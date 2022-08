A quand le prochain événement Apple ?

Apple est une entreprise qui aime les événements, et pourquoi pas ? Cela donne à l’entreprise l’endroit idéal pour présenter ses produits à venir, et les diffusions en direct sont regardées par des milliers de personnes dans le monde.

2021 a été une année chargée pour l’entreprise ; L’événement Spring Loaded d’Apple a révélé le nouvel iPad Pro, Apple TV 4K et iMac 24 pouces en avril, nous avons eu un premier aperçu des dernières mises à jour des différents systèmes d’exploitation d’Apple lors de la WWDC en juin, nous avons vu la révélation de nouveaux iPhones, iPads et Apple Watch lors de l’événement de septembre de la société et octobre a apporté la révélation de la gamme MacBook Pro repensée.

Oui, ce fut une année chargée. Et devine quoi? C’est à peu près la même chose cette année aussi, certains analystes suggérant que 2022 pourrait être l’une des années les plus chargées d’Apple déjà. Tout a commencé avec l’iPad Air 5 et l’iPhone SE 3 début mars, et la WWDC 2022 a vu le nouveau MacBook Air aux côtés de nouvelles annonces de logiciels, mais ce n’est qu’un avant-goût de ce qui va arriver.

Quand aura lieu le prochain événement Apple ? À quoi devez-vous vous attendre ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le calendrier des événements à venir d’Apple.

Quand aura lieu le prochain événement Apple ?

Après la WWDC 2022, qui a vu la révélation d’iOS 16, d’iPadOS 16, de watchOS 9, de macOS 13 Ventura et du nouveau MacBook Air le 6 juin 2022, le prochain grand événement du calendrier des événements Apple aura lieu en septembre 2022.

Apple a confirmé que son événement annuel de septembre aura lieu un peu plus tôt cette année, le 7 septembre 2022. La vitrine devrait commencer à 11h PT / 13h HE / 18h BST, certains suggérant qu’il pourrait s’agir du premier événement complet en personne d’Apple depuis avant la pandémie. Avec le slogan « Far Out » et une photo de ce qui semble être une nuit étoilée, nous pourrions être sur le point de voir de grandes améliorations dans la configuration de l’appareil photo de l’iPhone 14 – mais nous devrons attendre et voir avec certitude.

Qu’est-ce qu’Apple annoncera en septembre ?

Septembre a tendance à être le moment où Apple organise son plus grand événement de l’année, avec des iPhones, des montres Apple, des iPad et d’autres appareils portables apparaissant au cours des dernières années – bien qu’il semble que ce sera un peu plus calme cette année, avec des rumeurs suggérant qu’Apple ne l’est pas va révéler sa gamme iPad mise à jour jusqu’en octobre.

Pourtant, cela laisse le gros produit phare, qui est bien sûr la gamme iPhone 14.

Les rumeurs suggèrent actuellement que l’iPhone 14 Mini a été remplacé par un iPhone 14 Max plus grand, reflétant la taille du Pro Max sans fonctionnalités “pro”. Ailleurs, des chuchotements suggèrent une découpe perforée à la place de l’encoche sur les modèles d’iPhone 14 Pro, et ce pourrait être la première année que le nouveau chipset A16 est exclusif à son offre Pro, les modèles standard exécutant le même chipset A15 que celui de l’année dernière. des modèles. Il y a aussi des rumeurs sur d’énormes progrès dans la technologie de l’appareil photo, bien que cela puisse à nouveau être exclusif aux modèles Pro.

Aux côtés de l’iPhone 14, il y aura probablement l’Apple Watch Series 8, le nouveau produit phare d’Apple, et peut-être même une nouvelle Apple Watch robuste axée sur les activités de plein air. Les deux ont fait l’objet de rumeurs au cours des derniers mois, tout comme l’Apple Watch SE 2, qui remplacerait actuellement l’Apple Watch Series 3 vieillissante en tant qu’appareils portables axés sur le budget d’Apple.

Bien sûr, l’événement sera également celui où Apple confirmera les dates de sortie de ses mises à jour logicielles iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et macOS de nouvelle génération, avec une sortie généralement dans la semaine environ suivant l’annonce – à l’exception d’iPadOS 16, qui a été retardé.

Événements Apple à venir

Apple a tendance à organiser des événements au même moment chaque année, ce qui facilite un peu la prédiction du lancement de certains produits. Bien que 2020 ait certes rompu avec le calendrier standard en raison de COVID-19, nous imaginons qu’Apple reviendra à son calendrier de sortie de produit standard à partir de ce moment.

Événement d’octobre 2022

Apple a tendance à terminer l’année avec un événement en octobre (ou parfois en novembre) qui se concentre sur les mises à jour Mac. C’est probablement là que nous aurons notre premier aperçu du Mac Pro compatible Apple Silicon, et s’il n’est pas révélé à l’avance, c’est probablement quand Apple lancera le grand iMac repensé pour correspondre au modèle 24 pouces actualisé.

C’est également là que nous avons la rumeur d’avoir notre premier aperçu de la gamme iPad Pro 2022, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs, avec le dernier chipset M2 d’Apple et le dernier iPad d’entrée de gamme d’Apple. Ce pourrait être une année particulièrement excitante pour la tablette d’entrée de gamme, avec des chuchotements suggérant une refonte significative et une augmentation de la taille de l’écran pourraient être en route.

Apple aime également sortir des AirPods à la fin de l’année, et cela correspond au vague calendrier de sortie des AirPods Pro 2, il est donc possible que nous puissions également voir les bourgeons Pro de deuxième génération.

