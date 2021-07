C’est déjà juillet et les Britanniques attendent toujours un temps chaud pour célébrer l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Mais à quand la prochaine canicule ? Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir…

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Une vague de chaleur devrait s'abattre sur l'Angleterre à partir du 19 juillet

A quand la prochaine canicule ?

Les mois de juin et juillet ont été marqués par des orages et un temps humide, mais heureusement, le temps chaud est à venir.

Selon le Met Office, une vague de chaleur arrive dans la deuxième quinzaine de juillet.

La « vague de chaleur » devrait frapper l’Angleterre du 19 juillet au 2 août.

« Pour le reste du mois de juillet et début août, il est possible que les conditions soient plus chaudes et plus sèches que la moyenne dans l’ensemble », prédit le Met Office.

« Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne, le sud pouvant parfois se sentir très chaud ou chaud. »

Mais avant la canicule, il y aura un temps plus instable.

Du 12 juillet au 21 juillet, le Met Office prévoit que « Nous pourrions voir une poursuite des averses et des périodes de pluie plus longues jusqu’à la semaine prochaine, celles-ci potentiellement fortes et généralisées ».

Qu’est-ce qui cause une vague de chaleur ?

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une vague de chaleur est « cinq jours consécutifs ou plus de chaleur prolongée au cours desquels la température maximale est supérieure de 5 degrés Celsius ou plus à la température maximale moyenne ».

Les vagues de chaleur se forment lorsque la haute pression se renforce et reste sur une zone pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Dans un système à haute pression, l’air provenant des niveaux supérieurs de l’atmosphère est attiré vers le sol où il se comprime et augmente en température.

Les vagues de chaleur sont plus populaires en été en raison des courants-jets qui suivent le soleil, provoquant ainsi une augmentation de la pression et une augmentation de la température de l’air lorsqu’il atterrit.