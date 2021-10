A quand la prochaine course de Formule 1 ? Calendrier F1, date, heure de début du Grand Prix de Turquie 2021

L’attente est la partie la plus difficile en Formule 1.

Après un Grand Prix de Russie captivant, dramatique et humide, les pilotes de F1 prennent les prochaines semaines pour s’essuyer avant de se rendre en Turquie pour le Grand Prix de Turquie 2021.

Lando Norris était oh si près pour décrocher sa première victoire en carrière, mais Mère Nature avait des plans différents à Sotchi : à quelques tours de la fin de la course, la pluie a pris d’assaut la piste, laissant Norris dans la malheureuse position de décider s’il voulait aller au stand pour des pneus pluie ou rester le cours et attendre la pluie.

Malheureusement, Norris a mal choisi, glissant hors de la piste et permettant à Lewis Hamilton de décrocher la victoire. Norris a terminé huitième, Carlos Sainz et Max Verstappen complétant le podium.

Le GP de Turquie devrait avoir la chance de porter un tel drame.

Il est temps de reprendre votre souffle. Voici ce que vous devez savoir sur la prochaine course de F1 :

Y a-t-il une course de Formule 1 aujourd’hui ?

Prochaine course de F1 : Grand Prix de Turquie

Grand Prix de Turquie Date: Dimanche 10 octobre

Dimanche 10 octobre Couvre-feu: 8 h HE

Après une pause de deux semaines, la F1 revient le dimanche 10 octobre avec le GP de Turquie.

La course est revenue en 2020, Lewis Hamilton remportant le drapeau à damier. Cette victoire a permis à Hamilton de remporter le septième championnat du monde, égalant ainsi la marque de Michael Schumacher. Cette année, le championnat des pilotes ne sera pas réglé de sitôt.

Calendrier Formule 1 2021

La Formule 1 revient en 2021 avec un programme de 22 courses zaftig, commençant par le Grand Prix de Bahreïn le 28 mars et se terminant par le Grand Prix habituel d’Abou Dhabi le 12 décembre.

Le Grand Prix du Portugal revient pour sa deuxième course consécutive après 22 ans d’absence. Le Grand Prix d’Arabie Saoudite qui se déroule sur le circuit de Jeddah Street, prévu en décembre, fait également ses débuts cette année.

Le Grand Prix d’Australie, initialement prévu pour le 21 novembre, a été annulé. Plusieurs options sont sur la table pour prendre sa place.

Le GP de Singapour a été annulé début juin, le Grand Prix de Turquie prenant sa place le même week-end.

Toutes les heures de l’Est.