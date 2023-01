A quand l’état de l’Union 2023 ? Date de l’adresse de Joe Biden et à quoi s’attendre

Le président américain Joe Biden prononcera son premier discours sur l’état de l’Union après que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants dans un discours qui pourrait marquer le début officieux de la saison de la campagne présidentielle de 2024.

Voici à quoi s’attendre.

A quand l’état de l’Union ?

Le président Biden prononcera son deuxième discours sur l’état de l’Union le mardi 7 février. Le discours sera diffusé en direct sur les principaux réseaux de télévision américains et en ligne.

Pourquoi c’est important?

Le discours pourrait offrir à M. Biden sa plus grande audience télévisée de l’année. On estime que 38,2 millions de personnes ont regardé le discours à la télévision américaine l’année dernière, selon le fournisseur de données Nielsen.

Cette audience donnera à M. Biden une chance de façonner les perceptions du public sur le plafond de la dette, les dépenses sociales, la guerre russe en Ukraine et d’autres sujets alors qu’il prévoit d’annoncer sa campagne de réélection dans les semaines à venir.

Cela lui donne également l’occasion de renforcer le soutien des démocrates, dont certains sont préoccupés par son âge et d’autres problèmes.

M. Biden a eu 80 ans en novembre et, s’il était réélu, il aurait 82 ans au début d’un second mandat.

Qu’est-ce qu’il est censé dire ?

Il devrait utiliser le discours comme un début officieux de la saison de la campagne présidentielle de 2024, exposant un ensemble de priorités politiques qui pourraient ou non trouver un soutien au Congrès.

On s’attend à ce qu’il vante les progrès économiques à la suite de la récession du COVID-19, établisse des contrastes marqués avec les priorités de certains opposants républicains et présente un ensemble de points de l’ordre du jour «d’unité» qui, selon lui, devraient unir les deux parties.

Le discours est en préparation depuis des semaines et fait l’objet de nombreux brouillons entre M. Biden, ses rédacteurs de discours et divers responsables politiques et politiques de l’administration.

L’année dernière, le discours du président Biden est intervenu quelques jours seulement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et s’est fortement concentré sur l’explication de la réponse de Washington.

Qui assiste au discours ?

Le discours est prononcé lors d’une session conjointe du Congrès. Tous les membres du Sénat sous contrôle démocrate et de la Chambre sous contrôle républicain sont invités.

Des membres du cabinet de M. Biden, des forces armées et de la Cour suprême sont également présents.

Des explosions partisanes peuvent se produire. M. Biden a été officiellement invité à prononcer le discours plus tôt en janvier par le président de la Chambre, Kevin McCarthy.

M. McCarthy présidera l’événement et sera accompagné de la vice-présidente Kamala Harris, qui est également présidente du Sénat.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, présidera l’événement. Source: Getty / Gary Coronado Le président peut également inviter des membres de la famille et d’autres invités qui s’assoient dans la boîte de vue de la Première Dame depuis le balcon, ce qui peut être utilisé pour amplifier les points qu’il fait valoir lors de son discours.

Les invités de l’année dernière comprenaient la sœur de M. Biden, Valerie Biden Owens, l’ambassadrice d’Ukraine à Washington, Oksana Markarova, et la veuve d’un militaire qui a contracté une maladie rare qui pourrait avoir été liée aux risques environnementaux qu’il a rencontrés en Irak.

Qui est le survivant désigné ?

Une personne qui n’est pas présente est un seul membre du cabinet de M. Biden qui sera choisi comme «survivant désigné».

Cet individu sera logé dans un lieu sûr et sera chargé de prendre la relève du gouvernement en cas de catastrophe qui porterait atteinte au président et à ses autres successeurs au Capitole.

Le survivant désigné pour le discours de cette année n’a pas encore été annoncé.

Qui donnera la réponse républicaine ?

Les républicains n’ont pas encore annoncé qui sera choisi pour donner la réponse du parti d’opposition traditionnel aux remarques de Biden. Ce discours est généralement prononcé peu de temps après celui du président.