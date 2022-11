À propos du visage – Shaw Local

Adilyn Wingert, 6 ans, lance un gros ballon à Grinch et compagnie le samedi 19 novembre 2022 lors du ballon chasseur Grinch de Rock Falls Chamber. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

S’il y a un mot qui couvre tous les conseils photo que je peux offrir, c’est celui-ci : Visages.

Cela peut sembler être un protocole standard lors de la prise d’un selfie, duh, ou de la prise de photos d’êtres chers.

Mais pour améliorer tous ces autres moments, par exemple les événements sportifs, l’ouverture de cadeaux ou cet assaut de ballon chasseur Grinchian à grande échelle, prenez le temps et positionnez-vous pour voir le visage et les réactions à ce qui se passe.

D’autres pourraient argumenter, mais pour moi, c’est plus important qu’un éclairage parfait ou une excellente composition. C’est le photojournaliste en moi qui veut capturer la vie dans sa forme la plus pure.

Il y a des années, un photographe est venu me voir au bureau du journal. Je ne sais pas trop pourquoi, pour être honnête. Mais il est venu me montrer une image qu’il avait faite dans le sud-ouest. C’était de beaux affleurements de rochers rouges et imposants. Il m’a dit qu’avant de prendre la photo, il avait demandé à plusieurs personnes de bouger un peu pour qu’il puisse prendre cette photo de paysage sans aucune forme humaine.

Cela m’était vraiment étranger.

Maintenant, ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de magnifiques images de paysages qui ne peuvent être gâchées que par des figures humaines. (Je pense surtout au portefeuille du grand-père, Ansel Adams. Mais son travail est délibérément isolant et silencieux, ajouter du visage ou de la forme ne pourrait que l’enlever.)

Mais pour moi, le soi humain organique est ce qui rend l’espace et le paysage relatable. Surtout lors d’un match de ballon chasseur.

– Alex T. Paschal, suivez-moi sur Instagram @svmphotogs ou envoyez-moi un message à apaschal@shawmedia.com.