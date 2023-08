À propos du tollé suscité par les violeurs de Bilkis Bano en liberté, la Cour suprême déclare...

Le tollé public n’affectera pas les décisions judiciaires, a affirmé la Cour suprême mardi, alors qu’elle commençait à évaluer la légalité de la remise accordée aux 11 condamnés dans l’affaire du viol collectif de Bilkis Bano et du meurtre de sept membres de sa famille au cours du Gujarat de 2002. émeutes.

Un banc de juges BV Nagarathna et Ujjal Bhuyan a clairement indiqué que les agitations et le tollé de la société n’auront pas d’effet sur ses décisions et qu’il n’y aura que la loi.

« Le tollé public n’affectera pas nos décisions judiciaires. Nous n’examinerons que les observations légales et nous ne nous en tiendrons pas à cela (la colère du public face à l’incident). Supposons qu’il n’y ait pas de tollé public. Sommes-nous censés respecter l’ordre ? S’il y a un tollé public, cela signifie-t-il que c’est un mauvais ordre ? » le banc a déclaré à l’avocat Shobha Gupta, apparaissant pour Bilkis Bano.

L’observation est intervenue après que Mme Gupta a fait valoir que le « tollé public » est l’un des facteurs importants à prendre en compte lors de l’octroi d’une remise de peine aux condamnés.

Elle a déclaré qu’il y avait eu un tollé dans la société après la libération des condamnés dans l’affaire et qu’il y avait eu des agitations à travers le pays.

Au début de l’audience mardi, l’avocat de Bilkis Bano a déclaré au tribunal de grande instance que le directeur général supplémentaire de la police, des prisons et de l’administration pénitentiaire du Gujarat avait émis un avis négatif sur la remise des condamnés et n’avait pas recommandé la libération prématurée de l’un d’entre eux – Radheshyam Shah.

Elle a déclaré à la magistrature qu’après que le plaidoyer de Radheshyam Shah demandant une libération prématurée en vertu de la politique de remise de peine du gouvernement du Gujarat du 9 juillet 1992 ait été refusé par la Haute Cour du Gujarat, il s’est adressé à la Cour suprême dans le cadre d’une requête écrite en réparation.

« Comment cette requête écrite devant ce tribunal peut-elle être maintenue après qu’il a déjà exercé un recours en vertu de l’article 226 (devant HC), accepté l’ordre et agi en conséquence ? Dans quel but est-il venu devant ce tribunal et comment ce tribunal a-t-il accueilli la requête ? » demanda-t-il.

L’article 226 donne aux hautes cours le pouvoir d’émettre des instructions, des ordonnances et des brefs à toute personne ou autorité, y compris le gouvernement.

Radheysham Shah avait demandé à la Cour suprême une remise de peine au motif qu’il avait purgé 15 ans et 4 mois de prison. Il a été envoyé à la réclusion à perpétuité par un tribunal de la CBI à Mumbai en 2008. Conformément aux règles alors en vigueur, un condamné pouvait demander une remise de peine après 14 ans, ce qui était alors considéré comme la période de réclusion à perpétuité.

En entendant la requête de Shah, le tribunal avait demandé au gouvernement du Gujarat d’examiner la question et de décider dans les deux mois s’il pouvait bénéficier d’une remise de peine.

L’avocat de Bilkis Bano, Gupta, a déclaré qu’après l’ordonnance de la Cour suprême ordonnant au gouvernement du Gujarat d’examiner son plaidoyer, tout a été accéléré et tous les condamnés ont été libérés le 15 août 2022.

L’avocat principal Indira Jaising, apparaissant dans l’un des PIL, a rappelé comment les condamnés ont été enguirlandés et félicités et des déclarations ont été faites sur le fait qu’ils étaient des brahmanes qui ne peuvent pas commettre de crimes.

Le solliciteur général supplémentaire SV Raju a déclaré que ceux qui ont enguirlandé les condamnés libérés étaient des membres de leur famille. « Qu’est-ce qui ne va pas dans la guirlande par un membre de la famille? » Il a demandé.

À la fin de l’audience de mardi, le tribunal de grande instance a déclaré qu’il entendrait les arguments le 9 août sur le locus standi de plusieurs personnes qui ont déposé des PIL dans l’affaire de viol collectif de Bilkis Bano.

Outre la requête déposée par Bilkis Bano, plusieurs autres PIL, dont un par le chef du CPI (M) Subhashini Ali, le journaliste indépendant Revati Laul et l’ancien vice-chancelier de l’Université de Lucknow Roop Rekha Verma ont contesté la remise. Mahua Moitra, député du Congrès de Trinamool (TMC), a également déposé une PIL contre la remise.

L’avocat principal Sidharth Luthra, représentant l’un des condamnés, a déclaré à la magistrature qu’une fois que la victime est devant le tribunal, d’autres peuvent ne pas avoir de locus standi (droit d’intenter une action en justice) pour intervenir dans une affaire de cette nature.

Les condamnés dans l’affaire de viol collectif de Bilkis Bano et du meurtre de sept membres de sa famille lors des émeutes du Gujarat de 2002 l’ont poursuivie avec une « approche assoiffée de sang » pour chasser les musulmans et les tuer, a déclaré lundi le tribunal de grande instance. l’audience finale sur un lot de moyens contestant la remise accordée l’année dernière à l’ensemble des 11 condamnés dans l’affaire.

Le 18 avril, le tribunal de grande instance avait interrogé le gouvernement du Gujarat sur la remise accordée aux 11 condamnés, affirmant que la gravité de l’infraction aurait dû être prise en compte avant de faire preuve de clémence, et se demandait s’il y avait une application de l’esprit. Tous avaient marché librement le 15 août 2022.

S’interrogeant sur les raisons de la libération prématurée des condamnés, le tribunal de grande instance s’était également interrogé sur les fréquentes libérations conditionnelles qui leur avaient été accordées pendant leur incarcération.

« C’est (la rémission) une sorte de grâce, qui devrait être proportionnelle au crime », avait-il dit.

Qualifiant le viol collectif de Bilkis Bano et le meurtre des membres de sa famille d’acte « horrible », le tribunal de grande instance avait demandé le 27 mars au gouvernement du Gujarat si des normes uniformes, comme celles suivies dans d’autres affaires de meurtre, étaient appliquées tout en accordant une remise aux condamnés.

Bilkis Bano avait 21 ans et était enceinte de cinq mois lorsqu’elle a été victime d’un viol collectif alors qu’elle fuyait les émeutes communautaires qui ont éclaté après l’incendie du train de Godhra. Sa fille de trois ans faisait partie des sept membres de la famille tués dans les émeutes.

Les 11 condamnés libérés prématurément sont Jaswantbhai Nai, Govindbhai Nai, Shailesh Bhatt, Radheshyam Shah, Bipin Chandra Joshi, Kesarbhai Vohania, Pradeep Mordhiya, Bakabhai Vohania, Rajubhai Soni, Mitesh Bhatt et Ramesh Chandana.

