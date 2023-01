La finale de la Ligue des champions 2023 est peut-être la plus grande date du calendrier du football – et certainement le seul jour de l’année où l’UEFA veut que vous soyez collé à votre téléviseur.

C’était toujours une finale en milieu de semaine, mais maintenant il n’y a plus d’excuse pour la manquer, avec la pièce maîtresse du plus grand match de football interclubs qui aura lieu un samedi soir, longtemps après la fin de l’action nationale.

Au niveau national en Angleterre, la finale de la Coupe de la Ligue est l’ouverture en février, la finale de la FA Cup n’a pas encore eu lieu en mai, tandis que les autres finales européennes de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence Europa sont toutes deux prévues à la fin de la saison nationale.

Tout ce que vous devez savoir sur la finale de la Ligue des champions 2023

A quand la finale de la Ligue des Champions 2023 ? La finale de la Ligue des champions 2023 a lieu le 10 juin 2023.

Dua Lipa se produit avant la finale de la Ligue des champions 2018 entre le Real Madrid et Liverpool (Crédit image : Getty Images)

Le match aura probablement lieu à 20 heures du soir, heure du Royaume-Uni, comme d’habitude.

Où se jouera la finale de la Ligue des Champions 2023 ? La finale de la Ligue des champions 2023 se jouera au stade olympique Atatürk, à Istanbul, en Turquie.

Istanbul évoque de bons souvenirs pour les supporters de Liverpool, qui ont vu leur équipe y remporter la Ligue des champions (Crédit image : PA)

Istanbul devait initialement accueillir la finale de l’édition 2020, mais en juin 2020, le Comité exécutif de l’UEFA a choisi de déplacer la finale à Lisbonne dans le cadre d’un “tournoi des huit derniers” consistant en des matchs à élimination directe disputés dans deux stades de la ville. , à cause du COVID-19. Le Bayern Munich a fini par remporter le tournoi à huis clos.

Un an plus tard, Istanbul a de nouveau été inscrite au crayon – mais une fois de plus, la pièce maîtresse est allée au Portugal (cette fois à Porto), avec COVID-19 limitant les voyages. La finale de 2022 était initialement prévue pour Saint-Pétersbourg mais a été déplacée à Paris, en France, en raison de l’invasion russe de l’Ukraine.

La finale de la Ligue des champions a eu lieu pour la dernière fois à Istanbul en 2005, lorsque Liverpool a battu l’AC Milan aux tirs au but, malgré une avance de 3-0 à la mi-temps.