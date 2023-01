La finale de la Ligue Europa 2023 est l’une des plus grandes dates du calendrier footballistique – et l’une des trois pièces maîtresses que l’UEFA a prévues pour la fin de la saison.

En plus de remporter ce trophée en forme de vase d’argent, il y a l’incitation évidente que l’équipe qui remporte la Ligue Europa sera invitée à la Ligue des champions de la saison prochaine en tant que tête de série.

Au niveau national en Angleterre, la finale de la Coupe de la Ligue est l’ouverture en février, la finale de la FA Cup n’a pas encore eu lieu en mai, tandis que les autres finales européennes de la Ligue des champions et de la Ligue de conférence Europa sont toutes deux prévues à la fin de la saison nationale.

Tout ce que vous devez savoir sur la finale de la Ligue Europa 2023

A quand la finale de la Ligue Europa 2023 ? La finale de la Ligue Europa 2023 aura lieu le 31 mai 2023.

Les Rangers ont disputé la finale de la Ligue Europa la saison dernière (Crédit image : Ian MacNicol/Getty Images)

Le match aura probablement lieu à 20 heures du soir, heure du Royaume-Uni, comme d’habitude. Contrairement à la finale de la Ligue des champions, cependant, ce match n’est pas décalé au week-end et se déroule toujours en milieu de semaine.

Plus étrange encore, le traditionnel créneau Europa des jeudis soirs (maintenant vous avez la publicité BT Sport dans la tête, n’est-ce pas?) Est ignoré pour la finale, le match se déroulant plutôt un mercredi.

Où se jouera la finale de la Ligue Europa 2023 ? La finale de la Ligue Europa 2023 se jouera à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie.

La Puskas Arena est le plus grand stade de Hongrie (Crédit image : Laszlo Szirtesi/Getty Images)

Tout comme pour la finale de la Ligue des champions, Budapest devait initialement accueillir une finale plus tôt, jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 fasse obstacle. En 2020, la pièce maîtresse d’Europa a été déplacée en Allemagne, étant donné qu’elle était plus sûre en raison des restrictions pandémiques et des voyages.

En raison du report et du déplacement de la finale 2020, les hôtes finaux des deux tournois ont changé, Budapest accueillant enfin la finale 2023.