiété et tristesse n’ont démontré aucun changement statistiquement significatif dans la paroi de leurs vaisseaux sanguins. Shimbo et son équipe ont souligné que les recherches futures ne devraient pas regrouper les émotions négatives dans leurs associations avec un risque plus élevé de maladie cardiaque.

Tous les participants étaient des adultes résidant dans la région de New York, âgés en moyenne de 26 ans. Ils se sont identifiés comme étant à 50 % des femmes, 40 % des blancs, 29 % des hispaniques/latinos, 19 % des asiatiques et 14 % des noirs. Tous étaient « en bonne santé », c’est-à-dire exempts de certaines conditions médicales, notamment d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque, d’hypertension artérielle, de diabète de type 2 et de maladie mentale. Ils étaient également non-fumeurs et ne prenaient aucun médicament sur ordonnance ni complément alimentaire.

En raison de ces facteurs, il est « difficile de savoir si les résultats s’appliqueraient aux personnes âgées souffrant d’autres problèmes de santé, qui prendraient très probablement des médicaments », a déclaré Shimbo. Une autre limite est que l’étude a été menée dans un environnement de soins de santé contrôlé, par opposition à un environnement réel. Des recherches futures pourraient étudier les effets à long terme de la colère, de l’anxiété, de la tristesse et d’autres émotions négatives.

Le Institut national du cœur, des poumons et du sang (NHLBI) financé l’étude. Ses découvertes comblent un manque de connaissances de longue date sur l’impact négatif de la colère sur le cœur, selon un psychologue du NHLBI. Laurie Friedman Donzé, PhDdit dans un autre communiqué de presse.

« Cela ouvre également la porte à la promotion d’interventions de gestion de la colère comme moyen de contribuer potentiellement à prévenir les maladies cardiaques, la principale cause de décès dans ce pays », a déclaré Donze.

Conseils pour gérer votre colère

Si vous êtes conscient que votre colère est fréquente, grave et qu’elle a un impact négatif sur vos relations et votre qualité de vie, un prestataire de soins de santé mentale agréé peut vous aider à vous remettre sur la bonne voie. En outre, l’American Psychological Association recommande ces méthodes et d’autres conseils pour gérer la colère:

Se détendre: Des activités apaisantes telles que la respiration profonde, des exercices de visualisation et des mouvements de type yoga peuvent désamorcer les moments de tension.

Changez votre environnement : Votre environnement immédiat peut vous alourdir ou vous irriter. Assurez-vous de vous réserver un moment de calme dans une atmosphère relaxante.

Utilisez l’humour : Un bon rire peut souvent atténuer le stress.

Mieux communiquer : Si vous êtes en pleine dispute, ralentissez et réfléchissez avant de parler. N’oubliez pas d’écouter activement ce que disent les autres.

Pour en savoir plus sur la santé cardiaque :

Cette histoire a été initialement présentée sur Fortune.com