A quand le vote de défiance contre le gouvernement de Boris Johnson ?

Le gouvernement du Premier ministre sortant Boris Johnson devra faire face à un vote de confiance aujourd’hui au milieu d’appels renouvelés pour qu’il démissionne et passe les rênes du pouvoir à un chef intérimaire.

Le vote est prévu pour 22 heures ce soir et, en cas de défaite du gouvernement, il est fort probable que des élections générales soient déclenchées.

Mais pour que le vote de confiance soit perdu, un nombre important de députés conservateurs devraient voter contre, ou du moins s’abstenir – un scénario peu probable compte tenu de la démission de M. Johnson, de la colère modérée dirigée contre son poste de Premier ministre et de la brutalité course à la direction dévorant le Parti conservateur.

La motion gouvernementale inhabituelle de ce soir pourrait offrir à M. Johnson une dernière chance de défendre son dossier devant les députés après la série d’événements tumultueux qui ont conduit à sa chute – la goutte d’eau étant sa gestion des accusations d’inconduite sexuelle contre son ancien whip en chef adjoint Chris Pincher.

On s’attendait à ce que M. Johnson ouvre le débat – bien qu’il ne soit pas clair s’il le fera maintenant ou s’il le laissera à un autre ministre.

Cela survient après que le Parti travailliste a déclaré qu’il chercherait à organiser un vote de confiance après que M. Johnson a annoncé qu’il resterait à la tête du parti jusqu’à l’automne, date à laquelle il céderait la place à son successeur.

Mais le gouvernement a refusé d’accepter le libellé de la motion travailliste, qui n’exprimait aucune confiance dans le gouvernement et le Premier ministre, forçant effectivement les députés conservateurs à déclarer publiquement qu’ils avaient toujours confiance en M. Johnson s’ils voulaient éviter une élection.

À sa place, les ministres ont déposé leur propre motion après que le vice-président de la Chambre des communes, Nigel Evans, a dit aux deux parties de résoudre le problème.

Avant le vote, le chef libéral démocrate Sir Ed Davey, qui a déposé un amendement exigeant la démission immédiate de M. Johnson, a déclaré: “Les députés conservateurs ont la possibilité de montrer qu’ils écoutent le peuple en se débarrassant de ce Premier ministre défaillant.

“Boris Johnson devrait partir maintenant et, lorsqu’un nouveau chef conservateur sera en place, nous devrions organiser des élections générales afin que les gens puissent expulser ces conservateurs une fois pour toutes.”

Cela survient après que les rivaux conservateurs se sont affrontés sur les politiques fiscales lors du deuxième débat en direct sur ITV ce soir dans leur candidature pour devenir le nouveau Premier ministre.

Rishi Sunak a repoussé Liz Truss après l’avoir accusé d’avoir augmenté les impôts au “plus haut niveau en 70 ans”, ajoutant que l’augmentation des impôts “étoufferait” la croissance économique.

M. Sunak a répondu : « J’adorerais me tenir ici et dire : ‘Je vais réduire cette taxe, je vais réduire cette taxe, et tout ira bien’. Mais tu sais quoi? Ce ne sera pas… Cette économie du quelque chose pour rien n’est pas conservatrice – c’est du socialisme.

On a demandé aux cinq candidats au remplacement de Boris Johnson s’ils le laisseraient s’asseoir à la table de leur cabinet lors du débat sur la direction d’ITV, et aucun d’entre eux n’a levé la main.