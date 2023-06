LA course au prochain président américain est lancée et s’annonce historique.

Cela n’aura pas lieu avant 2024 – mais la fièvre électorale s’empare déjà de la nation. Alors qui sont les candidats ?

Joe Biden a remporté l’élection présidentielle en 2020 et espère remporter un second mandat Crédit : AFP

A quand les élections présidentielles américaines ?

Les élections présidentielles américaines ont lieu tous les quatre ans.

Le 5 novembre 2024, les électeurs américains se rendront aux urnes pour élire leur prochain président et vice-président.

L’élection de 2024 sera la 60e élection présidentielle quadriennale avec un certain nombre de candidats en lice pour le siège du pouvoir.

Ce sera également la première fois qu’une élection aura lieu selon la répartition des voix électorales qui a été déterminée par le recensement de 2020.

Cela a entraîné un vote électoral de moins en Californie et à New York, un de plus en Floride et deux de plus au Texas.

Pour gagner l’élection, un minimum de 270 votes sur les 538 votes électoraux est requis.

Qui est en lice pour le président américain?

Joe Biden

Joe Biden est l’actuel président des États-Unis et est le candidat démocrate probable pour l’élection présidentielle de 2024.

Il a confirmé sa candidature à la réélection en avril 2023.

Aux côtés de Biden, le vice-président Kamala Harris sera également à nouveau sa colistière.

Biden est actuellement le meilleur candidat pour remporter la présidence de 2024, bien qu’il soit le président le plus âgé de l’histoire.

Selon un sondage AP-Norc Center réalisé en mai 2023, il a été constaté que seulement 33% des adultes américains approuvaient sa gestion de l’économie.

Ron DeSantis

Ronald Dion DeSantis est le 46e gouverneur de Floride et membre du Parti républicain.

Il a été élu pour la première fois au Congrès en 2012, puis réélu en 2014 et 2016 et a été membre de la Chambre des États-Unis de 2012 à 2018.

DeSantis est un autre candidat chaud à la présidence car il est régulièrement deuxième parmi les électeurs primaires républicains.

Donald Trump

L’ancien président américain Donald Trump espère revenir au pouvoir et est le principal candidat à l’investiture du parti républicain.

Bien qu’il soit impliqué dans un drame juridique, Trump espère réussir sa réélection après l’échec de sa tentative d’annuler sa défaite électorale de 2020.

Il a annoncé sa campagne présidentielle en novembre 2022.

L’homme d’affaires a révélé qu’il est pro-vie et s’il est élu, il poursuivra son approche dure de l’immigration.

La violence contre les personnes trans et son programme anti-Chine seront également au premier plan de sa politique s’il est réélu.

Parmi les autres candidats aux élections présidentielles américaines de 2024, citons :